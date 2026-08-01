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कानपुर में गंदगी में बनते मिले केक और समोसे-कचौड़ी, तीन प्रतिष्ठानों का संचालन बंद, एक को नोटिस

कानपुर : खाद्य सुरक्षा विभाग ने शनिवार को शहर में अभियान चलाकर खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की. कई दुकानों में जहां गंदगी के बीच केक बन रहे थे. वहीं, एक स्वीट हाउस के बाहर खुले नाले के बगल में समोसे-कचौड़ी तले जा रहे थे. अभियान के दौरान शहर के तीन प्रतिष्ठानों का संचालन बंद कराया गया, एक होटल को नोटिस जारी किया गया तथा विभिन्न प्रतिष्ठानों से 10 खाद्य नमूने संग्रहित कर जांच के लिए भेजे गए.

सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय संजय सिंह ने बताया, दलेलपुरवा पुलिस चौकी के सामने स्थित बॉम्बे बेकरी के निरीक्षण में गंदगी के बीच केक का निर्माण होता मिला. कर्मी बिना हेड कैप, हैंड ग्लव्स और एप्रन के कार्य करते पाए गए, जबकि फूड हैंडलरों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं थे. वर्किंग एरिया में खाद्य पदार्थ बिखरे मिले. खाद्य एवं अखाद्य सामग्री एक साथ रखी हुई थी तथा निर्माण स्थल पर कूड़े का ढेर लगा था.

प्रतिष्ठान के पास खाद्य कारोबार के लिए वैध पंजीकरण भी नहीं था. खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और वैध पंजीकरण के अभाव में प्रतिष्ठान में खाद्य पदार्थों का निर्माण कार्य बंद करा दिया गया. संदेह के आधार पर केक और वनस्पति घी के नमूने संग्रहित कर जांच के लिए भेजे गए.

नाले के किनारे तल रहे समोसे-कचौड़ी: डिप्टी पड़ाव चौराहा, लक्ष्मीपुरवा स्थित गोपाला स्वीट हाउस में खुले नाले के किनारे समोसे और कचौड़ी तैयार की जा रही थीं तथा गंदगी सीधे नाली में डाली जा रही थी. प्रतिष्ठान के प्रवेश व निकास मार्ग पर गंदा पानी जमा था, जहां बड़ी संख्या में मक्खियां मौजूद थीं. फूड हैंडलरों द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन नहीं किया जा रहा था. फर्श, सीढ़ियों एवं डस्टबिन की नियमित सफाई भी नहीं की जा रही थी.