कुरुक्षेत्र में फूड-सप्लाई इंस्पेक्टर सस्पेंड, मंत्री राजेश नागर ने रविंद्र समेत 3 के खिलाफ दिए पुलिस कार्रवाई के आदेश

मंत्री राजेश नागर ने फूड-सप्लाई इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया और उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत करने के आदेश भी दिए.

कुरुक्षेत्र में फूड-सप्लाई इंस्पेक्टर सस्पेंड
कुरुक्षेत्र में फूड-सप्लाई इंस्पेक्टर सस्पेंड (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 30, 2026 at 10:58 AM IST

Updated : January 30, 2026 at 11:30 AM IST

3 Min Read
करनाल: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मंत्री राजेश नागर ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया है. साथ ही बारदाने की रिकवरी के भी आदेश दिए हैं. दरअसल, गुरुवार को मंत्री नागर ने लोगों की शिकायतें सुनी और एक शिकायतकर्ता ने इंस्पेक्टर के खिलाफ बारदाना बेचने की शिकायत की. मंत्री ने एक्शन लिया और तुरंत डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर को कार्रवाई के आदेश दिए.

तीनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के आदेश: मंत्री राजेश नागर ने कहा कि "डीएफएससी के पत्र का इंस्पेक्टर जवाब न दें और उसे बार-बार पत्र लिखना पड़े, यह तो गलत बात है. ऐसा करने वाले इंस्पेक्टर रविंद्र को सस्पेंड किया जाए". मंत्री राजेश नागर ने डीएफएससी को निर्देश दिए कि "वे इंस्पेक्टर रविंद्र, इंस्पेक्टर नवीन व अशोक के मामले में विभाग की कानूनी राय लेकर तीनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत देकर केस दर्ज कराए". महावीर कॉलोनी लाडवा निवासी सोनू नारंग ने शिकायत में इंस्पेक्टर रविंद्र पर कई आरोप लगाए.

एक केस में हुआ समझौता
एक केस में हुआ समझौता (Etv Bharat)

एक केस में हुआ समझौता: खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री राजेश नागर ने पुलिस को उर्मिला सोढ़ी की शिकायत पर आदेश देते हुए कहा कि "दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई की जाए. उर्मिला सोढी की उसके पौत्र व पौत्री से बातचीत कराई जाए. इसके साथ ही दोनों पक्षों में समझौता कराया जाए". इसी तरह गांव ठसका अली निवासी सपना देवी की शिकायत पर पुलिस को दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए समझौता कराया गया. सपना देवी के सामान का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए उपायुक्त की तरफ से 30 हजार रुपये सपना देवी को दिए जाएंगे.

एक्शन मोड में मंत्री राजेश नागर (Etv Bharat)

पाइप लाइन बिछाने के निर्देश: वहीं, मंत्री नागर ने गांव भूखड़ी निवासी सतपाल सिंह की शिकायत पर पब्लिक हेल्थ विभाग को 15 दिनों में पाइप लाइन बिछाने के कार्य को शुरू करने के निर्देश दिए. इसी तरह एडवोकेट अमरजीत सिंह विर्फ की शिकायत पर नगर पालिका सचिव शाहाबाद को पुलिस की सहायता से 10 दिन में कब्जा दिलवाने के लिए कहा. मंत्री नागर ने दर्रा कलां निवासी मंजू लता की शिकायत पर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद समाधान करने के लिए निर्देश दिए. छोटा बाजार निवासी भीम सेन चावला की शिकायत पर गठित कमेटी को मरम्मत का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा गया है.

कुरुक्षेत्र में ग्रीवेंस कमेटी बैठक
कुरुक्षेत्र में ग्रीवेंस कमेटी बैठक (Etv Bharat)

Last Updated : January 30, 2026 at 11:30 AM IST

