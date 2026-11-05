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दिवाली 2026: डेढ़ साल पुरानी मिठाइयां जब्त, बिहार में कोल्ड स्टोरेज में नॉनवेज के साथ फूलों का भंडारण

दिवाली से पहले लाखों की सड़ी हुई मिठाई बरामद ( ETV Bharat )

पटना: राजधानी पटना में दिवाली के दौरान लोगों की आस्था और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का एक गंभीर मामला सामने आया है. अनीसाबाद स्थित शालीमार कोल्ड स्टोरेज में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गुरुवार को छापेमारी की. इस दौरान स्टोरेज की स्थिति देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए.

डेढ़ साल पुरानी मिठाईयों का भंडार