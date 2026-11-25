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ऊंची दुकान फीका पकवान: नामचीन होटल भी संदेह के दायरे में, कहीं सांभर में कीड़ा तो किसी का किचन कीड़े और गंदगी से भरा

कहीं सांभर में कीड़ा तो किसी का किचन कीड़े और गंदगी से भरा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कोरबा: ऊंची दुकान और फीकी पकवान की कहावत आपने सुनी होगी, कोरबा में बीते कुछ समय से जो मामले सामने आए हैं उसमें यह कहावत चरितार्थ भी हो रही है. लगातार ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं. जिसमें भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं. कहीं सांभर में कीड़े मिले हैं, तो कहीं फफूंद लगी हुई इडली लोगों को परोसी गई. वीडियो वायरल होने के बाद विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तब भी गंदगी और किचन की स्थिति काफी आपत्तिजनक मिली. कार्रवाई करते हुए कुछ होटल का लाइसेंस तक निरस्त कर दिया है.

हालांकि विभाग की ओर से रूटीन कार्रवाई भी की जाती है. लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद उनकी सक्रियता अधिक दिखती है. अधिक मुनाफा कमाने की होड़ में गुणवत्ताहीन सामान परोसने की चतुराई के चलते लोगों का स्वास्थ्य रिस्क पर है. सवाल उठ रहा है कि ऐसे रेस्टोरेंट और होटल जहां ऊंचे दाम पर पकवान परोसे जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता ही ठीक नहीं है तो लोग घर के बाहर कहां जाएं? देखिए ये खास रिपोर्ट