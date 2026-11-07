दिवाली से पहले हिमाचल आ रही थी मिठाइयों की खेप, जांच हुई तो सामने आई चौंकाने वाली बात, विभाग ने नष्ट की 2 क्विंटल मिठाइयां
मिठाइयां और अन्य खाद्य सामग्री खरीदते समय उनकी गुणवत्ता और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 7:02 PM IST
चंबा: दिवाली के त्योहार पर घरों में मिठाइयां पहुंचाने की तैयारी चल रही है. बाजारों में भी मिठाइयों की मांग बढ़ गई है, लेकिन इसी बीच चंबा में बाहर से लाई जा रही मिठाइयों को लेकर ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानकर आप भी सतर्क हो जाएंगे. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जब राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिठाइयों से भरे वाहनों की जांच की तो कई मिठाइयां खाने योग्य नहीं मिलीं. कहीं उनमें जरूरत से ज्यादा रंग मिलाया गया था, तो कहीं मिठाइयां सड़ी-गली और कीड़ों से संक्रमित पाई गईं. विभाग ने करीब दो क्विंटल ऐसी मिठाइयों को मौके पर ही नष्ट करवा दिया.
दीपावली के त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग चंबा ने मिलावट और खराब खाद्य सामग्री की आपूर्ति रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है. इसी के तहत विभाग की टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग-154ए पर सरू और उदयपुर के समीप पंजाब सहित अन्य राज्यों से खाद्य सामग्री लेकर आ रहे वाहनों की जांच की. टीम ने करीब 25 से 30 वाहनों और बसों को रोककर उनमें रखी मिठाइयों और दूसरे खाद्य पदार्थों का बारीकी से निरीक्षण किया.
मिठाइयों में मिला अतिरिक्त रंग, कुछ में कीड़े भी
जांच के दौरान करीब दो क्विंटल विभिन्न प्रकार की मिठाइयां खराब हालत में मिलीं. इनमें कुछ मिठाइयों में अतिरिक्त रंगों का इस्तेमाल किया गया था, जबकि कुछ सड़ी-गली और कीड़ों से संक्रमित थीं. हैरानी की बात यह थी कि इन मिठाइयों को घटिया और खराब हालत वाले कंटेनरों में रखकर लोगों तक पहुंचाने के लिए ले जाया जा रहा था. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने इन मिठाइयों को मौके पर ही नष्ट करवा दिया.
मिठाइयों के 24 सैंपल भी जांच के लिए भेजे
त्योहार के दौरान चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत विभाग ने पिछले कुछ दिनों में अलग-अलग प्रकार की मिठाइयों के कुल 24 सैंपल एकत्र किए हैं. इन सभी सैंपलों को जांच के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद इनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. विभाग ने पिछले महीने संदेह के आधार पर पनीर के दो सैंपल भी लिए थे. ये सैंपल एनालॉग पनीर होने के संदेह में एकत्र किए गए थे. जांच रिपोर्ट में दोनों सैंपल निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए. इस मामले में संबंधित विक्रेताओं को आगामी कार्रवाई के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं.
खाद्य सामग्री खरीदते समय सावधानी बरतने की अपील
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग चंबा दीपक आनंद ने बताया कि त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग लगातार निरीक्षण अभियान चला रहा है. उन्होंने लोगों से अपील की कि मिठाइयां और अन्य खाद्य सामग्री खरीदते समय उनकी गुणवत्ता और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें.
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