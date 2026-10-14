देवघर में त्योहार आते ही अलर्ट हुआ खाद्य सुरक्षा विभाग, मिलावट की आशंका को लेकर जांच अभियान शुरू
देवघर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर जांच अभियान चलाया है. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : October 14, 2026 at 6:47 PM IST
देवघर: त्योहारों का मौसम शुरू होते ही बाजारों में मिठाईयों और खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है. लोग परिवार और दोस्तों के साथ खुशियां मनाने के लिए तरह-तरह की मिठाईयां और पकवान खरीदते हैं, लेकिन इन खुशियों के बीच मिलावट का खतरा भी बना रहता है. मुनाफा कमाने के चक्कर में कुछ व्यवसायी खाद्य पदार्थों में मिलावटी सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, जो लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है.
खाद्य पदार्थों में मिलावट का मामला
2026 के राजकीय श्रावणी मेले के दौरान भी खाद्य पदार्थों में मिलावट का मामला सामने आने के बाद इस दिशा में निगरानी की जरूरत महसूस की गई. जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा विभाग को साफ निर्देश दिया है कि होटल, मिठाई की दुकानों और दूसरे खाद्य सामग्री बेचने वाले प्रतिष्ठानों में नियमित जांच की जाए. यदि कहीं मिलावटी खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं, तो संबंधित प्रतिष्ठान के मालिक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत कार्रवाई की जाए.
देवघर में चलाया जा रहा जांच अभियान
उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया के निर्देश के बाद नवरात्रि को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत कई होटलों से लेकर छोटे खाद्य प्रतिष्ठानों तक पहुंचकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जा रही है. विभाग का मुख्य उद्देश्य त्योहारों के दौरान लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है.
खोया और दूध से बनी मिठाइयों पर निगरानी
जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर कुमार ने बताया कि दुर्गा पूजा से लेकर छठ पूजा तक लगातार जांच अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान दूसरे राज्यों से आने वाले खोया और उससे तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. खासकर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले दूध से बने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जा रही है.
उन्होंने बताया कि त्योहार के दौरान मिठाइयों और दूध से बने खाद्य पदार्थों की बिक्री बढ़ जाती है. इसे देखते हुए सभी होटल और मिठाई दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे दूध, खोया और उनसे तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह की मिलावट न करें. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
बड़े होटलों के साथ ठेले-खोमचे वालों पर भी नजर
खाद्य सुरक्षा विभाग का यह अभियान केवल बड़े होटलों और प्रतिष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर के छोटे दुकानदारों और ठेले-खोमचे वालों की दुकानों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है. छोला, फुचका, टिक्की सहित अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जा रही है. दुकानदारों को खाद्य सामग्री तैयार करने और परोसने के दौरान स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं.
औरामीन और सिंथेटिक चाक पाउडर मिलने से हड़कंप
विभागीय जानकारी के अनुसार, मोहनपुर और मधुपुर में चलाए गए जांच अभियान के दौरान कुछ दुकानों के छोले में औरामीन और सिंथेटिक चाक पाउडर जैसे पदार्थ पाए गए थे, इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है.
खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण
जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुधीर कुमार ने आगे कहा कि फूड सेफ्टी मोबाइल टीम के साथ प्रतिदिन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है. हाल के दिनों में घोरमारा और मधुपुर की कई दुकानों में मिलावटी खाद्य पदार्थ मिलने के बाद जांच अभियान और तेज कर दिया गया है. 6 सदस्यीय टीम लगातार दुकानों का निरीक्षण कर रही है, ताकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके.
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर जोर
खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ-साथ होटल और दुकानों में साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. होटल संचालकों को अपने किचन में स्वच्छता बनाए रखने और खाद्य पदार्थों को साफ-सुथरे तरीके से तैयार करने का निर्देश दिया गया है.
साफ-सफाई का विशेष ख्याल रखने की जरूरत
इसके अलावा ग्राहकों को खाना परोसने वाले कर्मचारियों को भी हाथों की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है. वही ठेले-खोमचे और अन्य खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों को खाने-पीने की चीजें अखबार या अन्य प्रिंटेड पेपर में नहीं परोसने की हिदायत दी गई है. विभाग के मुताबिक, ऐसे कागजों में मौजूद रसायन खाद्य पदार्थों के संपर्क में आकर लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं.
जांच अभियान की स्थानीय लोगों ने की सराहना
खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लगातार चलाए जा रहे निरीक्षण अभियान की स्थानीय लोगों ने सराहना की है. लोगों का कहना है कि इस तरह की जांच से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार होगा और आम लोगों को सुरक्षित खाना मिल सकेगा. त्योहारों के दौरान जब मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है, तब इस तरह की निगरानी बेहद जरूरी है, जिससे होटल संचालकों में डर बना रहे और लोगों के बीच अच्छा खाना परोसे.
खासकर त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान हजारों श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं. यहां ठहरने के दौरान अधिकांश श्रद्धालु होटल और स्थानीय दुकानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहते हैं. ऐसे में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी हो जाता है.
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