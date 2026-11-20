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कोटा में मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई, गुमानपुरा में 100 किलो पनीर नष्ट करवाया, एक दर्जन दुकानों पर छापेमारी

खराब पनीर को कचरा गाड़ी में डालवाया गया ( ETV Bharat Kota )

कोटा: देवउठनी पर शादी समारोह की धूम शुरू होने से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गुरुवार को गुमानपुरा में बड़ी कार्रवाई की. टीम ने बाइक पर ड्रम में भरकर शादी समारोह में जाया जा रहा करीब 100 किलो संदिग्ध पनीर पकड़कर नष्ट करवाया और एक दर्जन से अधिक दुकानों का निरीक्षण कर पांच नमूने लिए. अधिकारियों ने यह 100 किलो घटिया पनीर कचरे की गाड़ी (टिपर) में डलवाया दिया. दूसरी तरफ एक दर्जन से अधिक दुकानों का इंस्पेक्शन किया है और पांच नमूने भी खाद्य पदार्थों के लिए गए हैं.