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खैरथल-बहरोड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, सैकड़ों किलो खराब मिठाई नष्ट

खैरथल-बहरोड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, टपूकड़ा में 220 किलो दुर्गंध वाली मिठाई नष्ट, बहरोड़ में 250 किलो जब्त, नमूने जांच को भेजे.

Food Safety Raid in Khairthal
खराब सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करती खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम (ETV Bharat Khairthal)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 26, 2026 at 4:46 PM IST

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खैरथल: त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें पूरे राजस्थान में एक्शन मोड पर हैं. ये टीमें खाद्य सामग्री की दुकानों का निरीक्षण कर रही हैं. मिलावट की आशंका पर खाद्य सामग्री के नमूने लेकर जांच के लिए लैब में भिजवाए जा रहे हैं. इसी के तहत बुधवार को खैरथल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अरविंद और कोटपूतली के खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा शर्मा के नेतृत्व में टीम ने अलग-अलग कस्बों में कार्रवाई की.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि स्थानीय शिकायत पर टीम टपूकड़ा कस्बे पहुंची. त्योहारी सीजन में बाहर से आकर ठेलों और अस्थायी दुकानों से मिठाइयां बेचने वालों की जांच की गई. निरीक्षण में कई विक्रेताओं के पास फूड रजिस्ट्रेशन नहीं मिला. कार्रवाई के दौरान टपूकड़ा की दुकान से कलाकंद, रसगुल्ला और बर्फी के नमूने लिए गए. सभी नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए.

पढ़ें: त्योहारों से पहले प्रदेश में मिलावटखोरों बड़ा एक्शन, 429 किलो दूषित मिठाई नष्ट, ज्यादा पैसे वसूलने पर लगा जुर्माना

दुकान में रखी मिठाइयों में दुर्गंध और फफूंद मिलने पर मौके पर ही करीब 220 किलो मिठाई नष्ट करवाई गई. विक्रेताओं को गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए. वहीं कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बहरोड़ कस्बे में एक मिष्ठान भंडार पर कार्रवाई कर 250 किलो मिठाई जब्त की गई. अधिकारियों ने कहा कि त्योहारी सीजन में लगातार कार्रवाई होगी और मिलावट मिलने पर मामला दर्ज किया जाएगा. कार्रवाई के दौरान हेमंत कुमार यादव के साथ महिपाल सिंह और सुभाष यादव मौजूद रहे.

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