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नामी कंपनी के रेस्टोरेंट में खिलाया जा रहा था वेस्ट फूड, खाद्य सुरक्षा विभाग ने मारा छापा, हरिद्वार का मामला

हरिद्वार: उत्तराखंड में नामी कंपनियों के फूड आउटलेट (रेस्टोरेंट) लोगों के जीवन के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहे है, उसका एक उदाहरण हरिद्वार से सामने आया है. आज शनिवार 29 अगस्त को जब खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नामी कंपनी के रेस्टोरेंट पर छापा तो वहां कई खामियां पाई गई. खाद्य सुरक्षा विभाग ने मौके से खाद्य पदार्थों के सैपल लेकर रेस्टोरेंट का लाइसेंस निलंबन की संस्तुति की है.

रेस्टोरेंट की बारीकी से जांच की गई: वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने बताया कि हरिद्वार के पेंटागन मॉल में जब रेस्टोरेंट की बारीकी से जांच की गई तो वहां बर्गर व अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण में बदबूदार, खराब हो चुके व मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त पाये गये कटे हुये प्याज पाया है, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था. खाद्य पदार्थों के निर्माण में बेस के रूप में उपयोग किये जा रहे टोरटिला रैप के लैबल पर निर्माण तिथि व एक्सपायरी डेट को मिटाया गया था.

कई खामियां पाई गई: दिलीप जैन ने बताया कि एक्सपायरी डेट मिटाने के कारण मौके पर नॉमिनी चैंज के उपरान्त भी फूड लाईसेंस में नये नॉमिनी का इंडोर्स न करवाने पर, फूड लाइसेंस में मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम व डेजर्ट की फूड कैटेगरी का इन्डोर्स नहीं पाया गया. इस कारण मौके पर ही मीट प्रोडक्ट व आइस्क्रीम एवं डेजर्ट के निर्माण और विक्रय पर रोक लगा दी गयी. साथ ही रेस्टोरेंट के फूड लाईसेंस के निलंबन के संस्तुति की गयी है.