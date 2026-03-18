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कनोई में खाद्य सुरक्षा टीम की बड़ी कार्रवाई: 150 किलो खराब पनीर नष्ट

जैसलमेर की खाद्य सुरक्षा टीम ने कनोई डेयरी पर छापा मार 150 किलो खराब पनीर नष्ट किया. जांच में 14 नमूने फेल पाए गए.

spoiled paneer destroyed
पनीर नष्ट करती खाद्य सुरक्षा टीम (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 18, 2026 at 4:32 PM IST

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जैसलमेर: जिले में चल रहे 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार को कनोई क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 किलो खराब पनीर को मौके पर ही नष्ट करवाया. यह कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल के नेतृत्व में की गई.

सीएमएचओ डॉ. पालीवाल ने बताया कि पर्यटन सीजन को देखते हुए सैम क्षेत्र के होटल व रिसॉर्ट्स में खाद्य सामग्री की लगातार जांच की जा रही है. इस दौरान पनीर, दही, घी और तेल सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए थे. जांच में कुल 14 नमूने फेल पाए गए, जिनमें 8 असुरक्षित (अनसेफ) और 6 निम्न स्तर (सब-स्टैंडर्ड) के पाए गए. खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशनाराम कड़वासरा ने बताया कि सैम क्षेत्र में सप्लाई होने वाले खाद्य पदार्थों पर विभाग की लगातार निगरानी बनी हुई है. बुधवार सुबह सूचना मिलने पर टीम ने तुरंत कनोई डेयरी एवं सब्जी भंडार पर छापा मारा.

पढ़ें: शुद्ध के लिए युद्ध अभियान: 250 किलो मिलावटी पनीर कराया नष्ट, 400 किलो धनिया पाउडर सीज

खराब पनीर किया नष्ट: कार्रवाई के दौरान टीम ने पनीर का नमूना लिया और मौके पर मौजूद 150 किलो खराब पनीर को नष्ट करवाया. खाद्य विक्रेता ने पूछताछ में बताया कि यह पनीर बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना क्षेत्र से सप्लाई हुआ था. कड़वासरा ने बताया कि लिए गए नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला, जोधपुर भेजा गया है. रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

मिलावट से स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा: विशेषज्ञों के अनुसार खराब या मिलावटी पनीर और डेयरी उत्पादों के सेवन से फूड पॉइजनिंग, पेट संबंधी संक्रमण, उल्टी-दस्त और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. खासकर गर्मी के मौसम और पर्यटन सीजन में खाद्य पदार्थों के खराब होने की संभावना अधिक रहती है, ऐसे में सतर्कता बेहद जरूरी है. चिकित्सा विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे खाद्य सामग्री खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, रंग, गंध और पैकेजिंग पर विशेष ध्यान दें. किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ या मिलावट की सूचना तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य विभाग या खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर जनस्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके.

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ACTION OF FOOD SAFETY TEAM
PANEER SPOILED IN JAISALMER
शुद्ध आहार मिलावट पर वार
THREAT OF ADULTERATION TO HEALTH
SPOILED PANEER DESTROYED

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