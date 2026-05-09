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समालखा रेलवे स्टेशन पर 'मौत' कभी भी आ सकती है, डर से बेटियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, जानें क्या है वजह

Foot over bridge Samalkha Railway Station ( ETV Bharat )

पानीपत: समालखा रेलवे स्टेशन पर लोग जान हथेली पर रख कर प्लेटफॉर्म क्रॉस करने को मजबूर हैं. दरअसल प्लेटफॉर्म एक और दो के लिए तो फुटओवर ब्रिज बना है, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर तीन के लिए कोई ब्रिज नहीं है. जिसके चलते रोजाना सैकड़ों लोग जान जोखिम में डाल कर रेलवे लाइन पार करने को मजूबर हैं. प्लेटफॉर्म तीन पर कई बार तो तीन से चार दिन तक मालगाड़ी खड़ी रहती है. जिसके चलते लोग रेलगाड़ी के नीचे से ट्रैक को पार करते हैं. खतरे में सैकड़ों जिंदगियां: सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों और महिलाओं को हो रही है. कई बेटियों ने केवल डर और खतरे की वजह से पढ़ाई तक छोड़ दी, क्योंकि बेटियां ट्रेन के नीचे से होकर स्कूल जाती हैं. कई बार तो ऐसा हुआ कि ट्रेन चल पड़ी, गनीमत रही की हादसा नहीं हुआ, लेकिन डर के चलते बेटियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया. दरअसल रेलवे ट्रैक एक एक तरफ तीन से चार कॉलोनियों के हजारों लोग हैं. दूसरी तरफ स्कूल, बाजार, दवाइयों और रोजमर्रा के लिए मार्केट. वहां जाने के लिए मेन रास्ता कई किलोमीटर बड़ता है. शॉर्टकट ये एकमात्र रास्ता है. इसलिए मजूबरन लोगों को इस खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता है. समालखा रेलवे स्टेशन पर 'मौत' कभी भी आ सकती है, जानें पूरा मामला (ETV Bharat) ट्रेन के नीचे से ट्रैक पार करते हैं लोग: स्थानीय निवासी ज्योति ने बताया कि "प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर फुटओवर ब्रिज नहीं होने के चलते पूरी कॉलोनी के लोग परेशान हैं. इस प्लेटफॉर्म पर कई बार तो तीन से चार दिन मालगाड़ी खड़ी रहती है. जिसकी वजह से हमें ट्रेन के नीचे से ही प्लेटफॉर्म को पार करना पकड़ता है. जिससे हादसे का भी डर रहता है. कई बार तो ऐसा हुआ कि अचानक ट्रेन चल पड़ी, गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ."