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खेल मैदान सूने रहेंगे तो कहां से आएगा ओलंपिक मेडल, फुटबॉल खिलाड़ी बाइचुंग भूटिया का तंज

बाइचुंग भूटिया ने खेलों के प्रति बच्चों और युवाओं के घटते रुझान को लेकर जताई चिंता ( ETV Bharat )

इंदौर: देश के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी बाइचुंग भूटिया ने खेलों के प्रति बच्चों और युवाओं के घटते रुझान को लेकर चिंता जताई है. मंगलवार को चोइथराम स्कूल के साथ अपनी खेल अकादमी के करार के अवसर पर इंदौर पहुंचे. उन्होंने कहा देश में खेलों के प्रति कल्चर क्रिएट करना बहुत जरूरी है, तभी न केवल बच्चे स्वस्थ रह पाएंगे बल्कि उन्हीं में से खेल प्रतिभाएं भी उभर कर आएंगी, लेकिन यदि स्कूलों के खेल मैदान सूने पड़े रहेंगे तो फिर ओलंपिक जैसे खेलों में मेडल कहां से आएंगे.

इंदौर पहुंचे मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी बाइचुंग भूटिया ने कहा, "आज की जेन जी काफी आक्रामक और ऊर्जावान है. अगर युवा पीढ़ी खेलों की ओर आगे बढ़ती है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाती है, तो भारतीय खेल जगत को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है. युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें सही प्रशिक्षण, सुविधाएं और बेहतर अवसर देने की."

युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाई के लिए तो बोलते हैं लेकिन खेलने से मना करते हैं. मेरे पिता भी मेरे खेल को लेकर नाराज रहते थे लेकिन मैं जबर्दस्ती खेला करता था. सप्ताह में तीन से चार दिन बच्चों को फुटबॉल या अन्य कोई खेल जरूर खेलना चाहिए क्योंकि यह उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है. देश के एजुकेशन सिस्टम में खेलों को जरूर शामिल करना चाहिए."

'फीफा वर्ल्ड कप में पहुंचने के लिए सामूहिक प्रयास जरुरी'

भारत के फीफा वर्ल्ड कप तक पहुंचने को लेकर पूछे गए सवाल पर बाइचुंग भूटिया ने कहा, "इसके लिए किसी एक व्यक्ति के प्रयास से काम नहीं चलेगा, सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा. खिलाड़ियों से लेकर कोच, फुटबॉल संघ और सरकार तक सभी को मिलकर काम करना होगा. जब दुनिया के छोटे-छोटे देश फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच तक पहुंच सकते हैं, तो भारत भी निश्चित तौर पर वहां पहुंच सकता है. इसके लिए भारतीय खिलाड़ियों को लगातार बेहतर प्रदर्शन करना होगा और जमीनी स्तर पर फुटबॉल को मजबूत करना होगा."

'ओलंपिक की मेजबानी से खेलों को मिलेगी मजबूती'

बाइचुंग भूटिया ने भारत में ओलंपिक की मेजबानी पर कहा, "भारत में ओलंपिक आयोजित कराने को लेकर भारत सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं. यदि भारत को ओलंपिक की मेजबानी मिलती है, तो यह देश के खेलों के लिए एक बड़ा अवसर होगा. ऐसे बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा और देश में खेलों का माहौल और मजबूत होगा."

इंदौर में भूटिया की मौजूदगी के दौरान खेल प्रेमियों और युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला. मध्य प्रदेश में चोइथराम स्कूल के साथ उन्होंने अपनी अकादमी का टाइअप किया है, लिहाजा वे मध्य प्रदेश के फुटबॉल प्लेयर्स को प्रशिक्षण भी देंगे.