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खैरथल-बहरोड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, सैकड़ों किलो खराब मिठाई नष्ट

खैरथल: त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें पूरे राजस्थान में एक्शन मोड पर हैं. ये टीमें खाद्य सामग्री की दुकानों का निरीक्षण कर रही हैं. मिलावट की आशंका पर खाद्य सामग्री के नमूने लेकर जांच के लिए लैब में भिजवाए जा रहे हैं. इसी के तहत बुधवार को खैरथल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अरविंद और कोटपूतली के खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा शर्मा के नेतृत्व में टीम ने अलग-अलग कस्बों में कार्रवाई की.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि स्थानीय शिकायत पर टीम टपूकड़ा कस्बे पहुंची. त्योहारी सीजन में बाहर से आकर ठेलों और अस्थायी दुकानों से मिठाइयां बेचने वालों की जांच की गई. निरीक्षण में कई विक्रेताओं के पास फूड रजिस्ट्रेशन नहीं मिला. कार्रवाई के दौरान टपूकड़ा की दुकान से कलाकंद, रसगुल्ला और बर्फी के नमूने लिए गए. सभी नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए.