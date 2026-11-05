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पलामू में मिठाई पर चांदी की जगह एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल, 13 दुकानदारों पर जुर्माना

पलामू में मिठाई में मिलावट को लेकर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की कार्रवाई ( ETV Bharat )

पलामूः दिवाली को लेकर पलामू में बिकने वाली मिठाई में चांदी की जगह एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल हो रहा है, जो स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है. एल्युमिनियम फॉयल वाली मिठाई खाने से हड्डियां कमजोर होती हैं और मानसिक परेशानी भी शुरू हो जाती है.

दरअसल, दिवाली को लेकर पलामू में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की लगातार कार्रवाई जारी है. गुरुवार को पलामू के हुसैनाबाद और छतरपुर के इलाके में फूड सेफ्टी की टीम ने छापेमारी की. इसी छापेमारी में इस बात का खुलासा हुआ है कि मिठाई में चांदी के वर्क की जगह एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल किया जा रहा है. फूड सेफ्टी की टीम ने 13 मिठाई दुकानों में छापेमारी की और करीब एक क्विंटल मिठाई को नष्ट किया है. सभी पर जुर्माना लगाया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है.