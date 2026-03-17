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खाद्य सुरक्षा विभाग ने बनाया​ रिकॉर्ड, पहले दिन 15000 फूड हैंडलर्स को दी ट्रेनिंग, 25 हजार का लक्ष्य

जयपुर: खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए मेगा फूड सेफ्टी ट्रेनिंग ड्राइव के तहत वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है. विभाग ने महज दो दिनों में करीब 25 हजार फूड हैंडलर्स को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है. पहले दिन 15 हजार फूड हैंडलर्स को ट्रेनिंग दी गई. इसी के साथ विभाग ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ आयोजित किया जा रहा है. 17 और 18 मार्च तक यह अभियान चलेगा.

अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त भगवत सिंह ने बताया कि इस तरह का बड़ा प्रशिक्षण अभियान पहली बार आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य केवल रिकॉर्ड बनाना नहीं बल्कि राज्य में खाद्य सुरक्षा के स्तर को मजबूत करना है. इस अभियान में Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) के प्रमाणित ट्रेनर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं. जिसमें खाद्य सुरक्षा के मानकों की जानकारी दी जा रही है. प्रशिक्षण में फूड हैंडलिंग के सही तरीकों, व्यक्तिगत स्वच्छता, किचन हाइजीन, खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण और संक्रमण से बचाव के उपायों पर विशेष जोर दिया गया. उन्होंने बताया कि प्रशिक्षित फूड हैंडलर्स अब अपने-अपने कार्यस्थलों पर इन मानकों का पालन सुनिश्चित करेंगे, जिससे खाद्य जनित बीमारियों में कमी आने की उम्मीद है.