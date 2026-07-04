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कांवड़ मेले से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट, 19 सैंपल हुए फेल, मिलावटखोरों पर रहेगी कड़ी नजर

हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं. कांवड़ यात्रा में मिलावटखोरों पर पैनी नजर रहेगी.

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कांवड़ यात्रा को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 4, 2026 at 9:11 AM IST

3 Min Read
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हरिद्वार: आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है. यात्रा मार्ग पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. केवल जून के महीने में ही अलग अलग दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैकड़ों सैंपल लिए गए. जिनमें से लैब रिपोर्ट के अनुसार 19 सैंपल फेल हो गए. अधिकारियों के मुताबिक चारधाम यात्रा के दौरान विभाग की अलग अलग टीमों ने लगातार निरीक्षण किया. सैंपल फेल होने पर विभाग की ओर से एडीएम कोर्ट में कुल 19 वाद दर्ज किए गए.

छापेमारी की कार्रवाई जारी: दुकानों में दूध, दही, पनीर, मावा और पेय पदार्थों में गंदगी और अनहाइजेनिक स्थिति मिलने और लैब से खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है. बता दें कि पिछले कांवड़ मेले में 4 करोड़ से अधिक कांवड़िए हरिद्वार में आए थे और इस बाद अधिकारियों का दावा है कि कांवड़ मेले के मध्यनजर अधिकारियों की अलग अलग चार टीमें बना दी हैं, जो लगातार निरीक्षण और छापेमारी की कार्रवाई कर रही हैं.

कांवड़ यात्रा मार्ग पर रहेगा विशेष फोकस: वर्तमान में मानसून के चलते चारधाम यात्रा की रफ्तार धीमी हो गई है और अब कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है. कांवड़ यात्रा के दौरान होटल, ढाबों, मिठाई, दूध, मावा, पनीर, पेय पदार्थ और अन्य खाद्य सामग्री बेचने वाले प्रतिष्ठानों की लगातार जांच होगी. मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के माध्यम से भी मौके पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी. मिलावट या नियमों का उल्लंघन मिलने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए टीमों का गठन कर दिया गया है. लैब रिपोर्ट के आधार पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर करने और कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की गई है.

विभाग का उद्देश्य केवल चालान या मुकदमे दर्ज करना नहीं, बल्कि आमजन को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है. चारधाम यात्रा के दौरान टीमों ने अलग अलग दुकानों और ढाबों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए थे. केवल जून के महीने में ही की गई कार्रवाई के दौरान एसडीएम कोर्ट 19 वाद दायर किए गए हैं. इनमें ज्यादातर सैंपल दूध, दही, पनीर और मसालों के थे. आगे कांवड़ यात्रा में भी निरीक्षण की कार्रवाई जारी रहेगी, इसके लिए टीमों का गठन कर दिया गया है.
-एमएन जोशी, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी-

फूड लाइसेंस और रेट लिस्ट जरूरी: अधिकारियों के मुताबिक कांवड़ यात्रा मार्ग पर संचालित सभी खाद्य दुकानों, ढाबों और बड़े प्रतिष्ठानों को फूड लाइसेंस, रेट लिस्ट और दुकानदार का नाम, पता व संपर्क विवरण स्पष्ट रूप से लिखना होगा. इससे लोगों को सही जानकारी मिलेगी और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी. साथ ही लोगों से किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होगी. पूर्व में नाम बदलकर ढाबे चलाने की शिकायतें मिल चुकी हैं.

कम स्टाफ के बावजूद लगातार कार्रवाई: गौर हो कि खाद्य सुरक्षा विभाग के पास अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या सीमित है. कई सालों में अब जाकर हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग को अपना स्थाई कार्यालय मिला है, वरना अभी तक किराए की बिल्डिंग में खाद्य सुरक्षा विभाग का कार्यालय संचालित हो रहा था. लेकिन उसके बावजूद भी टीमों को अलग अलग क्षेत्रों में तैनात कर मिलावटखोरों पर नजर जा रही है. यात्रा मार्ग के साथ साथ अन्य बाजारों में भी नियमित सैंपलिंग और निरीक्षण जारी रहेगा.

पढ़ें: दुकान से खरीदे आटे में मिले घुन और कीड़े, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने दिए जांच के आदेश

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