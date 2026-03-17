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खाद्य सुरक्षा विभाग ने बनाया​ रिकॉर्ड, पहले दिन 15000 फूड हैंडलर्स को दी ट्रेनिंग, 25 हजार का लक्ष्य

प्रशिक्षित फूड हैंडलर्स अपने-अपने कार्यस्थलों पर इन मानकों का पालन सुनिश्चित करेंगे, जिससे खाद्य जनित बीमारियों में कमी आने की उम्मीद है.

Food handlers during training
ट्रेनिंग के दौरान फूड हैंडलर्स (Courtesy - Food Safety Department)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 17, 2026 at 2:59 PM IST

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जयपुर: खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए मेगा फूड सेफ्टी ट्रेनिंग ड्राइव के तहत वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है. विभाग ने महज दो दिनों में करीब 25 हजार फूड हैंडलर्स को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है. पहले दिन 15 हजार फूड हैंडलर्स को ट्रेनिंग दी गई. इसी के साथ विभाग ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ आयोजित किया जा रहा है. 17 और 18 मार्च तक यह अभियान चलेगा.

अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त भगवत सिंह ने बताया कि इस तरह का बड़ा प्रशिक्षण अभियान पहली बार आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य केवल रिकॉर्ड बनाना नहीं बल्कि राज्य में खाद्य सुरक्षा के स्तर को मजबूत करना है. इस अभियान में Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) के प्रमाणित ट्रेनर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं. जिसमें खाद्य सुरक्षा के मानकों की जानकारी दी जा रही है. प्रशिक्षण में फूड हैंडलिंग के सही तरीकों, व्यक्तिगत स्वच्छता, किचन हाइजीन, खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण और संक्रमण से बचाव के उपायों पर विशेष जोर दिया गया. उन्होंने बताया कि प्रशिक्षित फूड हैंडलर्स अब अपने-अपने कार्यस्थलों पर इन मानकों का पालन सुनिश्चित करेंगे, जिससे खाद्य जनित बीमारियों में कमी आने की उम्मीद है.

पढ़ें: SMS मेडिकल कॉलेज का नया कीर्तिमान, 300 रोबोटिक सर्जरी पूरी कर बनाया रिकॉर्ड

ये है प्रशिक्षण का उद्देश्य: खाद्य विभाग के संयुक्त आयुक्त डॉ विजय प्रकाश शर्मा ने बताया कि इस मेगा ड्राइव के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्कूल पोषाहार योजना से जुड़े कर्मचारियों, अन्नपूर्णा रसोई संचालकों, होटल और ढाबा चलाने वाले फूड व्यवसायियों को विशेष रूप से शामिल किया गया. प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षित खाद्य प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है ताकि आमजन को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराया जा सके. इस पहल से न केवल आम लोगों के स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा, बल्कि खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों में भी जिम्मेदारी और जागरूकता बढ़ेगी. विभाग आने वाले समय में भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करने की योजना बना रहा है.

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FOOD HANDLERS TRAINING
15000 FOOD HANDLERS TRAINED
25000 FOOD HANDLERS TRAINING
15 हजार फूड हैंडलर्स को ट्रेनिंग
FOOD SAFETY DEPARTMENT

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