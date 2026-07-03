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फिरोजाबाद में वाटर प्लांट के खिलाफ बड़ा एक्शन, 6 प्लांटों का लाइसेंस रद्द

फिरोजाबाद: जनपद में पैक्ड और बोतलबंद पानी की गुणवत्ता मानक के अनुरूप न मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए गुरूवार को छह प्लांटों के लाइसेंस निलंबित कर दिए.



पीने के पानी की गुणवत्ता को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा चंदन पाण्डेय के अनुसार, खाद्य आयुक्त डॉ. रोशन जैकब के निर्देश पर प्रदेश में वाटर प्लांटों की जांच अभियान चलाया जा रहा है. इसके लिए फिरोजाबाद जिलाधिकारी के निर्देश पर सहायक आयुक्त (खाद्य) चन्दन पाण्डेय ने दो विशेष टीमों का गठन किया है, जो 1 जुलाई 2026 को जिले की सभी 11 पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट की सघन जांच की.



निरीक्षण के दौरान टीमों ने पानी की गुणवत्ता, प्लांट की स्वच्छता, लाइसेंस के प्रावधान और खाद्य सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की. जांच में 6 इकाइयों में मानकों का पालन संतोषजनक नहीं मिला. जनहित और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को देखते हुए इन 6 प्लांटों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर, उत्पादन कार्य बंद करा दिया गया है.



निलंबित इकाइयों में मैसर्स धारा बेवरेज, मैसर्स बालाजी एंटरप्राइजेज, मैसर्स रॉयल बेवरेज, मैसर्स एस.ए. एंटरप्राइजेज, मैसर्स अघन्या एंटरप्राइजेज और मैसर्स अंशिका ट्रेडर्स शामिल हैं. सहायक आयुक्त चन्दन पाण्डेय ने बताया कि इन सभी इकाइयों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है.



उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक ये इकाइयां सभी कमियों को दूर कर निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करतीं, तब तक उत्पादन शुरू नहीं कर पाएंगी. विभाग दोबारा निरीक्षण करेगा और संतोषजनक रिपोर्ट आने पर ही उत्पादन की अनुमति दीगा. खाद्य विभाग का कहना है कि पनीर के बाद अब पैक्ड पानी पर भी पैनी नजर रखी जा रही है. जिलाधिकारी खुद इस कार्रवाई की समीक्षा कर रहे हैं.



विभाग ने साफ कर दिया है कि मिलावटी, असुरक्षित और मानकविहीन खाद्य व पेय पदार्थों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा.