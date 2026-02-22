ETV Bharat / state

मुरादाबाद में खजूर व्यापारियों पर खाद्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, रिपैकेजिंग का वीडियो वायरल

खजूर के पैकेट को दूसरे महंगे डिब्बे में रिपैकेजिंग करते वर्कर्स. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के मझोला थाना इलाके के मंडी समिति में खजूरों की रिपैकेजिंग और मिलावट के आरोपों वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है. रमजान के पवित्र महीने को देखते हुए विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न गोदामों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है. कार्रवाई के दौरान सहायक आयुक्त राजवंश श्रीवास्तव ने 'ईशा ट्रेडर्स' और 'अल वदूद डेट्स ' जैसे बड़े आढ़तियों की दुकानों से खजूरों के कई संदिग्ध नमूने भरे और भारी मात्रा में मिसब्रांडेड सामान को सीज कर दिया. खजूर की रिपैकेजिंग करते वर्कर्स. (Video Credit; ETV Bharat)