ETV Bharat / state

होली और रमजान को देखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रशासन अलर्ट, जांच के लिए कई दुकानों के सैंपल भेजे लैब

होटल में खाद्य सामग्री की जांच करते खाद्य सुरक्षा के अधिकारी ( ईटीवी भारत )

देवघर: भारत में होली को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है. होली पर्व आते ही लोग दुकानों से महंगी महंगी मिठाइयों की भी खरीदारी करते हैं, जिससे की अपने परिवार के साथ मुंह मीठा करते हुए होली मनाया जा सके. लेकिन इस परंपरा का कई मिठाई दुकानदार और होटल संचालक गलत तरीके से लाभ उठाते हैं. होली के दौरान मिठाइयों की बढ़ती मांग को देखते हुए कई होटल संचालक मिलावटी का काम करते भी पाए जाते हैं.

जिले के विभिन्न बाजारों में पहुंचे खाद्य सुरक्षा टीम



इसी को देखते हुए जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार शर्मा लगातार होटल की चेकिंग कर रहे हैं. देवघर, मधुपुर सारवां, सोनाराठाड़ी, मार्गो मुंडा, देवीपुर, करौ, सारठ, पालजोड़ी जैसे प्रमुख बाजारों में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपने टीम के साथ जाकर खाद्य सामग्री की जांच कर रहे हैं. इसके साथ ही जहां भी त्रुटि पाई जा रही है, उन्हें हिदायत देते हुए अपने कार्य प्रणाली में सुधार करने की चेतावनी और कार्रवाई करते दिख रहे हैं.



होटल में खाद्य सामग्री की जांच करते अधिकारी (ईटीवी भारत)

मिलावटी मिलने पर की जा रही है कार्रवाई

वहीं जिन होटल संचालकों के द्वारा भारी मात्रा में मिलावटी की जा रही है. वैसे लोगों पर खाद आपूर्ति सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जा रही है. जांच के दौरान टीम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार शर्मा, सहायक प्रिंस कुमार चौधरी, फूड सेफ्टी मित्र देव कुमार जयसवाल द्वारा विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठान जैसे ब्लिंकेट कमर्शियल और रिलायंस मार्ट से शुद्ध घी, बेसन और गुजिया, श्री राम बाबू से मटर और अमूल क्रीम, आर्या स्टोर से साल्टेड बिस्किट स्नैक्स, बीकानेर स्वीट्स से मिल्क केक व पनीर, मां भगवती मिष्ठान भंडार से रसगुल्ला व गुलाब जामुन, पूजा मिष्ठान से खुआ, चमारी साह मिष्ठान से काजू बर्फी का सैंपर इकट्ठा किए.

कई प्रतिष्ठानों के सैंपल जांच के लिए भेजे लैब