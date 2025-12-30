अमरोहा में 50 से ज्यादा फास्ट फूड दुकानों पर छापेमारी; मोमोज-बर्गर के सैंपल लिए, जंक फूड खाने से हुई थी छात्रा की मौत
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग विनय अग्रवाल ने बताया कि जंक फूड में कैलोरी और फैट ज्यादा होता है. यह बीमारियों की जड़ है.
अमरोहा: खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोमवार शाम शहर के कई इलाकों में अभियान चलाकर छापेमारी की. इस दौरान 50 से ज्यादा फास्ट फूड के ठेले, स्टॉल्स, दुकानों पर बिकने वाले फूड आइटम्स की जांच हुई. कई जगहों से मोमोज, बर्गर, चाउमिन, समोसे आदि के सैंपल जांच के लिए लिए गए हैं.
विभाग की यह तत्परता 11वीं की छात्रा अहाना की मौत के बाद सामने आई है. यही सब जंक फूड खाने से छात्रा की मौत हो गई थी. इसके बाद अब खाद्य सुरक्षा विभाग ने अमरोहा में जंक फूड बेचने वालों पर सख्ती शुरू कर दी है. इस अभियान के तहत दुकानों, ठेले और स्टॉल्स पर छापेमारी की गई.
कहां-कहां छापेमारी: सहायक खाद्य आयुक्त विनय अग्रवाल ने बताया कि अमरोहा के बड़ा बाजार, मोहल्ला कुरैशी, जामा मस्जिद, मोहल्ला मंडी चौब और बस अड्डे के आसपास अभियान चलाया गया. इस दौरान बर्गर, मोमोज, चाट-पकौड़ी, समोसे, चाउमीन, पानीपूरी, रोल आदि खाद्य पदार्थों को चेक किया गया.
इनमें इस्तेमाल होने वाले तेल, आटे आदि को चेक किया गया. यह विशेष तौर पर देखा गया कि इन जंक फूड में कहीं केमिकल या अजीनोमोटो का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा? कई स्थानों से जांच के सैंपल लिए गए हैं. अभी यह अभियान जारी रहेगा. सैंपल जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई भी की जाएगी.
अभिभावकों से अपील: सहायक खाद्य आयुक्त ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर स्कूलों, बस अड्डों के आसपास जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि बच्चों को जंक फूड से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जा सके. उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की है.
बताया कि जंक फूड खाने से कैलोरी तो बढ़ जाती है, लेकिन शरीर को जरूरी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर आदि नहीं मिल पाता, जिससे कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं. यह सब कभी-कभार तो खा सकते हैं, लेकिन लगातार इस्तेमाल बेहद हानिकारक होता है.
जंक फूड से होने वाले नुकसान
- सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग विनय अग्रवाल ने बताया कि जंक फूड में कैलोरी और फैट ज्यादा होता है, जिससे मोटापा बढ़ता है.
- शरीर में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है. ज्यादा नमक, मैदा और खराब कोलेस्ट्रॉल से शरीर में कई घातक बीमारियां हो सकती हैं.
- जंक फूड में विटामिन, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन जैसे पोषक तत्व नहीं होते, जिससे शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता है.
- जंक फूड में फाइबर नहीं होता, नमक अधिक होता है, इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्या बढ़ती है.
- जंक फूड की वजह से ही बच्चों में एकाग्रता की कमी, तनाव और याददाश्त कमजोर होने जैसी समस्या भी हो सकती है.
