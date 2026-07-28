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पशुओं में मुंह-खुर बीमारी खतरनाक, जानिए लक्षण, बचाव और सही प्रबंधन

पशुओं में मुंह-खुर बीमारी काफी खतरनाक है. आइए जानते हैं कि बीमारी के लक्षण, बचाव और सही प्रबंधन क्या है.

Foot and Mouth Disease in Animals
मुंह-खुर बीमारी के लक्षण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 28, 2026 at 2:19 PM IST

4 Min Read
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कुरुक्षेत्र: पशुओं में ​मुंह-खुर एक अत्यंत गंभीर संक्रमण और खतरनाक वायरल बीमारी है. यह विशेष रूप से भैंस, गाय , भेड़, बकरी और सूअर जैसे खुर वाले पशुओं में आती है. यह बीमारी आमतौर पर पशुओं के लिए जानलेवा नहीं होती, लेकिन यह पशुओं के स्वास्थ्य, दूध उत्पादन क्षमता और कार्यक्षमता को बुरी तरह प्रभावित करती है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है.

Foot and Mouth Disease in Animals
पशुओं में मुंह-खुर बीमारी के लक्षण (ETV Bharat)

बीमारी के प्रमुख लक्षणः ​यदि पशुओं के बाड़े में किसी पशु को यह बीमारी होती है, तो उसमें यह लक्षण दिखाई देने लगते हैं. इस बीमारी से पशु को तेज बुखार आता है. ​इस बीमारी से पशुओं की जीभ, मसूड़ों और होंठों के अंदर छाले पड़ जाते हैं, जिससे पशु के मुंह से लगातार गाढ़ी लार टपकती है. वहीं पशुओं के खुरों के बीच की जगह में घाव हो जाते हैं, जिससे पशु को चलने में अत्यधिक दर्द होता है और वह लंगड़ाकर चलने लगता है. इस बीमारी से मुंह और खुरों में दर्द के कारण पशु खाना-पीना छोड़ देता है, जिससे दूध उत्पादन में अचानक भारी गिरावट आ जाती है. इस बीमारी पर समय पर नियंत्रण पाना ज्यादा जरूरी है.

डॉ. ​रोहतास सैनी, पशु चिकित्सा (ETV Bharat)

​बचाव और रोकथाम के प्रभावी उपायः डॉ. ​रोहतास सैनी पशु चिकित्सा कुरुक्षेत्र में बताया कि "एफएमडी एक तेजी से फैलने वाला विषाणु जनित रोग है, इसलिए इससे बचाव ही सबसे उत्तम उपाय है. ​पशुओं को वर्ष में दो बार (प्रत्येक 6 महीने के अंतराल पर) FMD की वैक्सीन अवश्य लगवाएं." उन्होंने कहा कि "राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चलाए जाने वाले मुफ्त टीकाकरण अभियानों का लाभ उठाएं. विभाग के द्वारा यह वैक्सीन बिल्कुल निशुल्क लगाई जाती है पिछले सप्ताह ही वैक्सीन संपन्न हुई है अगर फिर भी कोई भी पशु रह जाता है तो वह नजदीकी पशु चिकित्सा कार्यालय में जाकर वैक्सीनेशन जरूर करवाएं."

Foot and Mouth Disease in Animals
मुंह-खुर बीमारी के लक्षण (ETV Bharat)

बीमार पशु को समूह से अलग रखेंः ​​बीमारी के शुरुआती लक्षण दिखते ही प्रभावित पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं के समूह से अलग कर दें. ​बीमार पशु का चारा और पानी का बर्तन भी अलग रखें. ​पशु के बाड़े को हमेशा साफ, सूखा और हवादार रखें. ​बाड़े, खुरली और बर्तनों को 1% पोटेशियम परमैंगनेट (लाल दवा), फिनाइल या धोने वाले सोडे (सोडियम कार्बोनेट) के घोल से धोएं. ​बीमार पशु को छूने के बाद अपने हाथों और कपड़ों को अच्छी तरह साफ किए बिना स्वस्थ पशुओं के पास न जाएं.

Foot and Mouth Disease in Animals
पशुओं में बीमारी (ETV Bharat)

​लक्षण दिखने पर सही प्रबंधन और प्राथमिक उपचारः उन्होंने कहा कि "एफएमडी बीमारी केवल लक्षणों के आधार पर पशु की उचित देखभाल और सहायक उपचार किया जाता है. ​दिन में 2-3 बार लाल दवा (पोटेशियम परमैंगनेट) के हल्के घोल से मुंह साफ करें. ​छालों पर सुहागा (बोरेक्स) और शहद का मिश्रण बनाकर लगाएं, इससे पशु को तुरंत ठंडक और राहत मिलती है. खुरों को लाल दवा के घोल से साफ करें. पशु के शरीर पर जहां ​घाव है वहां पर मक्खियों को बैठने से रोकें."

​पोषण और आहार प्रबंधनः इस बीमारी में ​दर्द के कारण पशु सूखा चारा नहीं खा पाता, इसलिए उसे दलिया, खिचड़ी, उबला हरा चारा, या गुड़ और ग्लूकोज का पानी दें ताकि उसमें ऊर्जा बनी रहे. तेज बुखार को नियंत्रित करने के लिए तुरंत निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उनके निर्देशानुसार ही दवाएं दें.

नियमित टीकाकरण और स्वच्छता जरूरीः उन्होंने कहा कि ​मुंह-खुर बीमारी पशुपालकों के लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती बन सकती है, लेकिन नियमित टीकाकरण, स्वच्छता और त्वरित प्राथमिक उपचार अपनाकर इस बीमारी के खतरे को पूरी तरह से टाला जा सकता है. जागरूक किसान ही अपने पशुधन और अपनी आय की सुरक्षा कर सकते हैं और इस बीमारी से बचाव कर सकते है.

ये भी पढ़ें-पशुओं को मुंह-खुर और गलघोंटू बीमारी से बचाएं, इस तरह लगवाएं वैक्सीन

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