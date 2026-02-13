ETV Bharat / state

होली से पहले फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई, दुकानों पर छापेमारी, जांच के लिए भेजे सैंपल

रुद्रपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया. जिसमें दूध, तेल, आटा व कोल्ड ड्रिंक के सैंपल जांच के लिए भेजे गये.

होली से पहले फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 13, 2026 at 1:56 PM IST

रुद्रपुर: होली को देखते हुए ऊधम सिंह नगर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी पर सख्त रुख अपनाया है. कुमाऊं मंडल के खाद्य सुरक्षा उपायुक्त के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान दूध प्लांट, ऑयल व फ्लोर मिल और शीतल पेय वितरक फर्मों का औचक निरीक्षण कर कई नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए. अनियमितताएं मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

होली के मद्देनजर आमजन को सुरक्षित और गुणवत्तायुक्त खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा आयुक्त उत्तराखंड सचिन कुर्वे के निर्देशों के आदेश पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया. यह अभियान खाद्य सुरक्षा उपायुक्त कुमाऊं मंडल डॉ. राजेंद्र सिंह कठायत के नेतृत्व में जनपद ऊधम सिंह नगर की खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन टीम द्वारा संचालित किया गया. अभियान के तहत पुलभट्टा किच्छा क्षेत्र में सिरौलीकंला खुर्द स्थित एक मिल्क चिलिंग सेंटर/प्लांट का आकस्मिक निरीक्षण किया गया.

खाद्य सुरक्षा उपयुक्त कुमाऊं मंडल डॉ राजेंद्र सिंह कठायत ने बताया निरीक्षण के दौरान संदेह के आधार पर दूध के दो नमूने जांच के लिए एकत्रित कर राज्य खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, रुद्रपुर भेजे गए. मौके पर मिल्क चिलिंग यूनिट में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था न पाए जाने और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप संचालन न होने पर प्रतिष्ठान को नोटिस जारी किया गया. विभाग ने स्पष्ट किया कि मामले में सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी.

इसके बाद शक्तिफार्म स्थित ऑयल एवं फ्लोर मिल का निरीक्षण कर सरसों के तेल और आटे के एक-एक नमूने जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजे गए. प्रतिष्ठान संचालक को साफ-सफाई बनाए रखने तथा मानकों के अनुरूप निर्माण, पैकिंग और विक्रय करने के निर्देश दिए गए. शक्तिफार्म, सितारगंज में शीतल पेय वितरक फर्म एजेंसीज का भी निरीक्षण किया गया. जहां कोल्ड ड्रिंक के दो नमूने जांच के लिए भेजे गए.

निरीक्षण के दौरान फर्म के पास वैध एफएसएसएआई लाइसेंस नहीं पाया गया. इस संबंध में आपूर्तिकर्ता फर्म ओम एजेंसीज, कुंडा काशीपुर को भी नोटिस जारी किया गया. दोनों फर्मों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को चेतावनी दी है कि बिना पंजीकरण/लाइसेंस खाद्य कारोबार करने या मानकों के विपरीत निर्माण, भंडारण एवं विक्रय पाए जाने पर कठोर कार्रवाई होगी. साथ ही खाद्य सामग्री के क्रय बिलों पर एफएसएसएआई लाइसेंस संख्या अंकित करना अनिवार्य है.

निरीक्षण के दौरान संदेह के आधार पर दूध के दो नमूने जांच हेतु एकत्रित कर राज्य खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, रुद्रपुर भेजे दिया गया है. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत करवाई भी की गई है. खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप संचालन न होने पर प्रतिष्ठान को नोटिस जारी किया गया है.

राजेंद्र सिंह कठायत, खाद्य सुरक्षा उपयुक्त, कुमाऊं मंडल

