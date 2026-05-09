समालखा रेलवे स्टेशन पर 'मौत' कभी भी आ सकती है, डर से बेटियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, जानें क्या है वजह
समालखा रेलवे स्टेशन पर हजारों लोग रोजाना जान हथेली पर रखकर रेलवे ट्रैक पार करने को मजूबर. हादसे के डर में बेटियों ने स्कूल छोड़ा.
Published : May 9, 2026 at 6:52 PM IST
पानीपत: समालखा रेलवे स्टेशन पर लोग जान हथेली पर रख कर प्लेटफॉर्म क्रॉस करने को मजबूर हैं. दरअसल प्लेटफॉर्म एक और दो के लिए तो फुटओवर ब्रिज बना है, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर तीन के लिए कोई ब्रिज नहीं है. जिसके चलते रोजाना सैकड़ों लोग जान जोखिम में डाल कर रेलवे लाइन पार करने को मजूबर हैं. प्लेटफॉर्म तीन पर कई बार तो तीन से चार दिन तक मालगाड़ी खड़ी रहती है. जिसके चलते लोग रेलगाड़ी के नीचे से ट्रैक को पार करते हैं.
खतरे में सैकड़ों जिंदगियां: सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों और महिलाओं को हो रही है. कई बेटियों ने केवल डर और खतरे की वजह से पढ़ाई तक छोड़ दी, क्योंकि बेटियां ट्रेन के नीचे से होकर स्कूल जाती हैं. कई बार तो ऐसा हुआ कि ट्रेन चल पड़ी, गनीमत रही की हादसा नहीं हुआ, लेकिन डर के चलते बेटियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया. दरअसल रेलवे ट्रैक एक एक तरफ तीन से चार कॉलोनियों के हजारों लोग हैं. दूसरी तरफ स्कूल, बाजार, दवाइयों और रोजमर्रा के लिए मार्केट. वहां जाने के लिए मेन रास्ता कई किलोमीटर बड़ता है. शॉर्टकट ये एकमात्र रास्ता है. इसलिए मजूबरन लोगों को इस खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता है.
ट्रेन के नीचे से ट्रैक पार करते हैं लोग: स्थानीय निवासी ज्योति ने बताया कि "प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर फुटओवर ब्रिज नहीं होने के चलते पूरी कॉलोनी के लोग परेशान हैं. इस प्लेटफॉर्म पर कई बार तो तीन से चार दिन मालगाड़ी खड़ी रहती है. जिसकी वजह से हमें ट्रेन के नीचे से ही प्लेटफॉर्म को पार करना पकड़ता है. जिससे हादसे का भी डर रहता है. कई बार तो ऐसा हुआ कि अचानक ट्रेन चल पड़ी, गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ."
डर के चलते बेटियों ने छोड़ा स्कूल: छात्रा प्रीति ने बताया "स्कूल जाने के लिए बच्चे भी शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि सरकारी स्कूल प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ है. सड़क के रास्ते स्कूल कई किलोमीटर दूर पड़ता है. गर्मी भी प्रचंड है. इसलिए गर्मी में लगातार चलना आसान नहीं. इसलिए बच्चे मजबूरन शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल करते हुए रेलवे ट्रैक पार करते हैं. जिससे हर समय हादसे का डर बना रहता है. इसी के चलते करीब 20 बेटियों ने स्कूल तक छोड़ दिया."
करीब 20 सालों से है समस्या: स्थानीय महिला किरण ने बताया कि "कई बार ट्रेन बेहद करीब आ जाती है. लोग मुश्किल से बच पाते हैं. पहले भी हादसे हो चुके हैं, इसलिए बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया. पिछले 15-20 वर्षों से इलाके के लोग पुल की मांग कर रहे हैं. हर चुनाव में नेता वादा करके चले जाते हैं, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ. इलाके की तीन-चार कॉलोनियों के हजारों लोग रोज इसी खतरे के बीच जिंदगी गुजार रहे हैं."
फुटओवर ब्रिज बनाने की मांग: स्थानीय निवासी विभोर ने कहा कि "दादा-दादी बुजुर्ग हैं. इसलिए ट्रेन के नीचे से नहीं निकल पाते. बाजार, दवा और जरूरी सामान लाने में भारी परेशानी होती है. बच्चों और पशुओं तक को रेलवे लाइन पार कराने में जान का खतरा बना रहता है. हमारी सरकार और रेलवे प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द फुट ओवरब्रिज बनाया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके और भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके."
राज्यसभा सांसद ने दिया आश्वासन: राज्यसभा सांसद संजय भाटिया से जब फोन पर इस मुद्दे पर बातचीत की गई तो उन्होंने माना कि लोगों की समस्या पूरी तरह जायज है. उन्होंने बताया कि "इस मामले से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को अवगत करा दिया गया है और उम्मीद है कि जल्द ही रेलवे स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज की सौगात मिल सकती है." वहीं विधायक मनमोहन सिंह भड़ाना ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर पुल निर्माण की मांग उठाई है.
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