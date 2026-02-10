ETV Bharat / state

मिलावट पर बड़ी कार्रवाई: 300 किलो मिलावटी पनीर करवाया नष्ट, रेस्टोरेंट में हानिकारक खाद्य तेल ले रहे थे काम

सीएमएचओ डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि टीम ने देर रात झालाना डूंगरी स्थित शर्मा पनीर भंडार पर कार्रवाई की. मौके पर दुकान के मालिक नमोनारायण स्वामी ने पनीर 200 रुपए किलो में खरीदना बताया. उसने बताया कि शादियों के सीजन में सस्ते पनीर की डिमांड रहती है, जिसके लिए मिल्क पाउडर और सोयाबीन तेल से तैयार किया हुआ पनीर सप्लाई किया जाता है. टीम ने मौके से पनीर के नमूने लेकर शेष बचे 300 किलो पनीर को नष्ट करवाया. टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश यादव एवं राजेश नागर शामिल रहे.

जयपुर: शहर में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने झालाना डूंगरी में एक पनीर भंडार पर छापा मारकर 300 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया और उसे नष्ट करवाया. इसके अलावा, गौरव टावर स्थित मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में भी कार्रवाई की गई, जहां हानिकारक खाद्य तेल में फ्रेंच फ्राइस बनाई जा रही थी. टीम ने 40 लीटर तेल को नष्ट करवाया और रेस्टोरेंट को नोटिस जारी किया. एक अन्य रेस्टोरेंट में भी दूषित खाद्य सामग्री नष्ट की गई.

रेस्टोरेंट पर कार्रवाई : देर रात सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की फूड सेफ्टी टीम ने गौरव टावर स्थित रेस्टोरेंट पर कार्रवाई करते हुए लगभग 100 किलो दूषित खाद्य सामग्री नष्ट करवाई. डॉ मित्तल ने बताया कि टीम को मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में निरीक्षण के दौरान जिस रिफाइंड पामोलीन खाद्य तेल में फ्रेंच फ्राइस एवं अन्य खाद्य पदार्थ तले जा रहे थे, उसका टीपीसी (टोटल पोलर कंपाउंड्स) निर्धारित अधिकतम मात्रा 25 से बहुत अधिक पाया गया. तेल में नॉन वेज फ्राई किया जा रहा था, उसका टीपीसी 28 पाया गया, जो कि स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है. उन्होंने बताया कि टीपीसी एक मापदंड है, जो खाद्य तेल की क्वालिटी को बताता है. इसकी मात्रा 25 से अधिक होने पर तेल एक तरह से विषाक्त हो जाता है, जिसमें कैंसरकारक तत्व बन जाते हैं और ट्रांस फैट की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, जो दिल की बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है.

40 लीटर तेल को नष्ट: टीम ने पाया कि मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में जो तेल उपयोग में लिया जा रहा था, वह अत्यधिक काला और अनुपयोगी हो चुका था, फिर भी इसे लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर उसमें खाद्य पदार्थ तले जा रहे थे. इस तेल के नमूने लेकर लगभग 40 लीटर तेल को नष्ट करवाया गया. इस तेल में खाद्य पदार्थ सुबह से रात तक फ्राई किया जा रहा था. मौके पर उपस्थित मैनेजर संभव भारद्वाज को तुरंत प्रभाव से फ्रेश तेल उपयोग में लेने के लिए पाबंद किया गया. रेस्तरां को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाएगा एवं नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी. इसी प्रकार कोल्ड रूम में प्लास्टिक की कैरेट में सड़े गले टमाटर रखे थे मौके पर 40 किलो टमाटर नष्ट करवाए गए. एक अन्य रेस्टोरेंट में पाई गई 25 किलो की दूषित खाद्य सामग्री नष्ट करवाई गई.