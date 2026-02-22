मुरादाबाद में खजूर व्यापारियों पर खाद्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, रिपैकेजिंग का वीडियो वायरल
'दोनों जगहों से कुल 4 नमूने लिए गए हैं, नमूनों को लैब भेजा जा रहा है. रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी'.
मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के मझोला थाना इलाके के मंडी समिति में खजूरों की रिपैकेजिंग और मिलावट के आरोपों वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है. रमजान के पवित्र महीने को देखते हुए विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न गोदामों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है. कार्रवाई के दौरान सहायक आयुक्त राजवंश श्रीवास्तव ने 'ईशा ट्रेडर्स' और 'अल वदूद डेट्स ' जैसे बड़े आढ़तियों की दुकानों से खजूरों के कई संदिग्ध नमूने भरे और भारी मात्रा में मिसब्रांडेड सामान को सीज कर दिया.
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग राजवंश श्रीवास्तव ने कहा कि प्रथम दृष्टया पैकेजिंग में बड़ी अनियमितताएं पाई गई हैं. ईशा डेट्स के गोदाम की खजूरों की रिपैकिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके चलते फूड सेफ्टी विभाग की टीम कार्रवाई कर रही. ईशा डेट्स पर रिपैकिंग का लाइसेंस भी नहीं है, पर इम्पोर्ट का लाइसेंस है, ईरान से खजूर आती है, जिसमें गड़बड़ी मिली है. दोनों जगहों से कुल 4 नमूने लिए गए हैं, नमूनों को लैब भेजा जा रहा है. ये अभियान होली तक लगातार जारी रहेगा.
नगर सहायक आयुक्त इस सवाल पर बचते नजर आए कि जो वीडियो खजूर की रिपैकेजिंग का वायरल हुआ था जिसमें बेहद ही सस्ती खजूर को आकर्षक और ब्रांडेड डिब्बों में पैक किया जा रहा था उस पर क्या कार्रवाई की गई है, इस पर उनका जवाब था कि यहां पर ऐसा कुछ नहीं पाया गया सिर्फ मिस ब्रांडिंग और दूसरी कुछ अनियमितताएं पाई गई है, खजूर के इकट्ठे नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा जाएगा, इसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी.
