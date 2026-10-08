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लक्सर में खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक और कीड़े वाला मल्टी ग्रेन आटा मिला, कुट्टू आटा के सैंपल लिए

लक्सर: साल 2026 में प्रमुख त्योहारी सीजन की शुरुआत 11 अक्टूबर 2026 को शारदीय नवरात्रि की घटस्थापना के साथ हो रही है. नवरात्रि के बाद 20 अक्टूबर को दशहरा, 29 अक्टूबर को करवा चौथ, 6 नवंबर को धनतेरस, 8 नवंबर को दीपावली, 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 11 नवंबर को भाई दूज और 14 से 16 नवंबर तक छठ पूजा जैसे बड़े त्योहार बनाए जाएंगे. त्योहारों के दौरान खाद्य सामग्री की अत्यधिक डिमांड के कारण इसमें मिलावट और एक्सपायरी डेट के सामान बिकने की भी आशंका रहती है. इससे सतर्क खाद्य सुरक्षा विभाग ने लक्सर में ताबड़तोड़ छापे मारे.

लक्सर में खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा: नवरात्रि, दशहरा और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सक्रिय हो गया है. विभाग की अचानक हुई ताबड़तोड़ छापेमारी से लक्सर के व्यापारियों में हड़कंप मच गया. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नगर के कई इलाकों में छापेमारी करते हुए कुट्टू के आटे के दो और सेंधा नमक के एक नमूने सहित कुल तीन सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे हैं.

आयुक्त और जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई कार्रवाई: खाद्य सुरक्षा आयुक्त उत्तराखंड विनय शंकर पांडे तथा जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित द्वारा दिए गए सख्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई. आगामी पर्वों के दौरान मिलावटी और खराब खाद्य सामग्री की बिक्री को रोकने के लिए तहसीलदार लक्सर दीवान सिंह राणा तथा वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन के संयुक्त नेतृत्व में एक टीम ने नगर स्थित कई आटा सप्लायरों, होलसेलर्स और रिटेल प्रोविजन स्टोरों का औचक निरीक्षण किया.

एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक और कीड़े वाला मल्टी ग्रेन आटा मिला (Courtesy- Food Safety Department)

कुट्टू के आटे के सैंपल जांच को भेजे: टीम ने गोवर्धनपुर रोड, रुड़की तिराहा, सोसायटी रोड, पुरकाजी रोड तथा बसेड़ी रोड पर स्थित कई प्रतिष्ठानों, गोदामों और विक्रय स्थलों पर जाकर सभी खाद्य सामग्री का बारीकी से निरीक्षण किया. इस दौरान नवरात्रि पर्व में सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थ कुट्टू के आटे के दो खाद्य नमूने तथा सेंधा नमक का एक नमूना जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया.

एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक और फंगस लगा आटा पकड़ा, मौके पर कराया नष्ट: छापेमारी के दौरान दो जगहों पर बड़ी अनियमितताएं भी मिलीं. वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने बताया कि बसेड़ी रोड स्थित एक खाद्य प्रतिष्ठान पर कोल्ड ड्रिंक की 55 बोतलें एक्सपायरी तिथि की मिलीं. इन बोतलों मौके पर ही हटाकर कोल्ड ड्रिंक नष्ट कर दी गयी.

इसी प्रकार गोवर्धनपुर रोड पर स्थित एक प्रोविजन स्टोर पर मल्टीग्रेन आटा फंगस और कीड़े लगा हुआ पाया गया. ये आटा भी मौके पर ही नष्ट करा दिया गया. दोनों ही दुकानदारों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत न्यायालय में मुकदमा दायर करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

लक्सर में खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा (Courtesy- Food Safety Department)

दुकानदारों को दी सख्त चेतावनी: वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने सभी दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि-

किसी भी दुकान पर बिना निर्माण तिथि और एक्सपायरी तिथि का कुट्टू का आटा नहीं होना चाहिए. यदि ऐसा पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी. त्योहारों के दौरान व्रत रखने वाले लोग कुट्टू का आटा और सेंधा नमक का उपयोग करते हैं. इसलिए इनकी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

-दिलीप जैन, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी-

उन्होंने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न करें. अपनी दुकान पर कोई भी ऐसी खाद्य वस्तु न रखें, जो एक्सपायरी हो चुकी हो. उसे तुरंत हटा दें अथवा नष्ट कर दें. अन्यथा दोबारा जांच में पकड़े जाने पर भारी जुर्माने के साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

खाद्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद से क्षेत्र के सभी दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है. कई दुकानदार खुद ही अपनी दुकानों से एक्सपायरी सामान हटाने में जुट गए हैं.

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