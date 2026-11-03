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जयपुर में 35 हजार लीटर नकली घी बरामद, 7 नामी ब्रांड्स के नाम पर चल रहा था मिलावट का खेल

फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की टीम ने मारा छापा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने संदिग्ध घी के कारोबार का बड़ा खुलासा किया है. टीम ने चौमूं स्थित जैतपुरा की एक डेयरी प्रोडक्ट्स फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए करीब 35 हजार लीटर घी बरामद किया. सीएमएचओ फर्स्ट डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि फैक्ट्री में सात अलग-अलग ब्रांड के नामों से घी की पैकिंग की जा रही थी. मौके पर बड़ी मात्रा में घी का भंडारण भी मिला. गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर खाद्य सुरक्षा टीम ने पूरी फैक्ट्री को सीज कर दिया है. घी और संदिग्ध फ्लेवर के नमूने लेकर लैब जांच के लिए भेजे गए हैं.