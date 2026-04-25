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अमरोहा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी कर, चार लाख से अधिक के एक्सपायर्ड नमकीन, चिप्स, कुरकुरे नूडल्स ज़ब्त किए

खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कोर्यवाई, तीन क्विंटल से अधिक नमकीन जब्त

अमरोहा में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी
अमरोहा में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 5:08 PM IST

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अमरोहा: जनपद के जोया ब्लाक क्षेत्र के गांव ढकिया चमन में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी कर तीन क्विंटल से अधिक नमकीन जब्त किया. छापेमारी के दौरान, गोदाम से भारी मात्रा में एक्सपायरी नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, नूडल्स के पैकेट बरामद हुए, जिसको गांवों के बाजारों में बेचा जा रहा था. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के अनुसार, बरामद माल की कीमत लगभग चार लाख से अधिक की बताई जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, कलीम पुत्र छंगा नामक व्यक्ति इस फर्जी काम को अंजाम दे रहा था, छंगा इस गोदाम को किराए पर लिया था और पिछले एक महीने से एक्सपायरी सामान खरीदकर उसे दोबारा बेच रहा था.

सहायक आयुक्त खाद्य विनय कुमार अग्रवाल के मुताबिक, कलीम को नोटिस जारी कर खाद्य सुरक्षा विभाग ने जवाब मांगा है, संतोषजनक जवाब न मिलने पर उसके खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया जाएगा. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि एक्सपायरी सामान कहां से लाया जा रहा था.

विशेषज्ञों के अनुसार, एक्सपायरी खाद्य पदार्थों में हानिकारक बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, जिससे फूड प्वाइजनिंग, उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, खाद्य विभाग के अपर आयुक्त विनय अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने साफ किया है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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