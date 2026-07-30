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टोमैटो सॉस के नाम पर कहीं आप भी नहीं खा रहे जहर? अवैध सॉस फैक्ट्री में मिली भारी अनियमितताएं

रुड़की में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अवैध रूप से संचालित सॉस फैक्ट्री पर छापेमारी की कार्रवाई की.

Roorkee Sauce Factory
खाद्य सुरक्षा विभाग ने अवैध सॉस फैक्ट्री में की छापेमारी (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 30, 2026 at 8:02 AM IST

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रुड़की: अगर आप भी अपने बच्चों को मार्केट में निर्मित टोमेटो सॉस खिलाते हैं तो जरा सावधान हो जाइए. टोमेटो सॉस बनाने वाले लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं. कुछ ऐसा ही रुड़की में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में सामने आया है. जहां टोमटो सॉस बनाया जा रहा है वहां गंदगी का अंबार लगा हुआ था. जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम सख्त कार्रवाई की है.

जिले के रुड़की में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. दरअसल, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कांवड़ मेला शुरू होने से एक दिन पहले अवैध संचालित सॉस फैक्ट्री से 8 कुंतल सॉस बरामद किया है. इतना ही नहीं टीम ने मौके से बिना लेबल के सॉस की 351 बोतलें भी बरामद की हैं. जिनको मौके पर ही नष्ट कर दिया गया. बताया गया है कि मानकों को ताक पर रखकर फैक्ट्री सॉस का निर्माण किया जा रहा था.

Roorkee Sauce Factory
खाद्य सुरक्षा विभाग ने टोमेटो सॉस किया सील (Photo-ETV Bharat)

हरिद्वार जनपद में लगातार मिल रही शिकायतों और बाजारों में बिना लेबल के सॉस की बोतलों की बिक्री संबंधी सूचनाएं मिल रही थी. इसी क्रम में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन और पवन कुमार की टीम द्वारा रुड़की के मतलबपुर गांव स्थित एक कंपनी पर छापेमारी की गई. निरीक्षण के दौरान इकाई में बिना लेबल की वेजिटेबल सॉस की 351 बोतलों को मौके पर सीज किया गया. जांच में पाया गया कि बोतलों पर लेबल के ऊपर बैच नंबर, निर्माण तिथि, एस्पायरी तिथि, निर्माता का नाम और पता, एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर तथा इंग्रीडिएंट्स सूची आदि अंकित नहीं थे.
-महिमानंद जोशी, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी-

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने आगे बताया कि निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि सॉस का निर्माण अत्यंत अस्वास्थ्यकर एवं अस्वच्छ परिस्थितियों में किया जा रहा था. सॉस निर्माण में प्रयुक्त मशीनों में अत्यधिक गंदगी पाई गई. साथ ही दीवारों और फर्श पर भी गंदगी जमी हुई थी. मौके पर निर्मित वेजिटेबल सॉस समेत 2 नमूने संग्रहित कर जांच के लिए प्रयोगशाला, रुद्रपुर भेजे गए. निरीक्षण के दौरान पानी की जांच रिपोर्ट, कर्मचारियों के मेडिकल प्रमाण पत्र, सॉस की पैकिंग में प्रयुक्त प्लास्टिक बोतलों के फूड ग्रेड सर्टिफिकेट आदि आवश्यक अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए गए. लेबलिंग प्रावधानों के उल्लंघनल व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण निर्मित एवं स्टॉक में रखा लगभग 8 कुंतल सॉस है, जिसकी कीमत लगभग 32 हजार रुपए है. जिसको मौके पर ही नष्ट कराया गया.

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खाद्य सुरक्षा विभाग ने सॉस को किया नष्ट (Photo-ETV Bharat)

अनियमितताओं के कारण सॉस ए अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण संग्रह एवं विक्रय पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है. नोटिस फैक्ट्री के गेट पर चस्पा कर दिया गया है. खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों के निर्माण, संग्रहण एवं वितरण में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित इकाइयों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी.

पढ़ें-रुड़की: रस्क पैकेट में मरी छिपकली मिलने की खबर के बाद एक्शन में खाद्य सुरक्षा विभाग, सैंपल लैब भेजे गए, कंपनी को नोटिस

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