बागपत में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 580 किलो पनीर के साथ 240 किलो क्रीम को किया नष्ट
मिलावटखोर जिले की विभिन्न फुटकर दुकानों, ढाबों और होटलों में सप्लाई करने की तैयारी में थे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 6:13 PM IST
बागपत: मिलाटवखोरों के खिलाफ बागपत में खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. बड़ौत क्षेत्र में एक विशेष अभियान के तहत छापेमारी कर 580 किलो नकली पनीर और 240 किलो क्रीम जब्त कर, मौके पर ही नष्ट करा दिया. खाद्य सहायक आयुक्त डी.पी. सिंह, के अनुसार, नकली पनीर और क्रीम को गाजियाबाद से बागपत लाई जा रही थी. मिलावटखोर इसे जिले की विभिन्न फुटकर दुकानों, ढाबों और होटलों में सप्लाई करने की तैयारी में थे.
खाद्य विभाग को इसकी सूचना पहले ही मिल चुकी थी, जिसमें बताया गया था कि जिले में बड़ी मात्रा में नकली डेयरी उत्पाद खपाने के लिए लाया जा रहा है. इस सूचना पर टीम ने बड़ौत में घेराबंदी कर नकली डेयरी उत्पाद के साथ कारोबारियों को दबोच लिया, जिससे लोखों लोगों की सेहत से खिलवाड़ होने से बच गया.
कार्रवाई के बाद प्रशासन ने इस जब्त नकली माल को बाजार से दूर रखने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए, धिकारियों की देखरेख में जेसीबी मशीन से गड्ढा करवाकर मौके पर ही दफन करवा दिया. सहायक खाद्य आयुक्त डी. पी. सिंह ने बताया कि बरामद माल की कीमत लाखों रुपये में आंकी गई है. मिलावटखोरों के खिलाफ यह सख्त अभियान और कार्यवाई आगे भी जारी रहेगी. ताकि मिलावटखोरों से शहर के लोगों को बचाया जा सके.
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