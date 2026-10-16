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फेस्टिव सीजन में दूध में मिलावट रोकने के लिए खुले और पैकेट बंद दूध के होंगे सैंपल, घर बैठे ऐसे करें जांच

त्योहारी सीजन में दूध में मिलावट ( Getty Images )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में त्योहारों के दौरान मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के बीच अब दूध की शुद्धता पर भी पहरा सख्त होने जा रहा है. त्योहारों की रौनक के बीच लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाएगा. इस बार बाजार में बिकने वाले नामी कंपनियों के पैकेट बंद दूध की गुणवत्ता भी जांची जाएगी. विभाग की टीमें दूध विक्रेताओं, डेयरियों, दूध संग्रह केंद्रों और प्रसंस्करण इकाइयों से नमूने लेकर उनकी जांच करवाएंगी. दूध में यूरिया, डिटर्जेंट और अन्य कृत्रिम मिलावट के साथ उसकी गुणवत्ता से जुड़े विभिन्न मानकों की भी पड़ताल होगी. जांच में दूध असुरक्षित या मिलावटी पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

तीन से चार सैंपल लेने के निर्देश दरअसल, त्योहारी सीजन में दूध की खपत बढ़ने के कारण इसकी आपूर्ति और गुणवत्ता पर निगरानी बेहद अहम हो जाती है. इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा एवं नियमन निदेशालय ने दूध में मिलावट रोकने के लिए विशेष अभियान तेज करने के निर्देश जारी किए हैं. निदेशालय ने तय लक्ष्य के अनुसार दूध के नमूने नहीं लिए जाने पर नाराजगी जताई है और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है.