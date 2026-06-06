शराब की कैंटीन में एफडीए की छापेमारी, बासी चने मिलने पर सख्त एक्शन, अभी तक 5 मुकदमे दर्ज
हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शराब की दुकान के परिसर में संचालित कैंटीन में अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 6, 2026 at 8:54 AM IST
हरिद्वार: खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बहादराबाद क्षेत्र स्थित एक शराब की दुकान के परिसर में संचालित कैंटीन पर छापेमारी की. इस दौरान कैंटीन में बासी चने पाये गए. जिसके बाद विभाग की और से कैंटीन संचालक के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया गया है. बिक्री के लिए रखे गए चनों से दुर्गंध आ रही थी इसलिए खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने मौके पर ही करीब 4.5 किलो खाद्य सामग्री को नष्ट करा दिया. वहीं अधिकारियों ने अनुसार इस बार यात्रा सीजन के दौरान निरीक्षण में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता खराब मिलने पर कुल पांच मुकदमे विभाग की ओर से दर्ज कराए जा चुके हैं.
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने की छापेमारी: जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी एमएन जोशी के नेतृत्व में टीम ने बहादराबाद स्थित एनएच पर महादेव ढाबा के समीप स्थित शराब की दुकान के भीतर संचालित मैसर्स कैंटीन पर छापेमारी की गई. जांच के दौरान निर्माण एवं विक्रय स्थल पर दो एल्यूमीनियम ट्रे में रखे लगभग साढ़े चार किलो उबले काले चने मिले, जिनमें बदबू आ रही थी. निरीक्षण के दौरान कैंटीन संचालक पानी की गुणवत्ता संबंधी जांच रिपोर्ट, कर्मचारियों के मेडिकल एवं वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र तथा पेस्ट कंट्रोल से जुड़े आवश्यक अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं कर सका. खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए विभाग ने कैंटीन संचालक के खिलाफ सक्षम न्यायालय यानी एडीएम कोर्ट में वाद दायर कराया गया.
चारधाम यात्रा और कांवड़ मेले के मध्यनजर खाद्य पदार्थों की गुणवता और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले भर में खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच की जा रही है. मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. विभाग की ओर से इस बार पांच मुकदमे सक्षम न्यायालय दर्ज कराए गए हैं. कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
एमएन जोशी, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी
दो प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा विभाग का नोटिस: वहीं चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने निरीक्षण अभियान तेज कर दिया. इसी क्रम में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी पवन कुमार के नेतृत्व में निर्मल छावनी, लोधा मंडी और अपर रोड क्षेत्र में रेस्टोरेंट, ढाबों, डेयरियों एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की सघन जांच की गई. अभियान के दौरान कुल नौ प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया. जांच में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पाए जाने पर दो प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. वहीं बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार संचालित करते पाए जाने पर एक कारोबारी के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई. निरीक्षण के दौरान टीम ने आमजन से प्राप्त शिकायतों का भी मौके पर निस्तारण किया.
पढ़ें-सीमित संसाधनों के बीच भी एक्शन में हरिद्वार खाद्य सुरक्षा विभाग, आंकड़ों से जानिये