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देवघर में त्योहार आते ही अलर्ट हुआ खाद्य सुरक्षा विभाग, मिलावट की आशंका को लेकर जांच अभियान शुरू

खाद्य पदार्थ में मिलावट की जांच करती टीम ( Etv Bharat )

देवघर: त्योहारों का मौसम शुरू होते ही बाजारों में मिठाईयों और खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है. लोग परिवार और दोस्तों के साथ खुशियां मनाने के लिए तरह-तरह की मिठाईयां और पकवान खरीदते हैं, लेकिन इन खुशियों के बीच मिलावट का खतरा भी बना रहता है. मुनाफा कमाने के चक्कर में कुछ व्यवसायी खाद्य पदार्थों में मिलावटी सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, जो लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

खाद्य पदार्थों में मिलावट का मामला