पलामू में मिठाई पर चांदी की जगह एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल, 13 दुकानदारों पर जुर्माना
पलामू में मिठाई में मिलावट को लेकर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 5, 2026 at 10:43 PM IST
पलामूः दिवाली को लेकर पलामू में बिकने वाली मिठाई में चांदी की जगह एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल हो रहा है, जो स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है. एल्युमिनियम फॉयल वाली मिठाई खाने से हड्डियां कमजोर होती हैं और मानसिक परेशानी भी शुरू हो जाती है.
दरअसल, दिवाली को लेकर पलामू में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की लगातार कार्रवाई जारी है. गुरुवार को पलामू के हुसैनाबाद और छतरपुर के इलाके में फूड सेफ्टी की टीम ने छापेमारी की. इसी छापेमारी में इस बात का खुलासा हुआ है कि मिठाई में चांदी के वर्क की जगह एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल किया जा रहा है. फूड सेफ्टी की टीम ने 13 मिठाई दुकानों में छापेमारी की और करीब एक क्विंटल मिठाई को नष्ट किया है. सभी पर जुर्माना लगाया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है.
फूड सेफ्टी टीम के अनुसार मिठाइयों को आकर्षक रूप देने के लिए चांदी के फॉयल का इस्तेमाल होता है लेकिन दुकानदार एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल कर रहे. जो स्वास्थ्य के लिए बेहद ही खतरनाक है. जिस इलाके में यह छापामारी हुई है वह इलाका बिहार से काफी सटा हुआ है. फूड सेफ्टी की टीम घंटों छतरपुर और हुसैनाबाद में मिठाई दुकानों का निरीक्षण किया है और कई बिंदुओं पर जानकारी भी मांगी है.
फूड सेफ्टी ऑफिसर लव कुमार गुप्ता ने बताया कि जांच के दौरान यह पाया गया है कि कई मिठाई दुकानों में चांदी की जगह एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल हुआ है. यह गंभीर मामला है पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है. इस दौरान ट्रेनी फूड सेफ्टी ऑफिसर संजीव कुमार उपाध्याय और अभय शंकर मौजूद रहे.
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