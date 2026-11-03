जयपुर में 35 हजार लीटर नकली घी बरामद, 7 नामी ब्रांड्स के नाम पर चल रहा था मिलावट का खेल
खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापा मारकर 7 ब्रांड्स का 35 हजार लीटर संदिग्ध घी और फ्लेवर जब्त कर फैक्ट्री सीज की.
Published : November 3, 2026 at 1:18 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने संदिग्ध घी के कारोबार का बड़ा खुलासा किया है. टीम ने चौमूं स्थित जैतपुरा की एक डेयरी प्रोडक्ट्स फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए करीब 35 हजार लीटर घी बरामद किया. सीएमएचओ फर्स्ट डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि फैक्ट्री में सात अलग-अलग ब्रांड के नामों से घी की पैकिंग की जा रही थी. मौके पर बड़ी मात्रा में घी का भंडारण भी मिला. गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर खाद्य सुरक्षा टीम ने पूरी फैक्ट्री को सीज कर दिया है. घी और संदिग्ध फ्लेवर के नमूने लेकर लैब जांच के लिए भेजे गए हैं.
डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि खाद्य सुरक्षा टीम के निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में राजस्थान सरस, डेयरी ब्रदर्स, श्री किरण सरस, माटुला, चॉइस डेयरी, रघु श्री और गणक सहित सात ब्रांड के नामों से घी की पैकिंग होती पाई गई. मौके पर 200 एमएल, 500 एमएल, एक लीटर, दो लीटर, पांच लीटर और 15 लीटर की विभिन्न पैकिंग में घी मिला. इसके अलावा बड़े-बड़े साइलो में हजारों लीटर घी पैकिंग के लिए भंडारित पाया गया.
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सफाई केमिकल के नाम पर छिपाकर रखा संदिग्ध फ्लेवर: उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री परिसर में संदिग्ध फ्लेवर भी बरामद हुआ. इसे कथित तौर पर सफाई में इस्तेमाल होने वाले केमिकल के नाम पर छिपाकर रखा गया था. टीम ने फ्लेवर के नमूने भी जांच के लिए लिए हैं. घी में कृत्रिम सुगंध के संभावित इस्तेमाल और मिलावट की आशंका को देखते हुए कच्चे माल, निर्माण प्रक्रिया और संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है. फैक्ट्री परिसर में खाद्य लाइसेंस भी प्रदर्शित नहीं मिला.
मोरीजा और चीथवाड़ी में भी तड़के दबिश: इसके बाद टीम ने सातों ब्रांड की पैकेजिंग, लेबलिंग, निर्माण संबंधी दस्तावेजों और ब्रांड नामों के इस्तेमाल की वैधता को जांच के दायरे में लिया. मौके पर मिली अनियमितताओं के आधार पर निर्माण और पैकेजिंग इकाई सहित पूरी फैक्ट्री को सीज कर दिया गया. इसी अभियान के तहत जयपुर प्रथम की खाद्य सुरक्षा टीम ने चौमूं क्षेत्र के मोरीजा और चीथवाड़ी में तड़के 3:30 बजे डेयरी और मावा निर्माण इकाइयों पर औचक निरीक्षण किया. टीम ने गोदामों और डेयरी प्रोडक्ट फैक्ट्री का निरीक्षण किया.
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एक निजी प्रतिष्ठान में पाउडर से मावा तैयार किए जाने की प्रक्रिया को भी जांच के दायरे में लिया गया. निरीक्षण के दौरान दूध प्रोसेसिंग, मावा निर्माण प्रक्रिया, स्वच्छता, कच्चे माल की गुणवत्ता और भंडारण व्यवस्था की जांच की गई. विभिन्न प्रतिष्ठानों से मावा और दूध के प्रवर्तन तथा सर्विलांस नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए. खाद्य सुरक्षा टीम के अनुसार घी, फ्लेवर, मावा और दूध के नमूनों की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट तथा संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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