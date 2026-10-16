फेस्टिव सीजन में दूध में मिलावट रोकने के लिए खुले और पैकेट बंद दूध के होंगे सैंपल, घर बैठे ऐसे करें जांच
दूध में यूरिया, डिटर्जेंट और अन्य कृत्रिम मिलावट के साथ उसकी गुणवत्ता से जुड़े विभिन्न मानकों की भी पड़ताल होगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 7:07 AM IST|
Updated : October 16, 2026 at 7:36 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में त्योहारों के दौरान मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के बीच अब दूध की शुद्धता पर भी पहरा सख्त होने जा रहा है. त्योहारों की रौनक के बीच लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाएगा. इस बार बाजार में बिकने वाले नामी कंपनियों के पैकेट बंद दूध की गुणवत्ता भी जांची जाएगी. विभाग की टीमें दूध विक्रेताओं, डेयरियों, दूध संग्रह केंद्रों और प्रसंस्करण इकाइयों से नमूने लेकर उनकी जांच करवाएंगी. दूध में यूरिया, डिटर्जेंट और अन्य कृत्रिम मिलावट के साथ उसकी गुणवत्ता से जुड़े विभिन्न मानकों की भी पड़ताल होगी. जांच में दूध असुरक्षित या मिलावटी पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
तीन से चार सैंपल लेने के निर्देश
दरअसल, त्योहारी सीजन में दूध की खपत बढ़ने के कारण इसकी आपूर्ति और गुणवत्ता पर निगरानी बेहद अहम हो जाती है. इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा एवं नियमन निदेशालय ने दूध में मिलावट रोकने के लिए विशेष अभियान तेज करने के निर्देश जारी किए हैं. निदेशालय ने तय लक्ष्य के अनुसार दूध के नमूने नहीं लिए जाने पर नाराजगी जताई है और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है.
संयुक्त आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर से जारी निर्देशों के तहत सभी जिलों के सहायक आयुक्तों को अपने अधीन खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सक्रिय करना होगा. अधिकारियों को स्थानीय दूध विक्रेताओं, डेयरियों और दूध संग्रह केंद्रों से खुले दूध के नमूने लेने के साथ खुदरा दुकानों, वितरकों और दूध प्रसंस्करण इकाइयों से पैकेट बंद दूध के सैंपल भी जुटाने होंगे. निर्देशों के अनुसार हर जिले में खुले और पैकेट बंद दूध के कम से कम तीन से चार वैधानिक एवं निगरानी नमूने लेने होंगे.
दूध में मिलावट का पता कैसे लगाएं?
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने घर पर ही मिलावटी दूध की पहचान करने के कुछ टिप्स दिए हैं. दूध में मिलावट की जांच करने के ये तरीके 'ईट राइट इंडिया' अभियान और FSSAI की DART (तेज टेस्ट से मिलावट का पता लगाना) पहल के दिशा-निर्देशों पर आधारित हैं.
- पानी का टेस्ट: दूध की एक बूंद किसी चिकनी या ढलान वाली सतह पर डालें, अगर यह धीरे-धीरे बहती है और पीछे सफेद निशान छोड़ती है, तो दूध के शुद्ध है. अगर बिना कोई निशान छोड़े तेजी से नीचे बहे, तो इसमें पानी की मिलावट हो सकती है.
- डिटर्जेंट टेस्ट: एक साफ बोतल में बराबर मात्रा में दूध और पानी मिलाकर अच्छी तरह हिलाएं. गाढ़े, साबुन जैसे झाग वाले बुलबुले बनते हैं, तो इसमें डिटर्जेंट होने की संभावना है. शुद्ध दूध में केवल झाग की एक पतली परत बनती है.
- स्टार्च टेस्ट: दूध के सैंपल में आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें मिलाएं. अगर लिक्विड नीला हुआ, तो स्टार्च मौजूद है. स्टार्च का इस्तेमाल अक्सर पतले दूध को गाढ़ा और मलाईदार दिखाने के लिए किया जाता है.
- टेक्सचर टेस्ट: अपनी उंगलियों के बीच कुछ बूंदें रगड़ें. मिलावटी दूध चिकना या साबुन जैसा महसूस होता है. इसे उबालने पर, यह पीला हो सकता है और इसका स्वाद कड़वा या केमिकल जैसा हो सकता है.
- FSSAI की सील और लाइसेंस नंबर: दूध के पैकेट खरीदने से पहले, अगर सील या पैकेजिंग संदिग्ध लगे तो उन्हें अलग रख दें. हमेशा एक्सपायरी डेट या 'बेस्ट बिफोर' डेट और दूसरी जानकारी जरूर देखें. खाने-पीने की चीजों के लिए, पक्का करें कि पैकेजिंग पर FSSAI की सील और लाइसेंस नंबर हो.
अचानक निरीक्षण, प्रयोगशाला में होगी दूध की जांच
इस अभियान के तहत विभाग दुकानों से नमूने लेने के साथ दूध की आपूर्ति के प्रमुख मार्गों, अंतरराज्यीय जांच चौकियों, थोक दूध केंद्रों और दूध प्रसंस्करण संयंत्रों में भी अचानक निरीक्षण किया जाएगा. अधिकारियों को नमूनों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सीलबंद कर सुरक्षित रखने और बिना देरी राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में भेजने के निर्देश दिए गए हैं. प्रयोगशाला में दूध के वसा, वसा रहित ठोस पदार्थ, कृत्रिम मिलावट, डिटर्जेंट और यूरिया सहित विभिन्न गुणवत्ता मानकों की जांच की जाएगी. जांच रिपोर्ट में अनियमितता सामने आने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. यह अभियान भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के निर्देशों के अनुरूप चलाया जा रहा है.
नकली या मिलावटी दूध से होने वाली समस्याएं
- नकली या मिलावटी दूध पीने से तुरंत और लंबे समय तक रहने वाली स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.
- डिटर्जेंट या यूरिया की मिलावट से पेट फूलना, दस्त या जी मिचलाने जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
- मिलावटी दूध में हानिकारक बैक्टीरिया हो सकते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है.
- लंबे समय तक इसके सेवन से आंतों में जलन हो सकती है और किडनी के काम करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है.
- पानी मिलाकर पतला किए गए दूध में प्रोटीन, फैट या विटामिन की भारी कमी. लंबे समय तक सेवन करने से शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है.
- मिलावटी चीजें, जैसे सिंथेटिक व्हाइटनर या स्टार्च, कुछ संवेदनशील लोगों में एलर्जी का कारण बन सकती हैं.
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