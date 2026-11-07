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दिवाली से पहले हिमाचल आ रही थी मिठाइयों की खेप, जांच हुई तो सामने आई चौंकाने वाली बात, विभाग ने नष्ट की 2 क्विंटल मिठाइयां

विभाग ने नष्ट की 2 क्विंटल मिठाइयां ( ETV BHARAT )

चंबा: दिवाली के त्योहार पर घरों में मिठाइयां पहुंचाने की तैयारी चल रही है. बाजारों में भी मिठाइयों की मांग बढ़ गई है, लेकिन इसी बीच चंबा में बाहर से लाई जा रही मिठाइयों को लेकर ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानकर आप भी सतर्क हो जाएंगे. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जब राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिठाइयों से भरे वाहनों की जांच की तो कई मिठाइयां खाने योग्य नहीं मिलीं. कहीं उनमें जरूरत से ज्यादा रंग मिलाया गया था, तो कहीं मिठाइयां सड़ी-गली और कीड़ों से संक्रमित पाई गईं. विभाग ने करीब दो क्विंटल ऐसी मिठाइयों को मौके पर ही नष्ट करवा दिया.

त्योहार पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ (ETV BHARAT) दीपावली के त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग चंबा ने मिलावट और खराब खाद्य सामग्री की आपूर्ति रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है. इसी के तहत विभाग की टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग-154ए पर सरू और उदयपुर के समीप पंजाब सहित अन्य राज्यों से खाद्य सामग्री लेकर आ रहे वाहनों की जांच की. टीम ने करीब 25 से 30 वाहनों और बसों को रोककर उनमें रखी मिठाइयों और दूसरे खाद्य पदार्थों का बारीकी से निरीक्षण किया.