पलामू के मेदिनीनगर शहर से 300 किलो मिलावटी मिठाई जब्त, फूड सेफ्टी टीम की बड़ी कार्रवाई
पलामू के मेदिनीनगर शहर से फूड सेफ्टी की टीम ने 300 किलो मिठाई जब्त की है. नीरज कुमार की रिपोर्ट
Published : November 3, 2026 at 8:09 PM IST
पलामू: दीपावली से पहले फूड सेफ्टी की टीम ने मिलावटी मिठाई के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है. फूड सेफ्टी टीम ने मेदिनीनगर शहर से करीब 300 किलो मिठाई जब्त की है. जब्त मिठाई में लड्डू, पेड़ा, कलाकंद समेत कई प्रकार की मिठाई हैं. जब्त मिठाई को नष्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है. वहीं कई मिठाई के सैंपल को जांच के लिए एफएसएल भेजा गया है.
मिठाई की दुकानों में छापेमारी
दरअसल, पलामू में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने दीपावली को लेकर एक अभियान शुरू किया है. अभियान के क्रम में फूड सेफ्टी की टीम मेदिनीनगर के प्राइवेट बस स्टैंड में पहुंची. प्राइवेट बस स्टैंड में फूड सेफ्टी की टीम ने चार से अधिक मिठाई दुकानों में छापेमारी की, जिसमें 300 किलो से अधिक मिठाई को जब्त किया गया है.
300 किलो से अधिक मिठाई जब्त
डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉ. कुमार गुप्ता ने बताया कि 300 किलो से अधिक मिठाई जब्त की गई है. पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही. बस स्टैंड के इलाके में छापेमारी की गई थी. उन्होंने बताया कि मिठाई में अखाध रंगों का इस्तेमाल हुआ है, जो सेहत के लिए खतरनाक है. सभी के खिलाफ जुर्माना लगाया जा रहा है.
दूसरे राज्य से पलामू पहुंच रही है मिलावटी मिठाई
इधर, छानबीन में इस बात की जानकारी भी मिली है कि मिठाई को बाहर से लाया गया था. छापेमारी में प्रशिक्षु फूड सेफ्टी ऑफिसर संजीव कुमार उपाध्याय और ललिता कुमारी भी शामिल है. दिवाली को ध्यान में रखते हुए फूड सेफ्टी की टीम पलामू के विभिन्न इलाकों में लगातार छापेमारी कर रही है.
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