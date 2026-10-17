धनबाद में मिलावटी पनीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सैकड़ों किलो पनीर जब्त, तीन लोगों को पुलिस ले गई थाने
धनबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने चार अलग-अलग जगह छापेमारी कर तीन लोगों के साथ 1400 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया है. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : October 17, 2026 at 7:08 PM IST
धनबाद: मिलावटी पनीर के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने चार अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की. इस दौरान करीब 1400 किलोग्राम पनीर जब्त किया गया. कार्रवाई के बाद तीन लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया है. फूड सेफ्टी अधिकारियों के अनुसार, मौके पर मिले पनीर को मिलावटी पाया गया है. हालांकि, इसकी पुष्टि के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी.
फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉ राजा कुमार ने बताया कि पनीर के भंडारण और बिक्री की सूचना मिलने के बाद छापेमारी की योजना बनाई गई. इसके तहत महज आधे घंटे के भीतर चारों ठिकानों पर कार्रवाई की गई. छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में पनीर बरामद हुआ है. जिसे जब्त कर थाने ले जाया गया. पनीर का भंडारण करने और इसकी बिक्री से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है.
मिलावटी पनीर बिहार से हो रहा था आपूर्ति
फूड सेफ्टी ऑफिसर ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में पनीर की आपूर्ति बिहार के बख्तियारपुर से किए जाने की जानकारी सामने आई है. हालांकि, पनीर कहां से लाया जाता था, इसकी आपूर्ति कौन करता था और इस कारोबार में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसकी जांच की जाएगी.
फूड सेफ्टी अधिकारी डॉ राजा कुमार ने बताया कि तीन लोगों को थाने ले जाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है. जब्त पनीर की गुणवत्ता और उसमें मिलावट की प्रकृति को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है. इस कार्रवाई के बाद मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है.
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