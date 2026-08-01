कानपुर में गंदगी में बनते मिले केक और समोसे-कचौड़ी, तीन प्रतिष्ठानों का संचालन बंद, एक को नोटिस

कानपुर में गंदगी में बनते मिले केक और समोसे-कचौड़ी, तीन प्रतिष्ठानों का संचालन बंद, एक को नोटिस
बॉम्बे बेकरी में गंदगी के बीच केक बनते मिले, जबकि गोपाला स्वीट हाउस में खुले नाले के किनारे समोसा-कचौड़ी तैयार हो रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 9:41 PM IST
कानपुर : खाद्य सुरक्षा विभाग ने शनिवार को शहर में अभियान चलाकर खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की. कई दुकानों में जहां गंदगी के बीच केक बन रहे थे. वहीं, एक स्वीट हाउस के बाहर खुले नाले के बगल में समोसे-कचौड़ी तले जा रहे थे. अभियान के दौरान शहर के तीन प्रतिष्ठानों का संचालन बंद कराया गया, एक होटल को नोटिस जारी किया गया तथा विभिन्न प्रतिष्ठानों से 10 खाद्य नमूने संग्रहित कर जांच के लिए भेजे गए.
सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय संजय सिंह ने बताया, दलेलपुरवा पुलिस चौकी के सामने स्थित बॉम्बे बेकरी के निरीक्षण में गंदगी के बीच केक का निर्माण होता मिला. कर्मी बिना हेड कैप, हैंड ग्लव्स और एप्रन के कार्य करते पाए गए, जबकि फूड हैंडलरों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं थे. वर्किंग एरिया में खाद्य पदार्थ बिखरे मिले. खाद्य एवं अखाद्य सामग्री एक साथ रखी हुई थी तथा निर्माण स्थल पर कूड़े का ढेर लगा था.
प्रतिष्ठान के पास खाद्य कारोबार के लिए वैध पंजीकरण भी नहीं था. खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और वैध पंजीकरण के अभाव में प्रतिष्ठान में खाद्य पदार्थों का निर्माण कार्य बंद करा दिया गया. संदेह के आधार पर केक और वनस्पति घी के नमूने संग्रहित कर जांच के लिए भेजे गए.
नाले के किनारे तल रहे समोसे-कचौड़ी: डिप्टी पड़ाव चौराहा, लक्ष्मीपुरवा स्थित गोपाला स्वीट हाउस में खुले नाले के किनारे समोसे और कचौड़ी तैयार की जा रही थीं तथा गंदगी सीधे नाली में डाली जा रही थी. प्रतिष्ठान के प्रवेश व निकास मार्ग पर गंदा पानी जमा था, जहां बड़ी संख्या में मक्खियां मौजूद थीं. फूड हैंडलरों द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन नहीं किया जा रहा था. फर्श, सीढ़ियों एवं डस्टबिन की नियमित सफाई भी नहीं की जा रही थी.
खाद्य पदार्थों के संदूषित होने की प्रबल संभावना और खाद्य सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन को देखते हुए साफ-सफाई सुनिश्चित होने तक प्रतिष्ठान का खाद्य व्यवसाय मौके पर ही बंद करा दिया गया. चमनगंज स्थित मेसर्स वारसी होटल एंड कैटरर्स के निरीक्षण में कर्मचारियों द्वारा बिना हेड कैप, ग्लव्स और एप्रन के भोजन तैयार किया जाता मिला.
होटल कारोबारी को नोटिस : कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं थे. तैयार भोजन स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के बजाय प्लास्टिक के बर्तनों में रखा गया था. भोजन बनाने में प्रयुक्त पानी की जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं मिली तथा पेस्ट कंट्रोल की समुचित व्यवस्था भी नहीं थी. फ्रिज में तैयार भोजन को ढकने के लिए अखबार का उपयोग किया जा रहा था. इन सभी कमियों को दूर करने के निर्देश देते हुए खाद्य कारोबारी को मौके पर नोटिस जारी किया गया.
सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय संजय प्रताप सिंह ने बिना वैध पंजीकरण अथवा लाइसेंस के संचालित प्रतिष्ठानों से तत्काल संचालन बंद कर नियमानुसार पंजीकरण अथवा लाइसेंस प्राप्त करने की अपील की.
सभी खाद्य कारोबारी अपनी दुकानों पर हाइजीन प्रैक्टिसेज एवं खाद्य सुरक्षा के निर्धारित मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें. जिन प्रतिष्ठानों में मानकों का उल्लंघन पाया जाएगा, उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
संजय प्रताप सिंह, सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय
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