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औरैया में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई; 107 खजला मिठाई नष्ट कराई, जांच के लिये भेजे पनीर के नमूने

औरैया में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई ( Photo credit: ETV Bharat )

औरैया : त्योहारों और बाजारों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. गुरुवार को जिलाधिकारी बृजेश कुमार के निर्देश पर विभाग की टीम ने औरैया नगर समेत अजीतमल क्षेत्र में कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की. इस दौरान खुले में बिक्री के लिए रखी गई दूषित मिठाइयां, खजला और नकली चांदी वर्क लगी मिठाइयों को जब्त कर नष्ट कराया गया. कार्रवाई में कुल 107 खजला मिठाई नष्ट कराई गई, जिसकी अनुमानित कीमत 10,700 रुपये बताई गई है.

सहायक आयुक्त खाद्य सुनील कुमार ने बताया कि खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिए गये हैं कि वे प्रतिष्ठानों पर खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण प्रदर्शित करें. खाद्य पदार्थों के क्रय-विक्रय बिल, स्टॉक रजिस्टर और कर्मचारियों के प्रमाण पत्र भी रखें. खाद्य सामग्री केवल वैध निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं से ही खरीदें तथा किसी भी खाद्य पदार्थ को खुले में रखकर न बेचें. उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि कहीं भी मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग औरैया में लिखित शिकायत करें.