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JFC बंद होने का मामला, फुटबाल प्रेमियों ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन, टाटा स्टील ने दी सफाई

JFC बंद होने पर टाटा स्टील के वीपीसीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. वहीं फुटबॉल प्रेमियों ने प्रदर्शन किया.

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JFC बंद होने के मामले पर फुटबाल प्रेमियों का जोरदार प्रदर्शन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 3, 2026 at 7:13 PM IST

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Updated : August 3, 2026 at 7:24 PM IST

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जमशेदपुरः झारखंड के जमशेदपुर में टाटा स्टील द्वारा संचालित जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को बंद किए जाने के बाद अब इसका विरोध दिखने लगा है. जमशेदपुर फुटबॉल प्रेमियों ने टाटा स्टील कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि टाटा स्टील अपना निर्णय बदले अन्यथा जोरदार आंदोलन होगा.

फुटबाल खेल प्रेमियों के बीच निराशा

जमशेदपुर में फुटबॉल प्रेमी इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं, जिसके तहत फुटबॉल प्रेमी और खिलाड़ियों ने बिष्टुपुर स्थित टाटा स्टील के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कार्यालय के पास सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया और जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को फिर से चालू करने की मांग की. इस विरोध प्रदर्शन में काफी संख्या में फुटबॉल प्रेमी मौजूद रहे.

फुटबॉल प्रेमी और टाटा स्टील के वीपीसीएस के बयान (Etv Bharat)

टाटा स्टील की आर्थिक स्थिति मजबूत हैः मोहम्मद इमरान

जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को फिर से चालू करने की मांग करने वाले युवाओं का नेतृत्व करने वाले मोहम्मद इमरान ने बताया कि पिछले कई वर्षों से वह जमशेदपुर फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं. कंपनी द्वारा अचानक जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को बंद किए जाने का निर्णय लिए जाने के बाद मन काफी आहत है.

उन्होंने बताया कि टाटा स्टील एक बड़ी कंपनी है जिसकी आर्थिक स्थिति भी काफी मजबूत है. हाल के दिनों में कंपनी के द्वारा जारी वार्षिक डाटा में मुनाफा दिखाया गया है. ऐसे में फुटबॉल क्लब को बंद करना एक गलत निर्णय है. इस क्लब से ना सिर्फ खिलाड़ी बल्कि युवाओं की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं.

इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होने देंगेः मोहम्मद इमरान

मोहम्मद इमरान ने बताया कि इस संदर्भ में संबंधित अधिकारी को एक मांग पत्र भी सौंपा गया है. अगर प्रबंधन अपना निर्णय वापस नहीं लेता है तो इसके विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके इस मुद्दे में अगर कोई राजनीतिक समर्थन मिलता है तो अच्छी बात है लेकिन इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होने दिया जाएगा.

टाटा स्टील ने वर्षों तक JFC का संचालन कियाः वीपीसीएस

वहीं जमशेदपुर में टाटा स्टील द्वारा संचालित JFC बंद होने पर टाटा स्टील के वीपीसीएस ने पहली बार अपनी बात रखी. उन्होंने बताया कि बोर्ड के फैसले के बाद यह निर्णय लिया गया है और इसका वित्तीय गड़बड़ी से कोई संबंध नहीं है.

वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज डीबी सुंदररामम ने कहा कि खेलों में निवेश का उद्देश्य कभी लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि खिलाड़ियों को अवसर देना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और भविष्य की प्रतिभाओं को तैयार करना होता है. इसी सोच के साथ टाटा स्टील ने वर्षों तक JFC का संचालन किया और भारतीय फुटबॉल को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

JFC ने कई उपलब्धियां हासिल की: डीबी सुंदररामम

डीबी सुंदररामम ने बताया कि वर्ष 2017 में स्थापित जमशेदपुर एफसी ने भारतीय फुटबॉल में अपनी अलग पहचान बनाई. टाटा स्टील ने क्लब के संचालन पर प्रतिवर्ष लगभग 30 से 35 करोड़ रुपये का निवेश किया. अन्य प्रायोजकों के सहयोग को मिलाकर क्लब में अब तक करीब 320 करोड़ रुपये का निवेश किया गया. उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में JFC ने कई उपलब्धियां हासिल कीं और इस पूरे सफर पर टाटा स्टील को गर्व है.

उन्होंने बताया कि भविष्य में कंपनी अपनी रणनीति बदलते हुए 7 से 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों को तैयार करने पर विशेष ध्यान देगी. टाटा स्टील पहले से ही 19 विभिन्न खेलों की अकादमियां संचालित कर रही है और आगे भी जमीनी स्तर से प्रतिभाओं को निखारने का काम जारी रहेगा. उनका कहना था कि मजबूत ग्रासरूट सिस्टम ही भविष्य के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की नींव तैयार करता है.

JFC के कोचिंग स्टाफ को लेकर उठ रहे सवालों पर सुंदररामम ने कहा कि क्लब से जुड़े सभी कोच और तकनीकी विशेषज्ञ अपनी योग्यता, अनुभव और क्षमता के आधार पर नियुक्त किए गए थे. सभी ने क्लब के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और कंपनी उनके कार्यों का सम्मान करती है.

जमशेदपुर की समृद्ध फुटबॉल परंपरा आगे भी कायम रहेगीः वीपीसीएस

उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन खिलाड़ियों का क्लब के साथ अनुबंध अभी प्रभावी है, उन्हें अनुबंध की शर्तों के अनुसार पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा टाटा स्टील यह भी प्रयास करेगी कि इन खिलाड़ियों को अन्य क्लबों में खेलने के अवसर उपलब्ध हो सकें, ताकि उनके करियर पर किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े.

उन्होंने कहा कि जेएफसी का संचालन बंद होने का मतलब यह नहीं है कि जमशेदपुर में फुटबॉल समाप्त हो जाएगी. टाटा स्टील आगे भी शहर में फुटबॉल प्रतियोगिताओं, स्थानीय क्लबों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और युवा खिलाड़ियों को हरसंभव सहयोग देती रहेगी. उन्होंने विश्वास जताया कि जमशेदपुर की समृद्ध फुटबॉल परंपरा आगे भी कायम रहेगी और नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिलते रहेंगे.

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Last Updated : August 3, 2026 at 7:24 PM IST

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