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अमरोहा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी कर, चार लाख से अधिक के एक्सपायर्ड नमकीन, चिप्स, कुरकुरे नूडल्स ज़ब्त किए

अमरोहा: जनपद के जोया ब्लाक क्षेत्र के गांव ढकिया चमन में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी कर तीन क्विंटल से अधिक नमकीन जब्त किया. छापेमारी के दौरान, गोदाम से भारी मात्रा में एक्सपायरी नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, नूडल्स के पैकेट बरामद हुए, जिसको गांवों के बाजारों में बेचा जा रहा था. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के अनुसार, बरामद माल की कीमत लगभग चार लाख से अधिक की बताई जा रही है.



जानकारी के मुताबिक, कलीम पुत्र छंगा नामक व्यक्ति इस फर्जी काम को अंजाम दे रहा था, छंगा इस गोदाम को किराए पर लिया था और पिछले एक महीने से एक्सपायरी सामान खरीदकर उसे दोबारा बेच रहा था.

सहायक आयुक्त खाद्य विनय कुमार अग्रवाल के मुताबिक, कलीम को नोटिस जारी कर खाद्य सुरक्षा विभाग ने जवाब मांगा है, संतोषजनक जवाब न मिलने पर उसके खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया जाएगा. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि एक्सपायरी सामान कहां से लाया जा रहा था.

