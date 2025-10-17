ETV Bharat / state

लोक नायक अस्पताल में 10 वर्षीय बच्ची के पेट से निकाला 20 सेंटीमीटर का फुटबॉल जैसा ट्यूमर, जानें डॉक्टरों ने क्या कहा ?

लोक नायक अस्पताल ( ETV Bharat )