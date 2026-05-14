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हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से सराय काले खां नमो भारत स्टेशन तक यात्रियों के लिए खुला नया फुटओवर ब्रिज, आसान हुआ सफर

उत्तर रेलवे के मुताबिक ये नया फुटओवर ब्रिज दिल्ली में रेल और नमो भारत नेटवर्क के बीच बेहतर कनेक्टिविटी का महत्वपूर्ण माध्यम साबित होगा.

दिल्ली में नमो भारत स्टेशन पर नया फुटओवर ब्रिज
दिल्ली में नमो भारत स्टेशन पर नया फुटओवर ब्रिज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 14, 2026 at 7:38 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: उत्तर रेलवे ने हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन व सराय काले खां नमो भारत स्टेशन के बीच यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए नया फुटओवर ब्रिज (एफओबी) यात्रियों के लिए खोल दिया है. इस नए एफओबी के शुरू होने से रेलवे स्टेशन और नमो भारत स्टेशन के बीच आवागमन अब अधिक सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक हो गया है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि एफओबी की कुल लंबाई करीब 300 मीटर है. इसे इस तरह तैयार किया गया है कि यात्री बिना किसी बाधा के दोनों स्टेशनों के बीच आसानी से आ-जा सकें. पूरे फुटओवर ब्रिज को पार करने में यात्रियों को लगभग चार से पांच मिनट का समय लगेगा. सराय काले खां रिंग रोड की ओर से आने-जाने वाले यात्री भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे.

यात्रियों के लिए खुला नया फुटओवर ब्रिज

हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एफओबी पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. दिव्यांगजन यात्रियों के लिए लिफ्ट की व्यवस्था की गई है, जबकि तेजी से ऊपर-नीचे आने-जाने के लिए एस्केलेटर लगाए गए हैं. इसके अतिरिक्त 65 मीटर लंबाई के कुल छह मूविंग वॉक या ट्रैवलेटर लगाए गए हैं, जिनमें प्रत्येक दिशा में तीन-तीन ट्रैवलेटर शामिल हैं.

फुटओवर ब्रिज की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी

उन्होंने बताया कि यात्रियों को मार्गदर्शन देने के लिए स्टेशन परिसर व एफओबी पर पर्याप्त साइनबोर्ड एवं निर्देश बोर्ड लगाए गए हैं. इसके साथ ही प्रवेश द्वार, पैदल मार्ग व ट्रैवलेटर क्षेत्र में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की गई है. सुरक्षा के मद्देनजर पूरे एफओबी को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा गया है.

ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें भी लगाई गई

यात्रियों की टिकट संबंधी सुविधाओं को भी मजबूत किया गया है. हजरत निजामुद्दीन स्टेशन की ओर यूटीएस टिकटों की बिक्री के लिए पांच टिकट काउंटर व एक पूछताछ काउंटर बनाया गया है. इसके अतिरिक्त रेल वन सुपर ऐप के जरिए टिकट बनाने की जानकारी के लिए क्यूआर कोड उपलब्ध कराए गए हैं और आठ ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें भी लगाई गई हैं.

उत्तर रेलवे का मानना है कि ये नया एफओबी दिल्ली में रेल और नमो भारत नेटवर्क के बीच बेहतर कनेक्टिविटी का महत्वपूर्ण माध्यम साबित होगा. बता दें की फोटो पर ब्रिज के नीचे सड़क पर दोनों तरफ इस तरह अतिक्रमण रहता है कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है. कई बार सड़क पर जाम लग जाता था जिसकी वजह से यात्रियों की ट्रेन तक छूट जाती थी. स्थानीय लोगों और रेल यात्रियों की लंबे समय से यहां पर फोटो पर ब्रिज बनाने की मांग थी. करीब 1 साल बाद फोटो पर ब्रिज का निर्माण पूरा होने के बाद अब फोटो पर ब्रिज को आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया है.

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