दिवाली 2026: डेढ़ साल पुरानी मिठाइयां जब्त, बिहार में कोल्ड स्टोरेज में नॉनवेज के साथ फूलों का भंडारण
Diwali 2026: शालीमार कोल्ड स्टोरेज में छापेमारी की गई. डेढ़ साल पुरानी मिठाई, नॉनवेज के साथ फूलों का भंडारण पाया गया. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक
Published : November 5, 2026 at 4:31 PM IST
पटना: राजधानी पटना में दिवाली के दौरान लोगों की आस्था और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का एक गंभीर मामला सामने आया है. अनीसाबाद स्थित शालीमार कोल्ड स्टोरेज में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गुरुवार को छापेमारी की. इस दौरान स्टोरेज की स्थिति देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए.
डेढ़ साल पुरानी मिठाईयों का भंडार
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी मुकेश कश्यप ने बताया कि फूड सेफ्टी कार्यालय को सूचना मिली थी कि बड़े पैमाने पर डेढ़ साल पुरानी मिठाईयों को स्टोर करके रखा गया है. जांच करने आई टीम ने मामला सही पाया है. 16-17 महीने पुरानी छेने की मिठाई मिली है.
"सारी मिठाईयों से बदबू आ रही है. सभी मिठाई के डिब्बों पर चूहे का मल था. सभी को बाहर निकाला गया है, जिसे नष्ट किया जाएगा."- मुकेश कश्यप, खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी
मांस-मछली के साथ फूलों का भंडारण
अनीसाबाद स्थित शालीमार कोल्ड स्टोरेज में फूलों के भंडारण की आड़ में मांस, मछली और अंडे समेत अन्य खाद्य पदार्थों को रखने का मामला भी उजागर हुआ है. दीपावली के त्योहार से ठीक पहले हुई इस कार्रवाई ने खाद्य पदार्थों के भंडारण और उनकी गुणवत्ता को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में मिठाइयां और अन्य खाद्य सामग्री जब्त की है.
खाद्य सुरक्षा के मानकों पर सवाल
जानकारी के अनुसार, शालीमार कोल्ड स्टोरेज में फूलों के भंडारण की व्यवस्था होने के बावजूद यहां नॉनवेज खाद्य पदार्थों के साथ मिठाइयों और दूसरी खाद्य सामग्रियों को भी रखा जा रहा था. एक ही परिसर में मांस, मछली, अंडे और मिठाइयों का भंडारण किए जाने से खाद्य सुरक्षा के मानकों पर सवाल उठ रहे हैं.
साफ-सफाई की स्थिति चिंताजनक
जांच के दौरान कोल्ड स्टोरेज में साफ-सफाई की स्थिति भी बेहद खराब पाई गई. परिसर में गंदगी के साथ चूहों के मल की मौजूदगी भी सामने आई है. वहीं, जांच के दौरान बड़ी मात्रा में मिठाइयां बरामद होने के बाद उनके भंडारण और गुणवत्ता को लेकर भी संदेह जताया जा रहा है.
क्या मिठाई बेचने की थी तैयारी
आशंका है कि दीपावली के बाजार में पुरानी मिठाइयों को दोबारा तैयार कर बेचने की तैयारी की जा रही थी. हालांकि, मिठाइयों को रिसाइकिल कर बेचने की आशंका की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. फिलहाल खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाइयों को जब्त कर लिया है और उनके नमूनों की जांच की प्रक्रिया की जा रही है.
डेढ़ साल से चल रहा था संदिग्ध कारोबार
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी मुकेश कश्यप ने बताया कि विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि पिछले करीब डेढ़ साल से इस कोल्ड स्टोरेज में मिठाइयों से जुड़ा गलत कारोबार किया जा रहा है. सूचना मिलने के बाद विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की.
"जांच के दौरान भारी मात्रा में मिठाइयां और अन्य सामान बरामद किए गए हैं. पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया है और बरामद खाद्य सामग्री की जांच कराई जा रही है."- मुकेश कश्यप, खाद्य सुरक्षा विभाग अधिकारी
त्योहारों में बढ़ जाती है मिलावट की आशंका
गौरतलब है कि दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के दौरान मिठाइयों की मांग काफी बढ़ जाती है. ऐसे में पुरानी मिठाइयों के दोबारा इस्तेमाल और मिलावट की आशंका भी बनी रहती है. शालीमार कोल्ड स्टोरेज में हुई इस कार्रवाई के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी और कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है.
अब जांच के बाद यह स्पष्ट होगा कि जब्त मिठाइयां कितनी पुरानी हैं और उन्हें बाजार में बेचने की क्या तैयारी थी. फिलहाल विभाग की कार्रवाई से ऐसे कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है.
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