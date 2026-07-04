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कांवड़ मेले से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट, 19 सैंपल हुए फेल, मिलावटखोरों पर रहेगी कड़ी नजर

हरिद्वार: आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है. यात्रा मार्ग पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. केवल जून के महीने में ही अलग अलग दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैकड़ों सैंपल लिए गए. जिनमें से लैब रिपोर्ट के अनुसार 19 सैंपल फेल हो गए. अधिकारियों के मुताबिक चारधाम यात्रा के दौरान विभाग की अलग अलग टीमों ने लगातार निरीक्षण किया. सैंपल फेल होने पर विभाग की ओर से एडीएम कोर्ट में कुल 19 वाद दर्ज किए गए.

छापेमारी की कार्रवाई जारी: दुकानों में दूध, दही, पनीर, मावा और पेय पदार्थों में गंदगी और अनहाइजेनिक स्थिति मिलने और लैब से खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है. बता दें कि पिछले कांवड़ मेले में 4 करोड़ से अधिक कांवड़िए हरिद्वार में आए थे और इस बाद अधिकारियों का दावा है कि कांवड़ मेले के मध्यनजर अधिकारियों की अलग अलग चार टीमें बना दी हैं, जो लगातार निरीक्षण और छापेमारी की कार्रवाई कर रही हैं.

कांवड़ यात्रा मार्ग पर रहेगा विशेष फोकस: वर्तमान में मानसून के चलते चारधाम यात्रा की रफ्तार धीमी हो गई है और अब कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है. कांवड़ यात्रा के दौरान होटल, ढाबों, मिठाई, दूध, मावा, पनीर, पेय पदार्थ और अन्य खाद्य सामग्री बेचने वाले प्रतिष्ठानों की लगातार जांच होगी. मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के माध्यम से भी मौके पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी. मिलावट या नियमों का उल्लंघन मिलने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए टीमों का गठन कर दिया गया है. लैब रिपोर्ट के आधार पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर करने और कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की गई है.