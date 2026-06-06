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शराब की कैंटीन में एफडीए की छापेमारी, बासी चने मिलने पर सख्त एक्शन, अभी तक 5 मुकदमे दर्ज

हरिद्वार: खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बहादराबाद क्षेत्र स्थित एक शराब की दुकान के परिसर में संचालित कैंटीन पर छापेमारी की. इस दौरान कैंटीन में बासी चने पाये गए. जिसके बाद विभाग की और से कैंटीन संचालक के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया गया है. बिक्री के लिए रखे गए चनों से दुर्गंध आ रही थी इसलिए खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने मौके पर ही करीब 4.5 किलो खाद्य सामग्री को नष्ट करा दिया. वहीं अधिकारियों ने अनुसार इस बार यात्रा सीजन के दौरान निरीक्षण में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता खराब मिलने पर कुल पांच मुकदमे विभाग की ओर से दर्ज कराए जा चुके हैं.

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने की छापेमारी: जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी एमएन जोशी के नेतृत्व में टीम ने बहादराबाद स्थित एनएच पर महादेव ढाबा के समीप स्थित शराब की दुकान के भीतर संचालित मैसर्स कैंटीन पर छापेमारी की गई. जांच के दौरान निर्माण एवं विक्रय स्थल पर दो एल्यूमीनियम ट्रे में रखे लगभग साढ़े चार किलो उबले काले चने मिले, जिनमें बदबू आ रही थी. निरीक्षण के दौरान कैंटीन संचालक पानी की गुणवत्ता संबंधी जांच रिपोर्ट, कर्मचारियों के मेडिकल एवं वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र तथा पेस्ट कंट्रोल से जुड़े आवश्यक अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं कर सका. खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए विभाग ने कैंटीन संचालक के खिलाफ सक्षम न्यायालय यानी एडीएम कोर्ट में वाद दायर कराया गया.