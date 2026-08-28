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हापुड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 54 क्विंटल नकली पनीर नष्ट कराया; दिल्ली जा रहा था मिलावटी पनीर

हापुड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 54 क्विंटल नकली पनीर नष्ट कराया. ( Photo Credit: ETV Bharat )