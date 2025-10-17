लोक नायक अस्पताल में 10 वर्षीय बच्ची के पेट से निकाला 20 सेंटीमीटर का फुटबॉल जैसा ट्यूमर, जानें डॉक्टरों ने क्या कहा ?
दिल्ली के लोक नायक अस्पताल में डॉक्टरों ने एक 10 वर्षीय बच्चे के पेट से 20 सेंटीमीटर का फुटबॉल के आकार का ट्यूमर निकाला
Published : October 17, 2025 at 9:42 PM IST
नई दिल्ली: लोक नायक अस्पताल के बाल चिकित्सा विभाग के डॉक्टरों द्वारा पेट के एक दुर्लभ और विशाल ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकालने के बाद, एक 10 वर्षीय बच्ची मुस्कुराते हुए और स्वस्थ घर लौट आई है. सर्जरी को करने वाले लोकनायक अस्पताल के पेडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि मरीज कई हफ्तों से पेट में सूजन और बेचैनी से जूझ रही थी. उसके माता-पिता ने कहा कि हमने देखा कि उसका पेट बढ़ रहा था और वह दर्द की शिकायत कर रही थी.
मेडिकल जांच में उसके पेट के बाईं ओर के हिस्से में एक सख्त गांठ दिखाई दी. सीटी स्कैन में T11 से L4 कशेरुका स्तर तक फैला एक बड़ा 13 सेमी का ट्यूमर दिखाई दिया, जो पैंक्रियाज, प्लीहा (स्प्लीन) और बाएं गुर्दे जैसे महत्वपूर्ण अंगों पर दबाव डाल रहा था. ऑपरेशन से पहले की बायोप्सी ने एक निम्न-श्रेणी के ट्यूमर का संकेत दिया. डॉक्टर प्रफुल्ल ने बताया कि टीम की सलाह से हमने इस बात पर ज़ोर दिया कि उपचार और सटीक निदान दोनों के लिए सर्जरी द्वारा ट्यूमर को हटाना आवश्यक है.
20×20 सेमी का एक ट्यूमर निकला
इस नाजुक और जटिल सर्जरी में पैंक्रियाज की पूंछ से जुड़ा 20×20 सेमी का एक ट्यूमर निकला. इस प्रक्रिया का नेतृत्व करने वाले बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रफुल्ल कुमार ने कहा कि ट्यूमर के आकार और स्थान को देखते हुए आसपास के अंगों की सुरक्षा के लिए इसे सावधानीपूर्वक निकालना ज़रूरी था. उन्होंने बताया कि डॉ. शीतल और बाल चिकित्सा विभाग की विशेषज्ञ टीम, जिसका नेतृत्व डॉ. सिम्मी के. रतन कर रही थीं, ने उनकी सहायता की, जिसमें डॉ. सुजॉय नियोगी, डॉ. चिरंजीव, डॉ. गौरव और डॉ. राघव ने पूरे समय सहयोग प्रदान किया. इसके बाद बच्ची आसानी से ठीक हो गई और बिना किसी जटिलता के उसे छुट्टी दे दी गई.
डॉक्टरों को ट्यूमर की हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट का इंतजार
डॉक्टर ने बताया कि सर्जरी से मरीज के परिवार को बहुत राहत और खुशी मिली. उसकी मां ने कहा कि हम पूरी सर्जिकल टीम के आभारी हैं. उन्होंने हमारी बेटी को जीवन का दूसरा मौका दिया. उन्होंने बताया कि हम ट्यूमर के प्रकार की पुष्टि करने और जरूरत पड़ने पर आगे के प्रबंधन की योजना बनाने के लिए अंतिम हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं. सर्जरी की सफलता पर लोक नायक अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉ. बी. एल. चौधरी ने कहा कि हर बच्चा विशेष देखभाल और आशा का हकदार है.
