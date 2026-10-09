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खराब तेल में बन रहा था समोसा! एसडीएम और फूड सेफ्टी की कार्रवाई में कई खुलासे, लगाया गया जुर्माना

पलामूः जिले के मेदिनीनगर में कई रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वेंडर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. इसका खुलासा प्रशासनिक कार्रवाई में हुआ है. मेदिनीनगर के सदर एसडीएम संजय कुमार पांडेय और फूड सेफ्टी की टीम ने शहर के कई इलाकों में छापेमारी की है और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का जायजा लिया. मेदिनीनगर के छहमुहान से कचहरी जाने वाले रास्ता में एक चर्चित समोसा दुकानदार की लापरवाही पकड़ी गई. जले हुए तेल में समोसा बनाया जा रहा था. फूड सेफ्टी टीम ने मौके पर ही तेल को नष्ट करवा दिया और दुकानदार पर जुर्माना लगाया.

पूरे मामले में समोसा दुकानदार से शोकॉज भी पूछा गया है. दरअसल सदर एसडीएम संजय कुमार पांडेय और फूड सेफ्टी ऑफिसर (FSO) लव कुमार गुप्ता ने सबसे पहले पुलिस लाइन रोड में रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया. इस दौरान रेस्टोरेंट में साफ सफाई की कमी पकड़ी गई थी जिसके बाद जुर्माना लगाया गया है और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. बाद में टीम ने जिला स्कूल रोड और इंजीनियरिंग रोड में कई रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वेंडर का निरीक्षण किया. इंजीनियरिंग रोड स्थित रेस्टोरेंट पर 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है जबकि जवाब भी मांगा गया है. वहीं जिला स्कूल रोड में कई स्ट्रीट फूड वेंडर के खिलाफ कार्रवाई की गई और जुर्माना लगाया गया.

जांच करती फूड सेफ्टी की टीम (Etv Bharat)

कारण बताओ नोटिस जारी