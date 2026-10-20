देवघर में मिठाई की दुकानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, 100 दुकानों में छापेमारी, 15 सैंपल एकत्रित
देवघर में जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने सुरक्षित एवं खाद्य सामग्री की जांच को लेकर अभियान चलाया. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : October 20, 2026 at 3:40 PM IST
देवघर: दुर्गा पूजा और विजयादशमी के दौरान देवघर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है. त्योहार के दौरान विभिन्न दुकानों में छापेमारी करके खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जा रही है. जिला खाद्य सुरक्षा कार्यालय के मुताबिक, अब तक जिले की 100 दुकानों में छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जहां से जांच के लिए 15 सैंपल जुटाए गए हैं.
जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर कुमार ने बताया कि दुर्गा पूजा और विजयादशमी के दौरान देवघर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. ऐसे में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. खासकर मेला क्षेत्रों और पूजा पंडालों के आसपास खाद्य पदार्थ बेचने वाले ठेले व खोमचे की दुकानों पर जांच अभियान चलाया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को मिलावट वाले खाने से बचाया जा सके.
गुणवत्ता की जांच
उन्होंने बताया कि मेले में चाट, छोले और दूसरे खाद्य पदार्थों की बिक्री बढ़ जाती है. ऐसे में इन खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होने वाले रंग और दूसरी सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच की जा रही है. इसका उद्देश्य खाद्य पदार्थों में मिलावटी रंगों और असुरक्षित सामग्री के इस्तेमाल पर रोक लगाना है.
दिवाली से पहले और तेज होगा अभियान
जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि दिवाली के दौरान इस अभियान को और तेज किया जाएगा. दिवाली के समय लोग घरों में मिठाइयों, दूध और दूध से बने उत्पादों की खरीदारी अधिक करते हैं. ऐसे में इन खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा.
खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करें दुकानदार
उन्होंने आगे बताया कि कई दुकानों में सही और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं, लेकिन खाद्य पदार्थों से संबंधित जानकारी और पारदर्शिता को लेकर अभी भी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है. विभाग का प्रयास है कि दुकानदार खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करें और ग्राहकों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएं.
मिलावटी खाद्य पदार्थों पर विभाग की नजर
गौरतलब है कि देवघर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से लोगों के बीमार होने के मामले सामने आते रहे हैं. ऐसे में दुर्गा पूजा और विजयादशमी के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
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