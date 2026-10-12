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जयपुर में शिक्षण संस्थानों-हॉस्टल मेस और खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, 13 नोटिस जारी, 16 स्थानों पर की गई कार्रवाई

जयपुर में शिक्षण संस्थानों, हॉस्टल मेस और खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा 'सही खान-पान, स्वस्थ राजस्थान' अभियान चलाया जा रहा है. प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ एवं खाद्य सुरक्षा आयुक्त अविचल चतुर्वेदी के निर्देशन में जयपुर में केंद्रीय दल ने विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टल मेस और खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।दो दिवसीय अभियान के दौरान कुल 16 निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्रवाइयां की गईं.

इस दौरान खाद्य सुरक्षा नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए 13 इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किए गए तथा खाद्य पदार्थों के 12 नमूने लिए गए।केंद्रीय दल ने एमजीपीएस विद्याधर नगर, धारव पब्लिक स्कूल, एमजेआरपी कॉलेज, फ्लिपकार्ट डार्क स्टोर विद्याधर नगर, गोपाल सिंह पताशी भंडार, एसएमएस स्कूल, एमपीएस इंटरनेशनल स्कूल तिलक नगर, माहेश्वरी पब्लिक स्कूल तिलक नगर, आईआईएस यूनिवर्सिटी, जयश्री पेरिवाल स्कूल, आराधना गर्ल्स हॉस्टल मेस, सोनवाड़ी गोपालपुरा, दोसाका रेस्टोरेंट सी-स्कीम, नथिंग बिफोर कॉफी सी-स्कीम और जीव फूड्स (वीरजी), सी-स्कीम सहित विभिन्न खाद्य कारोबार स्थलों का निरीक्षण किया.