ETV Bharat / state

चौखुटिया से गैरसैंण पहुंची स्वास्थय आंदोलन की पद यात्रा, दून में सीएम और स्वास्थ्य मंत्री आवास का करेंगे

अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया विकासखंड से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को लेकर पद यात्रा निकाली गई थी, जो आज गैरसैंण पहुंची.

gairsain
गैरसैंण पहुंची स्वास्थय आंदोलन की पद यात्रा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 25, 2025 at 3:05 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

गैरसैंण: ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से सटे कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया विकासखंड में दो अक्टूबर से चल रहे स्वास्थय आंदोलन की कड़ी में पदयात्रा पर निकला आंदोलनकारीयों का जत्था भुवन कठैत के नेतृत्व में गैरसैंण पंहुचा. इस दौरान स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधियों ने आंदोलनकारीयों का स्वागत करते हुए आंदोलन को अपना समर्थन दिया.

इस दौरान स्वास्थ्य आंदोलन को पर्वतीय क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकता बताते हुए सभी सहयोगियों ने आंदोलन में सहयोग देने की बात कही. गैरसैंण पहुंचने पर पद यात्रा कर रहे आंदोलनकारियों ने रामलीला मैदान में पहुंचकर पेशावर कांड के महानायक वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

चौखुटिया में चले आंदोलन के दौरान आठ दिनों तक भूख हड़ताल करने वाले मुख्य आंदोलनकारी पूर्व सैनिक भुवन कठैत ने कहा कि वह सरकार को जगाने के लिए 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा को 10 दिनों में पूरा करेंगे. अगर सरकार तब भी नहीं मानती है तो इसके बाद दिल्ली जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि बीते दो अक्टूबर से चौखुटिया में स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को लेकर भूख हड़ताल आंदोलन चल रहा है, जिसे लेकर सरकार और उनके प्रतिनिधि सिर्फ झुठे आश्वासन दे रही है, जिन पर विश्वास करना मुश्किल है.

चौखुटिया अस्पताल के उच्चीकरण की मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री की घोषणा पर अमल न होने से गेवाड़ घाटी में अविश्वास की स्थिति है, जिसको लेकर पिछले 22 दिनों से चल रहे आंदोलन में महिलाएं भी भूख हड़ताल पर बैठ रही हैं, लेकिन सरकार तब भी ठोस निर्णय लेने को तैयार नहीं है.

उन्होंने कहा कि यह जनता का आंदोलन है, जो जन भागीदारी से ही सफलता के साथ आगे बढ रहा है. चौखुटिया से चली यह पद यात्रा देहरादून में मुख्यमंत्री आवास व स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव करेगी. बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पहाड़वासियों की पीड़ा व समस्याओं से अवगत करायेगी.

भुवन कठैत ने कहा कि यह लड़ाई उत्तराखंड के मूलनिवासीयों के मौलिक अधिकार की लड़ाई है. पैदल यात्रा में चल रहे उक्रांद नेता आशीष नेगी ने कहा कि प्रदेश में बारी-बारी से भाजपा-कांग्रेस की सरकारों ने पहाड़ वासियों को छलने का काम किया है. दोनों दलों की सरकारें दिल्ली के एक्सटेंशन काउंटर की तरह काम करती आई हैं, जिन्हें पहाड़ की भावनाओं से कोई लेना-देना नहीं है.

उन्होंने कहा कि बीते 24 दिनों से क्षेत्रीय जनता बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नही रेंगी है, जिस कारण क्षेत्र की पीड़ा व समस्याओं को लेकर आंदोलनकारियों ने पद यात्रा निकालने का निर्णय लिया है.

आशीष नेगी ने कहा कि सरकार ने पहाड़ के हिस्से का एम्स ऋषिकेश में बना दिया, जिसका लाभ उत्तराखंड वाशियों के बजाय उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल रहा है. यदि सरकार गैरसैंण को स्थायी राजधानी नही बना पा रही है तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा ही मुहैया करा दे. स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रखना इस देश के संविधान को चुनौती देने जैसा है.

वहीं, द्वाराहाट के पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी ने कहा कि सरकार पहाड़ की भावनाओं के अनुरूप कार्य करने के बजाय केवल मैदान व पहाड़ में अपना वोट बैंक देख कर काम कर रही है. अस्पतालों की दुर्दशा को लेकर सरकार बिल्कुल भी चिंतित नही है. यह पीड़ा पूरे उत्तराखंड की है.

उन्होंने गैरसैंण में नगर पंचायत द्वारा लगाई गई 4 करोड़ से अधिक धनराशि की स्ट्रीट लाइटों पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि इन गैर जरूरी चीजों में सरकार जनता के विकास कार्यों की गाढ़ी कमाई को खर्च कर रही है, लेकिन एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन व अन्य उपकरण खरीदने के लिए सरकार के पास पैंसे नही हैं. यदि इन 25 वर्षों में सरकारों ने बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा व सड़क के लिए पैंसे खर्च किये होते तो आज उत्तराखंड के ये हाल नहीं होते.

चौखुटिया से देहरादून के लिए निकली पद यात्रा: बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को लेकर कल चौखुटिया से निकली पद यात्रा देर रात गैरसैंण पहुंची. पूर्व सैनिक भुवन कठैत के नेतृत्व में चौखुटिया से देहरादून के लिए निकली पद यात्रा के आंदोलनकारियों का दल गैरसैंण पहुंचा. इस दौरान पैदल यात्रा में पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी, यूकेडी के प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष आशीष नेगी,जिला पंचायत सदस्य सरस्वती किरोला,चं द्रा कोहली, दान सिंह, महेंद्र,सुन्दर सहित कई लोग पद यात्रा के साथ चल रहे हैं। बता दें कि कल पद यात्रा से पूर्व क्षेत्रवासियों ने चौखुटिया में आक्रोश रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था.

पढ़ें---

TAGGED:

FOOT MARCH REACHED GAIRSAIN
चौखुटिया लेटेस्ट न्यूज
गैरसैंण पहुंचा स्वास्थय आंदोलन
स्वास्थय आंदोलन की पद यात्रा
CHAUKHUTIA HEALTH MOVEMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.