ऊंची दुकान फीका पकवान: नामचीन होटल भी संदेह के दायरे में, कहीं सांभर में कीड़ा तो किसी का किचन कीड़े और गंदगी से भरा
कोरबा में खाद्य विभाग की लगातार कार्रवाई लेकिन लैब नहीं होने से सैंपल रिपोर्ट आने में देरी, संवाददाता राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 25, 2026 at 8:59 PM IST
कोरबा: ऊंची दुकान और फीकी पकवान की कहावत आपने सुनी होगी, कोरबा में बीते कुछ समय से जो मामले सामने आए हैं उसमें यह कहावत चरितार्थ भी हो रही है. लगातार ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं. जिसमें भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं. कहीं सांभर में कीड़े मिले हैं, तो कहीं फफूंद लगी हुई इडली लोगों को परोसी गई. वीडियो वायरल होने के बाद विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तब भी गंदगी और किचन की स्थिति काफी आपत्तिजनक मिली. कार्रवाई करते हुए कुछ होटल का लाइसेंस तक निरस्त कर दिया है.
हालांकि विभाग की ओर से रूटीन कार्रवाई भी की जाती है. लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद उनकी सक्रियता अधिक दिखती है. अधिक मुनाफा कमाने की होड़ में गुणवत्ताहीन सामान परोसने की चतुराई के चलते लोगों का स्वास्थ्य रिस्क पर है. सवाल उठ रहा है कि ऐसे रेस्टोरेंट और होटल जहां ऊंचे दाम पर पकवान परोसे जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता ही ठीक नहीं है तो लोग घर के बाहर कहां जाएं? देखिए ये खास रिपोर्ट
पूरे राज्य में केवल एक लैब रायपुर में
वर्तमान परिस्थितियों में कोरबा जिला सैंपलिंग और निरीक्षण के मामले में प्रदेश में अव्वल है. देश भर के 850 जिलों में भी कोरबा का रैंक 111 है. यह स्थिति तब है जब संपूर्ण राज्य में सैंपल की जांच के लिए केवल एक लैब रायपुर में मौजूद है. विभाग की ओर से ही यह जानकारी मिली है कि सैंपलिंग जब अधिक हो जाती है तब सैंपल को रायपुर के अलावा अन्य राज्यों में भी भेजा जाता है. विभाग द्वारा अपने स्तर पर काम किया जा रहा है. लेकिन संसाधन सीमित हैं. जनवरी 2026 से लेकर अब तक की स्थिति में कुल 200 सैंपल विभाग ने एकत्र किया है. जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है.
फैक्ट फ़ाइल (जनवरी 2026 से अब तक)
- कुल लिए गए सैंपल : 200
- जांच में फेल : 21
- पेंडिंग रिपोर्ट : 39
हाल ही के कुछ केस से समझिए हालात
- केस नंबर-1:
टीपी नगर स्थित दिल्ली स्वीट्स के टॉयलेट में बर्तन धोते हुए एक वीडियो वायरल हुआ. इसके बाद विभाग हरकत में आया, दुकान पहुंच कर जांच की गई. गंदगी पाए जाने पर दुकान पर जुर्माना लगाया. दुकान का लाइसेंस सस्पेंड किया.
- केस नंबर-2:
जमनीपाली स्थित लक्ष्मी डेयरी में पुलिस अधिकारी के परिजन नाश्ता कर रहे थे. इडली के बासी होने का संदेह हुआ. इसके बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची. किचन का निरीक्षण किया गया. किचन में काफी गंदगी मिली और फफूंद लगे हुए सामान लोगों को परोसे जाने का मामला सामने आया. जिस पर जुर्माना कर विधिवत कार्रवाई की गई.
- केस नंबर-3:
कटघोरा के मुरली होटल में सांभर में कीड़े मिलने की शिकायत मिली. इसका वीडियो वायरल हुआ. अगले दिन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. जांच पड़ताल करने पर अनियमितता पाई गई. होटल संचालक का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया. सुधार के बाद ही वापस होटल खोलने का आदेश जारी किया गया.
- केस नंबर 4 :
शहर के टीपी नगर स्थित नामचीन होटल, हेरिटेज इन में विभाग की टीम पहुंची. खाद्य सामग्री में कीड़े और कॉकरोच मिले. किचन की स्थिति भी संतोषजनक नहीं थी. जिस पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए सैंपलिंग भी की गई.
इन संस्थानों पर बड़ी जुर्माना कार्रवाई
- स्वाद रेस्टोरेंट पर 10 लाख का जुर्माना
- मुरली स्वीट्स कटघोरा पर 35 हजार
- बांकीमोंगरा में निर्मल डेयरी पर 35 हजार
- संतोष डेयरी पर 20 हजार
- नेचुरल सीट्स निहारिका पर 20 हजार
- अपना सुपर मार्केट आरएसएस नगर पर 20 हजार
- श्याम स्वीट्स जमनीपाली पर 20 हजार
- भाटिया वाइन मर्चेंट्स/देसी मुद्रा दुकान और बीकानेर स्वीट्स दीपक पर 50 हजार
- कृष्णा डेली नेटवर्क पर 25 हजार का जुर्माना
- कटघोरा के मुरली होटल को बंद करने का आदेश भी दिया गया था
होटल में किस तरह के तेल को उपयोग में लाया जा रहा है फूड इंस्पेक्टर को इस दिशा में प्रॉपर जांच पड़ताल करके यह सुनिश्चित करना चाहिए. बड़े-बड़े होटल में भी साफ सफाई और हाइजीन व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए. क्योंकि यहां जो भी खाने जाते हैं, वह सब आम लोग होते हैं. लगातार इस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए.- शुभम शुक्ला, शहरवासी
परोसते हैं बेहतर खाना
हम अपने होटल में किसी भी तरह की गंदगी नहीं करते. यदि खाने में रंग भी मिलाते हैं तो निश्चित मात्रा में मिलाते हैं. अच्छे तेल का उपयोग करते हैं और बचे हुए खाने का उपयोग कभी भी दूसरे दिन नहीं करते. जो भी खाना बच जाता है. उसे फेंक देते हैं.- बादल, होटल कारोबारी
लगातार जारी है कार्रवाई
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की अभिहित अधिकारी पुष्पा खाखा का कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा का अभियान चलाया जा रहा है. जिसके तहत लगातार सैंपलिंग की जा रही है. लगातार हमारी टीम फील्ड में रहती है. वीडियो वायरल होने के बाद हमने मुरली होटल के साथ ही दिल्ली सीट्स पर भी कार्रवाई की है. लाइसेंस निरस्त करने तक की कार्रवाई की है.
वीडियो वायरल होने के बाद हम वहां पहुंचे थे. वीडियो वायरल नहीं भी होता तब भी हम लगातार इस तरह की कार्रवाई करते रहते हैं. लैब हमारे पास कोरबा में मौजूद नहीं है. इकलौती लैब रायपुर में है. ज्यादा सैंपल होने पर इसे रायपुर से बाहर भी भेजा जाता है.- पुष्पा खाखा, अधिकारी
खाद्य अधिकारी के मुताबिक जो सैंपल लैब में फेल होते हैं. उनके खिलाफ न्यायालय में प्रकरण लगाया जाता है. लगातार कोरबा में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है.