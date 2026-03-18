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कनोई में खाद्य सुरक्षा टीम की बड़ी कार्रवाई: 150 किलो खराब पनीर नष्ट

पनीर नष्ट करती खाद्य सुरक्षा टीम ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: जिले में चल रहे 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार को कनोई क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 किलो खराब पनीर को मौके पर ही नष्ट करवाया. यह कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल के नेतृत्व में की गई. सीएमएचओ डॉ. पालीवाल ने बताया कि पर्यटन सीजन को देखते हुए सैम क्षेत्र के होटल व रिसॉर्ट्स में खाद्य सामग्री की लगातार जांच की जा रही है. इस दौरान पनीर, दही, घी और तेल सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए थे. जांच में कुल 14 नमूने फेल पाए गए, जिनमें 8 असुरक्षित (अनसेफ) और 6 निम्न स्तर (सब-स्टैंडर्ड) के पाए गए. खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशनाराम कड़वासरा ने बताया कि सैम क्षेत्र में सप्लाई होने वाले खाद्य पदार्थों पर विभाग की लगातार निगरानी बनी हुई है. बुधवार सुबह सूचना मिलने पर टीम ने तुरंत कनोई डेयरी एवं सब्जी भंडार पर छापा मारा. पढ़ें: शुद्ध के लिए युद्ध अभियान: 250 किलो मिलावटी पनीर कराया नष्ट, 400 किलो धनिया पाउडर सीज