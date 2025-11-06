ETV Bharat / state

फैक्ट्री में केक बनता देख मनाना बंद कर देंगे बर्थडे, जबलपुर की बेकरी का लाइसेंस सस्पेंड

जानकारी के मुताबिक जबलपुर में खाद्य पदार्थों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले लोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं. खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र दुबे ने जबलपुर के ओमती क्षेत्र में न्यू बेस्ट बेकरी पर छापा मारा. न्यू बेस्ट बेकरी केक बनाने का थोक का कारोबार करती है. यहां के बने केक की शहर की कई दुकानों पर सप्लाई होती है.

जबलपुर: जबलपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने केक बनाने वाली एक फैक्ट्री में छापा मारा तो गंदगी देखकर उनके होश उड़ गए. उन्होंने तुरंत न्यू बेस्ट बेकरी का लाइसेंस निलंबित कर दिया. साथ ही बेकरी के समानों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.

जब खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम जब मौके पर पहुंची तो यहां लगभग 50 केक बनाए जा रहे थे. लेकिन यहां की गंदगी देखकर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की आंखें फटी रह गई. बेकरी में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी थी. केक बनाने का बचा हुआ सामान गंदे फ्रिजर में रखा था जो कई दिनों से साफ नहीं हुआ था. जिस प्लेटफार्म पर केक बनाए जा रहे थे उस पर चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी. केक में डाली जाने वाली क्रीम भी डेयरी प्रोडक्ट ना होकर केमिकल के जरिए बनाई जा रही थी.

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत की गई कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र दुबे ने बताया "बेकरी में पाए गए बिलों की जांच से पता चलता है कि इस बेकरी में हर माह एक लाख रुपए के जीएसटी के बिल काटे जाते हैं. मतलब बेकरी का कारोबार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है. यहां गंदगी के बीच बने हुए प्रोडक्ट्स की पूरे शहर में सप्लाई हो रही है."

"खाद्य कारोबारकर्ता खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनुसूची-4 में वर्णित स्वच्छता संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया है. इसीलिए उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 के अन्तर्गत खाद्य पंजीयन निलंबन अवधि के दौरान प्रतिष्ठान से खाद्य कारोबार का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा."

जबलपुर में खाद्य पदार्थों के निर्माण में लापरवाही के अनेकों मामले सामने आए हैं. इससे पहले खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक डेयरी पर छापा मारा था जहां गंदे तरीके से घी और पनीर बनाया जा रहा था.