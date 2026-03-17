दिल्ली के नया रूप नगर में नाले पर बना फुटओवर ब्रिज टूटा, महिला की दर्दनाक मौत; जर्जर हालत में था पुल
दिल्ली के रूप नगर इलाके में नाले के ऊपर बना एक पुराना लोहे का फुटब्रिज ढह गया. हादसे में एक महिला की मौत हो गई.
Published : March 17, 2026 at 1:17 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के नया रूप नगर इलाके में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां नाले के ऊपर बना फुट ओवर ब्रिज अचानक टूट गया. हादसे में एक महिला नाले में गिर गई, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.
मौके पर पहुंचे बचाव दल के अनुसार घटना की सूचना सुबह करीब 11 बजे मिली थी. दिल्ली बोट क्लब की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. करीब एक घंटे तक चले अभियान के बाद महिला को नाले से बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी और मौके पर ही उसे मृत घोषित कर दिया गया.
बोट क्लब इंचार्ज हरीश कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला फुट ओवर ब्रिज के टूटने की वजह से सीधे नाले में गिर गई थी. फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो सकी है. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा कि जर्जर पुल की मरम्मत समय पर नहीं की गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ.
STORY | UPDATE: Foot overbridge collapses in Delhi's Roop Nagar, woman falls into 'nala'— Press Trust of India (@PTI_News) March 17, 2026
A foot overbridge collapsed in north Delhi's Roop Nagar area on Tuesday morning, with a woman falling into a 'nala' under the structure, officials said. Rescue teams are at the spot to… https://t.co/FKSTi0NcuU
वहीं, दिल्ली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने इस मामले में लापरवाही से मौत का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि पुल की स्थिति के लिए जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों की क्या भूमिका रही. शुरुआती जांच में सामने आया है कि फुटओवर ब्रिज काफी जर्जर हालत में था, जिसे लेकर पहले भी शिकायतें की गई थीं, लेकिन समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
ये भी पढ़ें: