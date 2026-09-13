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सावधान! आपकी थाली में नकली पनीर और जहरीला दूध, बिहार के कई जिलों में छापेमारी में खुलासा

बिहार के कई जिलों में छापेमारी में नकली पनीर और जहरीला दूध बरामद किये गए. पटना से लेकर हाजीपुर और दरभंगा में बड़ी कार्रवाई हुई.

Food Safety Department raids
बिहार में नकली-पनीर और दूध के खिलाफ छापेमारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 13, 2026 at 9:57 AM IST

5 Min Read
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पटना: बिहार में मिलावट और खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ी छापेमारी हुई. पटना, हाजीपुर और दरभंगा जिलों में खाद्य सुरक्षा टीम ने एक्सपायर्ड, खराब और मानकों पर फेल मिले खाद्य पदार्थों को भारी मात्रा में नष्ट करा दिया है. फतुहा में दूध में ज़हरीला रसायन मिलने और हाजीपुर में मिलावटी पनीर पकड़े जाने के बाद विभाग ने यह कड़ा कदम उठाया है.

कैंसर पैदा करने वाला दूध

पटना के सबलपुर फतुहा क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा टीम को सबसे बड़ी कामयाबी मिली. सबलपुर टेढ़ी पुल के पास स्थित राजीव डेयरी में अचानक रेड डाली गई. यह पूरी कार्रवाई टीम के बड़े डॉक्टरों और सुरक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में की गई. जांच के दौरान दूध के सैंपल में खतरनाक फॉर्मेलिन रसायन पाया गया. इसके बाद टीम ने बिना वक्त गंवाए तुरंत कार्रवाई की. मौके पर ही करीब 126 लीटर ज़हरीला दूध नाले में बहवा दिया गया. इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई के लिए दूध का सैंपल भी जब्त किया गया है.

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नकली दूध की जांच करते अधिकारी (ETV Bharat)

फॉर्मेलिन रसायन क्या है?

फॉर्मेलिन रसायन का उपयोग जैविक नमूनों को सुरक्षित करने और कीटनाशक के रूप में किया जाता है. इसका इस्तेमाल नकली दूध बनाने में भी किया जाता है. यह एक खतरनाक रसायन है. IARC ने इसे कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ बताया है.

फूड सप्लीमेंट्स के ठिकाने पर रेड

फतुहा थाना क्षेत्र के बाजितपुर में एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली. वहां स्थित अलेक्सा फूड्स एंड सप्लीमेंट्स के ठिकाने पर संयुक्त टीम ने धावा बोल दिया. इस छापेमारी में खाद्य सुरक्षा विभाग, ड्रग इंस्पेक्टर, आयुष निदेशालय और पुलिस के जवान शामिल रहे. छापेमारी के दौरान फैक्टरी में भारी मात्रा में बने हुए और आधे तैयार फूड सप्लीमेंट्स बरामद किए गए. इसके साथ ही वहां से बड़ी मात्रा में कच्चा माल और सप्लीमेंट्स बनाने वाली मशीनें भी जब्त की गई हैं.

इस रेड के दौरान कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए कुल 6 सैंपल जब्त किए गए हैं. इन सभी संदिग्ध सैंपलों को सरकारी लैब में जांच के लिए भेजा जा रहा है. हालांकि मौके से सप्लीमेंट्स के अलावा कोई दूसरी दवा या नशीला पदार्थ नहीं मिला है. कंपनी के मालिक ने दावा किया है कि उनके पास फूड सप्लीमेंट्स बनाने का सरकारी लाइसेंस मौजूद है. अब जब्त किए गए कागजातों और लैब की अंतिम जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी.

मिलावटी पनीर बेचने वालों पर शिकंजा

वैशाली जिले के हाजीपुर के स्टेशन रोड में भी मिलावटी पनीर बेचने वालों पर बड़ा एक्शन हुआ है. खाद्य सुरक्षा टीम ने अचानक पहुंचते ही सुधीर किराना दुकान से 14 किलो पनीर जब्त किया. इस पनीर में घटिया स्टार्च की मिलावट थी, जिसे तुरंत मौके पर ही नष्ट कर दिया गया. इसके तुरंत बाद टीम ने श्रीगणेश पनीर हाउस में दबिश दी. वहां तो और भी बुरा हाल था. वहां 58 किलो पनीर में स्टार्च मिलाया गया था. इस मिलावटी पनीर को भी गड्ढा खोदकर नष्ट करा दिया गया. टीम ने पनीर का सैंपल लेकर आगे की जांच के लिए भेज दिया है.

Food Safety Department raids
पनीर दुकान में छापेमारी (ETV Bharat)

सुधा मिल्क पार्लर में मिला सड़ा पनीर

विभाग की अगली बड़ी कार्रवाई दरभंगा जिले के बेनीपुर के आशापुर चौक पर देखने को मिली. वहां सुधा मिल्क पार्लर पर अधिकारियों ने अचानक रेड मार दी. जांच के दौरान दुकान के फ्रीजर से 21 लीटर एक्सपायर्ड सुधा दूध मिला. इसके साथ ही वहां 18 किलो सड़ा हुआ पनीर भी छिपाकर रखा गया था. नियमों के तहत सख्त कदम उठाते हुए टीम ने दूध और पनीर दोनों को मौके पर ही फिंकवा दिया.

संतुष्टि स्वीट्स को सील करने की चेतावनी

इसी कड़ी में पटना शहर के नामचीन संतुष्टि स्वीट्स और उसकी मेकिंग यूनिट पर भी बड़ी कार्रवाई हुई है. खाद्य सुरक्षा टीम ने वहां अचानक पहुंचकर स्टॉक और किचन के हालातों को बारीकी से देखा. टीम को वहां सफाई व्यवस्था में कमियां मिलीं. इसके बाद दुकान के मालिकों को साफ-सफाई दुरुस्त रखने की आखिरी चेतावनी दी गई. अधिकारियों ने साफ कहा है कि अगर अगली बार गंदगी मिली, तो दुकान को तुरंत सील कर दिया जाएगा.

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मिठाई दुकान में छापेमारी (ETV Bharat)

इस बड़े अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार रवि ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने साफ कह दिया है कि खाने-पीने की चीजों में मिलावट और लोगों की जान से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा. उन्होंने सभी दुकानदारों और कारोबारियों को सख्त चेतावनी दी है.

"एक्सपायर्ड, खराब, मिलावटी अथवा असुरक्षित खाद्य सामग्री का भंडारण, उपयोग या बिक्री किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कई जगह छापेमारी की गयी है. मिलावटी दूध और पनीर नष्ट किए गए हैं. यह अभियान आगे भी जारी रहेगा." -कुमार रवि, सचिव, स्वास्थ्य विभाग

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