खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्त कार्रवाई, बिना आयोडिन का 92 हजार किलो से अधिक नमक जब्त

खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिना आयोडिन वाले नमक के सैंपल लिए हैं. इनकी जांच रिपोर्ट के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

Food Safety Department in action
खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई (Courtesy - Health Department)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 6, 2026 at 8:29 PM IST

जयपुर: चिकित्सा विभाग प्रदेशभर में मिलावट के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' अभियान के तहत शुक्रवार को 92 हजार किलो से अधिक नमक जब्त किया, जिसमें आयोडीन नहीं था. खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ टी शुभमंगला ने बताया कि 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' अभियान के तहत शुक्रवार को अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह के नेतृत्व में केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने नावा सिटी स्थित नमक फैक्ट्री पर कार्रवाई की. यहां पर टीटू ब्रांड नाम से लगभग 92500 किलो नमक मौके पर पाया गया, जिसकी आयोडिन स्पॉट टेस्ट किट से जांच करने पर पाया गया कि नमक में आयोडिन की मात्रा नहीं थी.

मौके से लिया नमक का सैंपल: खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके से नमक का सैंपल एफएसएस एक्ट के तहत लिया. लगभग 92 हजार 500 किलो नमक मौके पर सीज किया गया. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. फर्म मालिक राहुल काला ने भी नमक में आयोडिन नहीं होना स्वीकार किया.

खाद्य सुरक्षा विभाग की लगातार कार्रवाई: खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम बीते कुछ समय से लगातार मिलावट को लेकर प्रदेशभर में कार्रवाई कर रही है. बीते दिनों खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 1250 किलो मिलावटी सॉस जब्त किया था. जयपुर के खो नागोरियन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया था. इससे पहले शादियों के सीजन को देखते हुए मिलावटी पनीर पर भी कार्रवाई की गई थी और हजारों किलो मिलावटी पनीर नष्ट करवाया गया था.

