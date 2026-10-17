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धनबाद में मिलावटी पनीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सैकड़ों किलो पनीर जब्त, तीन लोगों को पुलिस ले गई थाने

बरामद मिलावटी पनीर ( ETV Bharat )

फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉ राजा कुमार ने बताया कि पनीर के भंडारण और बिक्री की सूचना मिलने के बाद छापेमारी की योजना बनाई गई. इसके तहत महज आधे घंटे के भीतर चारों ठिकानों पर कार्रवाई की गई. छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में पनीर बरामद हुआ है. जिसे जब्त कर थाने ले जाया गया. पनीर का भंडारण करने और इसकी बिक्री से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है.