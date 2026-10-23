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खाद्य विभाग की कार्रवाई: जयपुर में 1125 किलो सरसों तेल और धौलपुर में 200 किलो दूषित मावा पकड़ा, भिवाड़ी में भी एक्शन

धौलपुर में दूषित मावा नष्ट कराते खाद्य विभाग की टीम ( ETV Bharat Dholpur )

जयपुर/ धौलपुर/ खैरथल-तिजारा : प्रदेश में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत शुक्रवार को जयपुर, धौलपुर एवं खैरथल-तिजारा जिले में कार्रवाई की गई. जयपुर में सीएमएचओ द्वितीय की फूड सेफ्टी टीम ने प्रताप नगर स्थित फर्म से 1125 किलो संदिग्ध सरसों तेल सीज किया. वहीं धौलपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने चंबल चौकी पर मध्यप्रदेश से लाए मावे से भरा वाहन पकड़ा. वाहन से करीब 200 किलो संदिग्ध दूषित मावा बरामद किया. टीम ने मौके से एक युवक को हिरासत में लिया एवं बरामद मावा मौके पर नष्ट करा दिया. मावे के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए. उधर, खाद्य विभाग टीम को खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी में वेयरहाउस के निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई की भारी कमी और खाद्य पदार्थों के रखरखाव में अनियमितताएं मिली. टीम ने करीब 150 किलो खराब खाद्य पदार्थ और 50 किलो आटा मौके पर ही नष्ट कराया. साथ ही देसी घी, सरसों के तेल, सूजी, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल और बेसन के पांच नमूने लेकर जांच को भेजे.