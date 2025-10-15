ETV Bharat / state

कोटा में 4140 किलो संदिग्ध मावा पकड़ा, जयपुर-बूंदी व जैसलमेर में भी कार्रवाई

दीपावली के मौके पर राजस्थान के कोटा, बूंदी, जयपुर व जैसलमेर में खाद्य विभाग ने मिलावटी मावा, मिठाई और पनीर जब्त कर बड़ी कार्रवाई की.

Action Against Adultration
कोटा में कार्रवाई करती खाद्य सुरक्षा​ टीम (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 7:08 PM IST

कोटा: दीपावली के त्योहार को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़ी कार्रवाई हुई है. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने कोटा, बूंदी और जयपुर में मिलावटी मावा, मिठाई और पनीर जब्त किए हैं. कोटा में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने 4140 किलो संदिग्ध मावा पकड़ा है. यह बीकानेर से बस के जरिए कोटा लाया गया था, जिसे पूरी तरह से जब्त कर लिया गया है. कोल्ड स्टोरेज में रखवाया गया है. इस मावे में से 8 नमूने भी लिए गए हैं, जिनका सैंपल लैबोरेट्री में टेस्ट करवाया जाएगा.

सीएमएचओ डॉ. नरेंद्र नागर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल, चंद्रवीर सिंह जादौन, अरुण सक्सेना और मौजी लाल कुंभकार की ड्यूटी लगाई हुई थी. उन्हें नकली मावे के बीकानेर से बस के जरिए आने की सूचना मिली थी. अरुण सक्सेना और मौजी लाल कुंभकार को बूंदी में ही भेज दिया गया. यह बस की पहचान करते हुए उसमें चढ़ गए और इसके बाद इन्होंने कोटा के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सूचित किया. चारों खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने डीसीएम फ्लाई ओवर के नजदीक नए मोटर मार्केट के पीछे इस बस से मावा खाली किए जाने के दौरान दबिश देकर पकड़ा.

सीएमएचओ डॉ. नरेंद्र नागर (ETV Bharat Kota)

खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल ने कहा कि पहले कई बार मालिकों का पता नहीं चल रहा था, क्योंकि बिना बिल्टी के माल आ रहा था. मालिकों और ट्रांसपोर्टरों को भी बिना बिल्टी के माल नहीं लाने के लिए पाबंद कर दिया था. इसीलिए इन माल के साथ बिल्टी भी मिली है. ऐसे में आठ मावा विक्रेताओं का यह माल था, जिनके नाम से ही नमूने लिए गए हैं.

पीपों व कट्टों में भरा था मावा: डॉ. नागर ने बताया कि बीकानेर से आई बस में 149 पीपों (प्रत्येक में 20 किलो) व 29 कट्टो (प्रत्येक में 40 किलो) था. कलाकंद, काजू कतली, बेसन व बूंदी के लड्डू, मिल्क केक, गुलाब जामुन सहित अन्य मिठाई के 11 नमूने भी लिए गए हैं. इसके अलावा दशहरा मैदान में भी निरीक्षण किया है.

Action Against Adultration
बूंदी में जब्त संदिग्ध मिलावटी खाद्य सामग्री (ETV Bharat Kota)

बूंदी में कार्रवाई: खाद्य सुरक्षा विभाग ने बूंदी में मिलावट के खिलाफ बुधवार दोपहर को बड़ी कार्रवाई की. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओ.पी. सामर के नेतृत्व में गठित खाद्य सुरक्षा दल ने बीकानेर से बूंदी आने वाली ट्रैवल्स बस पर छापा मारकर भारी मात्रा में मिठाई सामग्री जब्त की. सामर ने बताया कि बीकानेर से आई बस को रुकवाया. जांच के दौरान बस में रसगुल्ले के 76 टीन और मावे के 50 टीन मिले. पूछताछ में बताया गया कि यह माल बूंदी और कोटा के व्यापारियों को सप्लाई किया जाना था. खाद्य सुरक्षा अधिकारी और टीम ने निरीक्षण किया तो 15 टीनों में रखे रसगुल्ले पुराने, फफूंद लगे और टीन जंग खाए हुए पाए गए. इन सभी टीनों को मौके पर ही जब्त कर नष्ट कर दिया गया. साथ ही संबंधित व्यापारी को नोटिस जारी किया गया.

जयपुर में पकड़ा पनीर पकड़ा: सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि बुधवार सुबह पालड़ी मीणा में कारखाने पर कार्रवाई करते हुए 100 किलो मिलावटी पनीर नष्ट करवाया. यहां मुस्तफा खान 'प्रताप डेयरी' के नाम से कारखाना चला रहा था. उसने बताया कि बड़ौदामेव अलवर से दूध मंगवाकर पनीर तैयार करते हैं. मौके पर दूध से क्रीम निकालने की मशीन लगी हुई थी. मुस्तफा ने स्वीकार किया कि दूध में से फैट निकालकर पनीर तैयार करता है और ढाबों रेस्टोरेंट पर रुपए 220 प्रतिकिलो में बेचता है. मित्तल ने बताया की परिसर में गंदगी और अनहाइजेनिक तरीके से पनीर तैयार किया जा रहा था. फर्म को नोटिस जारी किया गया है.

जैसलमेर में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई: त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार शाम और बुधवार को शहरी क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों से बिना पैकिंग डेट और एक्सपायरी वाले 6,800 किलो चावल, 750 किलो घी और 350 किलो दाल जब्त की है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल ने बताया कि सभी खाद्य पदार्थों के 7 नमूने जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान टोबैको फ्री यूथ कैंपेन के तहत कोटपा अधिनियम के अंतर्गत 4 चालान भी काटे गए.

