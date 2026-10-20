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देवघर में मिठाई की दुकानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, 100 दुकानों में छापेमारी, 15 सैंपल एकत्रित

खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई ( Etv Bharat )

देवघर: दुर्गा पूजा और विजयादशमी के दौरान देवघर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है. त्योहार के दौरान विभिन्न दुकानों में छापेमारी करके खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जा रही है. जिला खाद्य सुरक्षा कार्यालय के मुताबिक, अब तक जिले की 100 दुकानों में छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जहां से जांच के लिए 15 सैंपल जुटाए गए हैं.

जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर कुमार ने बताया कि दुर्गा पूजा और विजयादशमी के दौरान देवघर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. ऐसे में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. खासकर मेला क्षेत्रों और पूजा पंडालों के आसपास खाद्य पदार्थ बेचने वाले ठेले व खोमचे की दुकानों पर जांच अभियान चलाया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को मिलावट वाले खाने से बचाया जा सके.