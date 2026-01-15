खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 33 हजार लीटर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की बोतलें सीज
Published : January 15, 2026 at 9:18 PM IST
सवाई माधोपुर: जिला मुख्यालय की खाद्य सुरक्षा विभाग टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 33000 लीटर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बोतलों को सीज किया है. खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेद प्रकाश पूर्वीया और नितेश गौतम सहित टीम में शामिल सदस्यों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम रीको इंडस्ट्रियल एरिया, रणथंभौर रोड स्थित पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की निर्माण इकाई पहुंची. इस दौरान वहां 1 लीटर और 500 लीटर एमएल की पैकिंग में ड्रिंकिंग वॉटर सील किया जा रहा था.
प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल जैमिनी ने बताया कि गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग टीम ने रणथंभौर रोड स्थित रीको इंडस्ट्रियल एरिया में पैकेज ड्रिंकिंग वॉटर की निर्माण इकाई पर कार्रवाई की. एक लीटर और 500 एमएल की पैकिंग की लगभग 33 हजार लीटर पानी की बोतल के सैंपल लेकर विभाग की टीम ने मौके पर सीज कार्रवाई को अंजाम दिया. खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि इसी कंपनी में कुछ दिनों पहले पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की बोतल को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि बोतलों के पानी में कुछ येलो कलर का पदार्थ और गंदगी पाई गई थी.
उन्होंने कहा कि शिकायत पर आज खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के निर्माण इकाई पर पहुंची. जहां विभाग की टीम ने लाइसेंस मांगा, जो डिस्प्ले में मौजूद नहीं था. इसके अलावा पानी की बोतलों को सीधा जमीन के संपर्क में स्टोर किया जा रहा था जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन है. जिसकी अनुपालना में धारा 32 के तहत इंप्रूवमेंट नोटिस दिया गया और दो अलग-अलग बैच की 1 लीटर और 500 एमएल की पैकिंग के बोतलों के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत एनफोर्समेंट के लिए गए. इसके साथ ही सेंपल लेकर भारी मात्रा में स्टोर किए गए 33 हजार लीटर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर को सीज किया गया.