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पलामू के मेदिनीनगर शहर से 300 किलो मिलावटी मिठाई जब्त, फूड सेफ्टी टीम की बड़ी कार्रवाई

300 किलो मिठाई जब्त ( ETV BHARAT )

पलामू: दीपावली से पहले फूड सेफ्टी की टीम ने मिलावटी मिठाई के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है. फूड सेफ्टी टीम ने मेदिनीनगर शहर से करीब 300 किलो मिठाई जब्त की है. जब्त मिठाई में लड्डू, पेड़ा, कलाकंद समेत कई प्रकार की मिठाई हैं. जब्त मिठाई को नष्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है. वहीं कई मिठाई के सैंपल को जांच के लिए एफएसएल भेजा गया है.

मिठाई की दुकानों में छापेमारी