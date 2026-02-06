ETV Bharat / state

खाद्य सुरक्षा विभाग की सख्त कार्रवाई, बिना आयोडिन का 92 हजार किलो से अधिक नमक जब्त

जयपुर: चिकित्सा विभाग प्रदेशभर में मिलावट के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' अभियान के तहत शुक्रवार को 92 हजार किलो से अधिक नमक जब्त किया, जिसमें आयोडीन नहीं था. खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ टी शुभमंगला ने बताया कि 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' अभियान के तहत शुक्रवार को अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह के नेतृत्व में केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने नावा सिटी स्थित नमक फैक्ट्री पर कार्रवाई की. यहां पर टीटू ब्रांड नाम से लगभग 92500 किलो नमक मौके पर पाया गया, जिसकी आयोडिन स्पॉट टेस्ट किट से जांच करने पर पाया गया कि नमक में आयोडिन की मात्रा नहीं थी.

मौके से लिया नमक का सैंपल: खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके से नमक का सैंपल एफएसएस एक्ट के तहत लिया. लगभग 92 हजार 500 किलो नमक मौके पर सीज किया गया. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. फर्म मालिक राहुल काला ने भी नमक में आयोडिन नहीं होना स्वीकार किया.