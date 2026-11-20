कोटा में मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई, गुमानपुरा में 100 किलो पनीर नष्ट करवाया, एक दर्जन दुकानों पर छापेमारी
खाद्य सुरक्षा टीम ने कोटा में कई खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया और दुकानदारों को साफ सफाई की स्थिति में सुधार के निर्देश दिए.
Published : November 20, 2026 at 10:03 AM IST
कोटा: देवउठनी पर शादी समारोह की धूम शुरू होने से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गुरुवार को गुमानपुरा में बड़ी कार्रवाई की. टीम ने बाइक पर ड्रम में भरकर शादी समारोह में जाया जा रहा करीब 100 किलो संदिग्ध पनीर पकड़कर नष्ट करवाया और एक दर्जन से अधिक दुकानों का निरीक्षण कर पांच नमूने लिए. अधिकारियों ने यह 100 किलो घटिया पनीर कचरे की गाड़ी (टिपर) में डलवाया दिया. दूसरी तरफ एक दर्जन से अधिक दुकानों का इंस्पेक्शन किया है और पांच नमूने भी खाद्य पदार्थों के लिए गए हैं.
कोटा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेंद्र नागर ने बताया कि शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत शहर में मिलावटखोरी रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को निर्देश दिए हुए हैं. ऐसे में गुरुवार को भी खाद्य सुरक्षा दल ने गुमानपुरा में बड़ी कार्रवाई कर लगभग 100 किलो संदिग्ध मिलावटी पनीर नष्ट करवाया. ये पनीर एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर एक नीले ड्रम में रखकर बेचने के लिए ले जा रहा था. इसके संबंध में मुखबिर से टीम को सूचना मिली थी. तब टीम ने गुमानपुरा में औचक निरीक्षण के दौरान मोटरसाइकिल को रुकवाया और नमूना लेकर संदिग्ध पनीर को नष्ट करवा दिया.
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इस संबंध में पनीर निर्माता ने बताया कि वह रंगपुर रोड स्टेशन क्षेत्र में डेयरी में यह काम करता है. पनीर के मालिक ने पनीर में फैट कम होने की बात स्वीकारी. टीम को देखने पर पनीर संदिग्ध लग रहा था. इसको शादी समारोह में खपाने की तैयारी चल रही थी. इसके अलावा टीम ने गुमानपुरा क्षेत्र में ही एक बड़े ब्रांड के चार नमूने लिए हैं. जिसमें राजभोग, नमकीन, सोहनपापड़ी व गुलाब जामुन के नमूने हैं. सभी नमूनों को जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला कोटा भिजवाया जा रहा है. वहां से रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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दुकानों पर दुकानों पर नहीं मिली साफ सफाई : सीएमएचओ डॉ. नागर ने बताया कि शादी के सीजन पर खपत बढ़ने के कारण बाहर से आने वाले मावा, पनीर पर सतत निगरानी रखी जा रही है. दूध, मावा, मिठाई, तेल, मसाले और अन्य की जांच पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है. इसके साथ ही अन्य राज्यों से आने वाली बसों एवं ट्रेन में आने वाली खाद्य सामग्रियों पर भी विशेष चौकसी रखी जा रही है. दूसरी तरफ खाद्य सुरक्षा टीम ने क्षेत्र में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. इस दौरान कुछ प्रतिष्ठानों पर साफ सफाई की स्थिति बहुत खराब पाई गई. वहां फूड लाइसेंस भी नहीं दिखाया गया था. फूड हैंडलर्स हेयर कैप नहीं पहने हुए थे. मौके पर मेडिकल और पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं दिखाए गए. टीम ने सभी प्रतिष्ठानों के मालिकों को शादी विवाह को देखते हुए साफ-सफाई व क्वालिटी सुधारने के लिए भी पाबंद किया है. कार्रवाई करने वाली टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल, अरुण सक्सेना, मोजीलाल कुंभकार, दीपक यादव, खुशी सिंह, दिव्या संत और रोहित गुप्ता शामिल थे.
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