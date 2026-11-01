मिलावटी 'जहर' से सावधान! कटिहार में 45 किलो मिलावटी मिठाई नष्ट, 6 दुकानों से लिए सैंपल, 2 को नोटिस
Katihar Sweet Shop Raid:लोगों की सेहत के प्रति खाद्य विभाग सजग है. कटिहार में 6 दुकानों में छापेमारी कर मिठाई नष्ट की गयी. रिपोर्ट-मनीष ठाकुर
Published : November 1, 2026 at 7:56 AM IST
कटिहार: दिवाली और छठ महापर्व आने वाला है. त्योहार पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ ना हो इसलिए जिला प्रशासन ने मिठाई कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी के निर्देश पर मिठाई दुकानों और गोदामों में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया.
6 दुकानों से लिए सैंपल, 2 को नोटिस
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने इस दौरान 6 प्रतिष्ठानों से खोया, पनीर, बर्फी, गुलाब जामुन और रंगीन मिठाइयों के नमूने लेकर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए, जबकि करीब 45 किलोग्राम संदिग्ध मिठाइयों को मौके पर ही नष्ट कराया गया
खुले में रखी मिली बासी मिठाई
अनुमंडल पदाधिकारी कटिहार सदर डॉ. सूरज कुमार के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने शहीद चौक, एमजी रोड, बाटा चौक, हाट रोड और मिरचाईबाड़ी इलाके में छापेमारी की. इसी दौरान कई दुकानदारों में हड़कंप मच गया. टीम ने दुकानों में बिक्री के लिए रखी मिठाइयों के साथ-साथ उनके निर्माण और भंडारण की व्यवस्था की भी जांच की, तभी कई प्रतिष्ठानों में खुले में रखी बासी मिठाई, निर्माण और समाप्ति तिथि का उल्लेख किए बिना पैक किए गए खाद्य पदार्थ पाए गए.
कटिहार में 45 किलो मिलावटी मिठाई नष्ट
जांच के दौरान संदिग्ध रंगों और मिलावटी खोया से तैयार मिठाइयों को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई. करीब 45 किलोग्राम संदिग्ध मिठाइयों को नष्ट कराया गया. वहीं, छह प्रतिष्ठानों से अलग-अलग खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए गए, जिन्हें प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
"त्योहारों के नाम पर खाद्य पदार्थों में मिलावट कर आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. सभी मिठाई विक्रेताओं को एफएसएसएआई के निर्धारित मानकों का पालन करने, ग्राहकों को बिल के साथ मिठाई बेचने और खाद्य पदार्थों को हमेशा ढककर रखने का निर्देश दिया गया है". डॉ. सूरज कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी
त्योहारों में मिठाई खरीदने से पहले सावधान
अनुमंडल पदाधिकारी डॉ. सूरज कुमार ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि मिठाइयों की खरीदारी करते समय उनकी गुणवत्ता और शुद्धता का ध्यान रखें. कहीं भी मिलावटी या संदिग्ध खाद्य सामग्री की बिक्री दिखाई दे तो इसकी सूचना जिला नियंत्रण कक्ष या खाद्य सुरक्षा कार्यालय को दें. उन्होंने कहा कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.
लोगों की सेहत के प्रति प्रशासन सजग
प्रशासन की इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश है कि त्योहारों की मिठास के नाम पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अधिकारियों ने संकेत दिया है कि दिवाली और छठ पूजा तक यह अभियान लगातार जारी रहेगा.
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