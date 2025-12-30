ETV Bharat / state

अमरोहा में 50 से ज्यादा फास्ट फूड दुकानों पर छापेमारी; मोमोज-बर्गर के सैंपल लिए, जंक फूड खाने से हुई थी छात्रा की मौत

अमरोहा में 50 से ज्यादा फास्ट फूड दुकानों पर छापेमारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अमरोहा: खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोमवार शाम शहर के कई इलाकों में अभियान चलाकर छापेमारी की. इस दौरान 50 से ज्यादा फास्ट फूड के ठेले, स्टॉल्स, दुकानों पर बिकने वाले फूड आइटम्स की जांच हुई. कई जगहों से मोमोज, बर्गर, चाउमिन, समोसे आदि के सैंपल जांच के लिए लिए गए हैं. विभाग की यह तत्परता 11वीं की छात्रा अहाना की मौत के बाद सामने आई है. यही सब जंक फूड खाने से छात्रा की मौत हो गई थी. इसके बाद अब खाद्य सुरक्षा विभाग ने अमरोहा में जंक फूड बेचने वालों पर सख्ती शुरू कर दी है. इस अभियान के तहत दुकानों, ठेले और स्टॉल्स पर छापेमारी की गई. कहां-कहां छापेमारी: सहायक खाद्य आयुक्त विनय अग्रवाल ने बताया कि अमरोहा के बड़ा बाजार, मोहल्ला कुरैशी, जामा मस्जिद, मोहल्ला मंडी चौब और बस अड्डे के आसपास अभियान चलाया गया. इस दौरान बर्गर, मोमोज, चाट-पकौड़ी, समोसे, चाउमीन, पानीपूरी, रोल आदि खाद्य पदार्थों को चेक किया गया. सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग विनय अग्रवाल. (Video Credit: ETV Bharat)