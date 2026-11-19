औरैया में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई; 107 खजला मिठाई नष्ट कराई, जांच के लिये भेजे पनीर के नमूने
सहायक आयुक्त खाद्य सुनील कुमार ने बताया कि खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिए गये हैं कि वे प्रतिष्ठानों पर खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण प्रदर्शित करें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 7:38 PM IST
औरैया : त्योहारों और बाजारों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. गुरुवार को जिलाधिकारी बृजेश कुमार के निर्देश पर विभाग की टीम ने औरैया नगर समेत अजीतमल क्षेत्र में कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की. इस दौरान खुले में बिक्री के लिए रखी गई दूषित मिठाइयां, खजला और नकली चांदी वर्क लगी मिठाइयों को जब्त कर नष्ट कराया गया. कार्रवाई में कुल 107 खजला मिठाई नष्ट कराई गई, जिसकी अनुमानित कीमत 10,700 रुपये बताई गई है.
सहायक आयुक्त खाद्य सुनील कुमार ने बताया कि खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिए गये हैं कि वे प्रतिष्ठानों पर खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण प्रदर्शित करें. खाद्य पदार्थों के क्रय-विक्रय बिल, स्टॉक रजिस्टर और कर्मचारियों के प्रमाण पत्र भी रखें. खाद्य सामग्री केवल वैध निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं से ही खरीदें तथा किसी भी खाद्य पदार्थ को खुले में रखकर न बेचें. उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि कहीं भी मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग औरैया में लिखित शिकायत करें.
अपर जिलाधिकारी न्यायिक नीरज प्रसाद के निर्देश पर सहायक आयुक्त खाद्य सुनील कुमार द्वारा गठित सचल दल ने मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय कुमार श्रीवास के नेतृत्व में अभियान चलाया. टीम ने नगर पालिका की कूड़ा गाड़ी की मदद से सुभाष चौक, जेसी चौराहा, खानपुर चौराहा और जालौन चौराहे पर स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया.
जांच के दौरान कई स्थानों पर खुले में रखकर मिठाइयों की बिक्री की जा रही थी. टीम ने दूषित मिठाइयों और नकली चांदी वर्क लगी मिठाइयों को तत्काल नष्ट करा दिया गया. निरीक्षण के दौरान खुले में विक्रय हो रही दूषित मिठाइयां, खजला व नकली चांदी वर्क की मिठाइयों को नष्ट कराया गया. नष्ट कराई गई मिठाइयों की कुल मात्रा 107 खजला, बर्फी जिसकी अनुमानित कीमत 10700/- रुपये है.
वहीं, नवीन नगर बाबरपुर अजीतमल स्थित एक दूध डेयरी से पनीर का नमूना संग्रहित किया गया. निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान बिना खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीकरण के संचालित पाया गया. विभाग की ओर से संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पनीर के नमूने को जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है. रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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