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दिल्ली के नया रूप नगर में नाले पर बना फुटओवर ब्रिज टूटा, महिला की दर्दनाक मौत; जर्जर हालत में था पुल

मौके पर पहुंचे बचाव दल के अनुसार घटना की सूचना सुबह करीब 11 बजे मिली थी. दिल्ली बोट क्लब की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. करीब एक घंटे तक चले अभियान के बाद महिला को नाले से बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी और मौके पर ही उसे मृत घोषित कर दिया गया.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के नया रूप नगर इलाके में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां नाले के ऊपर बना फुट ओवर ब्रिज अचानक टूट गया. हादसे में एक महिला नाले में गिर गई, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

बोट क्लब इंचार्ज हरीश कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला फुट ओवर ब्रिज के टूटने की वजह से सीधे नाले में गिर गई थी. फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो सकी है. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा कि जर्जर पुल की मरम्मत समय पर नहीं की गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ.

वहीं, दिल्ली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने इस मामले में लापरवाही से मौत का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि पुल की स्थिति के लिए जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों की क्या भूमिका रही. शुरुआती जांच में सामने आया है कि फुटओवर ब्रिज काफी जर्जर हालत में था, जिसे लेकर पहले भी शिकायतें की गई थीं, लेकिन समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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