खेलो झारखंड में फुटबॉल-वॉलीबॉल के रोमांचक मुकाबले शुरू, 1344 खिलाड़ियों ने लिया भाग
खेलो झारखंड के तहत फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य
Published : October 9, 2026 at 8:28 PM IST
रांची: झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय खेलो झारखंड 2026-27 के अंतिम चरण में शुक्रवार को अंडर-17 बालक और बालिका वर्ग की फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं का आगाज हुआ. फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत खेलगांव स्थित प्रैक्टिस ग्राउंड में राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग ने फुटबॉल में किक मारकर की.
कुल 1344 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा
प्रतियोगिता में राज्य के 24 जिलों के कुल 1,344 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. इनमें फुटबॉल के 768 और वॉलीबॉल के 576 खिलाड़ी शामिल हैं. खिलाड़ियों के साथ 192 कोच-मैनेजर भी उपस्थित हैं.
फुटबॉलः बालिका वर्ग का जिलावार परिणाम
शुक्रवार को बालिका वर्ग के फुटबॉल मुकाबले खेलगांव प्रैक्टिस ग्राउंड, जबकि बालक वर्ग के मुकाबले कांके ग्राउंड में खेले गए. बालिका वर्ग में साहिबगंज ने बोकारो को 3-2, रामगढ़ ने पश्चिमी सिंहभूम को 2-0, पाकुड़ ने लोहरदगा को 3-2, दुमका ने गिरिडीह को 3-0, हजारीबाग ने देवघर को 2-0, सिमडेगा ने धनबाद को 3-0 और चतरा ने गोड्डा को 1-0 से हराया.
फुटबॉलः बालक वर्ग का जिलावार परिणाम
वहीं बालक वर्ग में गिरिडीह ने पश्चिमी सिंहभूम को 2-0, देवघर ने कोडरमा को 2-0, हजारीबाग ने बोकारो को 2-0 और साहिबगंज ने पलामू को 2-1 से पराजित किया. वहीं, प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में गिरिडीह ने रामगढ़ को 2-0, देवघर ने गढ़वा को 3-0 और गुमला ने बोकारो को 4-3 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया.
वॉलीबॉल प्रतियोगिता का जिलावार रिजल्ट
वॉलीबॉल प्रतियोगिता हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई. बालिका वर्ग में देवघर, धनबाद, गुमला, रामगढ़, बोकारो, गोड्डा, लोहरदगा, गढ़वा और चतरा की टीमों ने अपने-अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की. वहीं, बालक वर्ग में चतरा, धनबाद, कोडरमा, गोड्डा, लातेहार, जामताड़ा, देवघर और हजारीबाग की टीमों ने जीत हासिल कर दूसरे चक्र में जगह बनाई.
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