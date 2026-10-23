खाद्य विभाग की कार्रवाई: जयपुर में 1125 किलो सरसों तेल और धौलपुर में 200 किलो दूषित मावा पकड़ा, भिवाड़ी में भी एक्शन
धौलपुर में आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए संदिग्ध मावे को मौके पर नष्ट करा दिया. भिवाड़ी में जेप्टो वेयरहाउस का निरीक्षण.
Published : October 23, 2026 at 3:39 PM IST
जयपुर/ धौलपुर/ खैरथल-तिजारा : प्रदेश में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत शुक्रवार को जयपुर, धौलपुर एवं खैरथल-तिजारा जिले में कार्रवाई की गई. जयपुर में सीएमएचओ द्वितीय की फूड सेफ्टी टीम ने प्रताप नगर स्थित फर्म से 1125 किलो संदिग्ध सरसों तेल सीज किया. वहीं धौलपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने चंबल चौकी पर मध्यप्रदेश से लाए मावे से भरा वाहन पकड़ा. वाहन से करीब 200 किलो संदिग्ध दूषित मावा बरामद किया. टीम ने मौके से एक युवक को हिरासत में लिया एवं बरामद मावा मौके पर नष्ट करा दिया. मावे के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए. उधर, खाद्य विभाग टीम को खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी में वेयरहाउस के निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई की भारी कमी और खाद्य पदार्थों के रखरखाव में अनियमितताएं मिली. टीम ने करीब 150 किलो खराब खाद्य पदार्थ और 50 किलो आटा मौके पर ही नष्ट कराया. साथ ही देसी घी, सरसों के तेल, सूजी, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल और बेसन के पांच नमूने लेकर जांच को भेजे.
जयपुर द्वितीय के सीएमएचओ डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि टीम ने फर्म के निरीक्षण में सरसों तेल के पैक्ड टिन को खुलवाकर तेल के रंग एवं सुगंध में प्रथम दृष्टया मिलावट होने का अंदेशा होने पर नमूने लिए. 75 टिन सरसों तेल यानी लगभग 1125 किलो को जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक मौके पर सीज किया गया. यह सरसों तेल दिल्ली बाईपास, लक्ष्मी नारायण पुरा स्थित फर्म द्वारा निर्मित था.
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पहले भी अनसेफ पाए गए: जयपुर द्वितीय के सीएमएचओ डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि इस फर्म के सरसों तेल के नमूने पूर्व में भी जांच रिपोर्ट में अनसेफ पाए गए. इसके अलावा विभिन्न फर्म से घी, लाल मिर्च पाउडर, चाय, शहद आदि के भी नमूने लिए गए हैं. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.
मावे के नमूने जांच को भेजे : धौलपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि चंबल चौकी पर कार्रवाई के दौरान करीब 200 किलो संदिग्ध दूषित मावा बरामद किया गया है. मावे के नमूने लेकर जांच को भेजे हैं. रिपोर्ट आने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी.
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मावे की गुणवत्ता संदिग्ध : परमार के अनुसार, खाद्य सुरक्षा विभाग को मिलावटी और दूषित खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को लेकर सूचना मिली थी. विभागीय टीम ने चंबल चौकी पर निगरानी बढ़ाते हुए वाहनों की जांच शुरू की. इसी दौरान मध्यप्रदेश की ओर से धौलपुर आ रहे वाहन को रोककर जांच की. वाहन में मावा भरा था. जांच में मावे की गुणवत्ता संदिग्ध पाई. करीब 200 किलो मावा जब्त कर लिया.
नष्ट कराया मावा: खाद्य विभाग की कार्रवाई के दौरान वाहन में सवार एक युवक को भी हिरासत में लिया गया. विभागीय टीम ने बरामद मावे के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं. आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए संदिग्ध मावे को मौके पर नष्ट करा दिया. विभाग ने चेताया कि आमजन की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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भिवाड़ी वेयरहाउस में शाकाहारी फूड के साथ रखा था चिकन: उधर, नोडल अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि टीम ने भिवाड़ी में खिजूरीवास रोड स्थित वेयरहाउस का निरीक्षण किया. टीम ने वेयरहाउस से देसी घी, सरसों के तेल, सूजी और रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल के नमूने लिए. बेसन का नमूना भी लिया. इनको जांच के लिए भेजा. वेयरहाउस के कोल्ड हाउस में शाकाहारी पदार्थों के साथ चिकन और फिश जैसे खाद्य पदार्थ रखे मिले.वेयरहाउस कार्मिकों को तत्काल पाबंद किया. खाद्य सामग्री को तय नियमों के अनुसार अलग-अलग तथा सुरक्षित रखने के निर्देश दिए. प्रतिष्ठान के खिलाफ इंप्रूवमेंट नोटिस भी जारी किया.
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