खराब तेल में बन रहा था समोसा! एसडीएम और फूड सेफ्टी की कार्रवाई में कई खुलासे, लगाया गया जुर्माना
पलामू में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने पर फूड सेफ्टी ऑफिसर ने कई रेस्टोरेंट और स्ट्रीट-फुड वेंडर पर जुर्माना लगाया. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 9, 2026 at 2:06 PM IST
पलामूः जिले के मेदिनीनगर में कई रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वेंडर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. इसका खुलासा प्रशासनिक कार्रवाई में हुआ है. मेदिनीनगर के सदर एसडीएम संजय कुमार पांडेय और फूड सेफ्टी की टीम ने शहर के कई इलाकों में छापेमारी की है और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का जायजा लिया. मेदिनीनगर के छहमुहान से कचहरी जाने वाले रास्ता में एक चर्चित समोसा दुकानदार की लापरवाही पकड़ी गई. जले हुए तेल में समोसा बनाया जा रहा था. फूड सेफ्टी टीम ने मौके पर ही तेल को नष्ट करवा दिया और दुकानदार पर जुर्माना लगाया.
कई रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वेंडर का निरीक्षण
पूरे मामले में समोसा दुकानदार से शोकॉज भी पूछा गया है. दरअसल सदर एसडीएम संजय कुमार पांडेय और फूड सेफ्टी ऑफिसर (FSO) लव कुमार गुप्ता ने सबसे पहले पुलिस लाइन रोड में रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया. इस दौरान रेस्टोरेंट में साफ सफाई की कमी पकड़ी गई थी जिसके बाद जुर्माना लगाया गया है और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. बाद में टीम ने जिला स्कूल रोड और इंजीनियरिंग रोड में कई रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वेंडर का निरीक्षण किया. इंजीनियरिंग रोड स्थित रेस्टोरेंट पर 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है जबकि जवाब भी मांगा गया है. वहीं जिला स्कूल रोड में कई स्ट्रीट फूड वेंडर के खिलाफ कार्रवाई की गई और जुर्माना लगाया गया.
कारण बताओ नोटिस जारी
'जिला स्कूल के पास खुले में सिगरेट बेचने पर दो दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई है. वहीं पुलिस लाइन रोड में भी एक दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई हुई है. शैक्षणिक संस्थान के अगल-बगल सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध है, इस मामले में दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई. साफ-सफाई और अन्य बिंदुओं के मामले में मानसरोवर, चाप दी गड्डी, महारानी फुड, टेस्टी फुड. संघाड़ा महाराज पर जुर्माना लगाया गया और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.'- लव कुमार गुप्ता, फूड सेफ्टी ऑफिसर
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