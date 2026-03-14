ETV Bharat / state

धनबाद में मिलावटी खाद्य पदार्थों का धंधा, खाद्य सुरक्षा विभाग ने लोगों से की सावधान रहने की अपील

धनबाद: मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई के बाद बड़ा खुलासा हुआ है. फूट सेफ्टी विभाग की टीम ने बुंदेला बस में छापेमारी कर भारी मात्रा में मिलावटी पनीर और घी बरामद किया है. जांच के दौरान करीब 1400 किलो पनीर और 90 किलो घी जब्त किया गया. प्रारंभिक जांच में पनीर में मिलावट के संकेत मिले हैं. आशंका है कि यह पनीर पहले से ही धनबाद के विभिन्न बाजारों और दुकानों में सप्लाई किया जा रहा था. जांच के दौरान कुछ दुकानों के नाम भी सामने आए हैं, जिन पर अब फूड सेफ्टी विभाग की पैनी नजर है और उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

फूड सेफ्टी अधिकारी डॉ राजा कुमार ने बताया कि इससे पहले भी 22 जुलाई 2025 को इसी तरह की कार्रवाई की गई थी. इसके बावजूद बसों के माध्यम से मिलावटी खाद्य पदार्थों की ढुलाई जारी है. विभाग को यह भी सूचना मिली है कि कुछ अन्य खाद्य उत्पाद भी धनबाद लाए जा रहे हैं, जिनके पास फूड लाइसेंस नहीं है. ऐसे उत्पादों और कारोबारियों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी.

कार्रवाई को लेकर जानकारी देते डेयरी संचालक और अधिकारी (ईटीवी भारत)

मिलावटी खाद्य पदार्थ शरीर के लिए हनिकारक: फूट सेफ्टी अधिकारी

फूट सेफ्टी अधिकारी ने कहा कि आम लोग भी घर पर पनीर की शुद्धता की जांच कर सकते हैं. इसके लिए मेडिकल स्टोर से टिंचर आयोडीन लाकर पनीर पर एक बूंद डालनी होती है. यदि पनीर का रंग गहरा नीला या काला हो जाता है तो समझना चाहिए कि उसमें मिलावट है. वहीं अगर रंग नहीं बदलता है तो पनीर शुद्ध माना जाता है. उन्होंने कहा कि मिलावटी खाद्य पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है. लंबे समय तक ऐसे खाद्य पदार्थ खाने से शरीर पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ते हैं और कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

फूड सेफ्टी विभाग ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट की आशंका हो तो वे विभाग से उसकी जांच करवा सकते हैं. इसके लिए सीधे विभाग से संपर्क करने के अलावा फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. शिकायत मिलने के बाद विभाग जांच कर आगे की कार्रवाई करेगा.