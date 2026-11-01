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मिलावटी 'जहर' से सावधान! कटिहार में 45 किलो मिलावटी मिठाई नष्ट, 6 दुकानों से लिए सैंपल, 2 को नोटिस

छापेमारी करते हुए डॉ. सूरज कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी ( (ETV Bharat) )

6 दुकानों से लिए सैंपल, 2 को नोटिस